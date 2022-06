Kaapo Kakon ”junnu­ketju” varasti otsikot kokeneilta tähti­pelaajilta ja johtaa New York Rangersia NHL:n finaaleihin

Ensimmäisen kierroksen varaukset Kaapo Kakko, 20, Filip Chytil, 22, ja Alexis Lafrenière, 21, istutettiin samaan ketjuun vasta näiden pudotuspelien alla.

New York Rangersin ”junnuketju” juhli Kaapo Kakon maalia, ylärivissä oikealta vasemmalle: Alexis LaFrenière, Kaapo Kakko ja Filip Chytil.

New York Rangers marssii vakuuttavasti kohti Stanley Cup -finaaleja, ja kokeneiden tähtipelaajien sijaan otsikot on varastanut viime otteluissa sen ”junnuketju”.

Hehkutettu Kid Line ovat oikealta vasemmalle Kaapo Kakko, 21, Filip Chytil, 22, ja Alexis Lafrenière, 20.

He pelaavat Rangersin kolmosketjuna. Tšekkisentteri Chytil on tehnyt neljässä viime ottelussa tehot 5+1. Kakon saldo on 1+2 ja kanadalaisen Lafrenièren 0+4.

Nämä tehot neljään peliin ovat heiltä yhteisesti selvästi suuremmat kuin 12 aiemmassa pudotuspeliottelussa.

Varhain lauantaina Suomen aikaa itäisen konferenssin finaalisarjan toisessa pelissä Tampa Bay Lightningia vastaan Chytil ei vaihteeksi onnistunutkaan maalinteossa. Lafrenière puolestaan kolisutti kahdesti tolppia.

Kun muille ei kelvannut, ratkaisijan viitan otti Kakko.

Turkulainen ohjasi Chytilin ja puolustaja Adam Foxin alustuksesta maalin kulmalta 2–1-johto-osuman ensimmäisen erän loppuvaiheissa, ja se piti Rangersin kiinni voitossa läpi ottelun.

New York Rangersin hyökkääjä Kaapo Kakko ohitti Tampa Bay Lightningin maalivahdin Andrei Vasilevskin nostamalla kiekon maalin kattoon Madison Square Gardenissa.

Kolmannessa erässä ykkössentteri Mika Zibanejad laukoi ratkaisevan tuntuisesti 3–1. Kakon osuma ei jäänyt virallisesti voittomaaliksi, koska Tampa Bayn Nicholas Paul osui vielä pari minuuttia ennen loppua.

Rangers johtaa ottelusarjaa kotivoittojen turvin 2–0. Seuraavat kaksi peliä ovat Floridassa.

Rangers kokosi Kid Linen vasta runkosarjan loppuvaiheessa. Peli on sujunut ensimmäiseltä kierrokselta lähtien, sillä kolmosketjun päätehtävä ei olekaan maalien sylkeminen, mutta viime kierroksilla se on alkanut kaiken muun hyvän lisäksi ratkaista otteluita.

Rangers on nojannut vahvasti huippumaalivahtiinsa Igor Šestjorkiniin, 26, ja kokeneisiin tehohyökkääjiinsä Zibanejadiin, 29, Chris Kreideriin, 31, ja Artemi Panariniin, 30. Mutta vanha viisaus kuuluu, että Stanley Cupin voittaakseen joukkueen pitää löytää ratkaisijoita kaikista ketjuista.

Kid Linen esiinmarssi on siksi erityisen tärkeää Rangersille, mutta sen pelaajat eivät osaa itsekään selittää, mikä selittää yhteispelin sujuvuutta. Nuorukaiset ovat antaneet ymmärtää, että heidän välillään on jonkinlaista selittämätöntä kemiaa.

”Se alkoi pudotuspelien ensimmäisessä ottelussa, homma vain toimi”, Chytil sanoi NHL:n verkkosivuilla.

”Aloimme pelata hyvin. Aloimme pelata itseluottamuksella. Olemme nuoria jätkiä, joten emme mieti paljon muuta, pidämme vain hauskaa, pelaamme kovaa ja painamme töitä joukkueen eteen.”

Kakko on saanut kiitosta vahvasta pelistään vastustajan maalin takana.

”Olemme puhuneet, että yritämme saada pidettyä peliä hyökkäysalueella ja ehkä saada vähän kiekkoja maalin taakse, pitää jotakuta siellä koko ajan ja sitten jätkiä maalin eteen”, Kakko sanoi New York Postin mukaan.

Alexis LaFrenière (vas.), Kaapo Kakko ja Filip Chytil juhlivat maalia puolustaja Adam Foxin kanssa Carolina Hurricanesia vastaan pudotuspelien toisella kierroksella toissa viikolla.

Jos Kakko, Chytil ja LaFrenière ovatkin nousseet yllättävän suureen roolin pudotuspelien edetessä, Rangers on koko ajan laskenut tulevaisuuttaan heidän varaansa.

Kaikki kolme ovat joukkueen omia ensimmäisen kierroksen varauksia: LaFrenière ykkösvaraus vuodelta 2020, Kakko kakkosvaraus vuodelta 2019 ja Chytil 21. varaus vuodelta 2017.

LaFrenièrelle tämä kausi on ollut NHL-uran toinen, Kakolle kolmas ja Chytilille viides. Mutta joka iikalta on odotettu enemmän kuin on aiemmin nähty.

Kakon suurin pistesaalis runkosarjassa, osin loukkaantumisista johtuen, on ollut tulokaskauden 23 pistettä, Chytilin 23 pistettä ja LaFrenièren 31 pistettä. Niillä saldoilla ei nousta lähellekään tähtiluokkaa.

Nyt he rakentavat ensi kertaa kolmistaan loistokkaampaa tulevaisuutta, ja peli alkaa viimein muistuttaa jotain sellaista, mistä Rangersin johto varmasti haaveili varatessaan nuorukaisia.

Tämä voi olla suuri käännekohta.

