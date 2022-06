Edmonton Oilersin keskushyökkääjä Connor McDavid pelaa Stanley Cupin pudotuspeleissä jääkiekkoa tasolla, jota ei vuosikymmeniin ole nähty. Juuri nyt McDavid on lajinsa eniten dominoiva urheilija maailmassa.

Edmonton

Edmonton Oilersin ja ennakkosuosikki Colorado Avalanchen Stanley Cup-ottelun ensimmäistä minuuttia pelattiin Edmontonissa lauantaina.

Edmontonin keskushyökkääjä Connor McDavid sai kiekon siniviivan alla, luisteli salamannopeasti kolmen Avalanche-pelaajan läpi, ja laukoi kiekon maaliin. Ottelua oli pelattu 38 sekuntia.

Yksi mies ei voita Stanley Cupia, mutta McDavid tekee sen eteen kaiken mahdollisen.

Connor McDavid, 25, on nostanut pelinsä uudelle tasolle konferenssifinaaleihin edenneissä Stanley Cupin pudotuspeleissä.

Lauantaina Colorado-ottelun jälkeen McDavid oli pistepörssin ykkönen. Hän oli tehnyt 30 pistettä 15 ottelussa.

Raketinnopea numero 97 on pidetty nollilla vain kahdesti; Los Angeles Kings teki sen ensimmäisen kierroksen ottelussa ja Colorado läntisen konferenssin finaalipelissä.

Kolmessatoista muussa ottelussa McDavid on tehnyt maailman parhaasta jääkiekkoliigasta oman puulaakisarjansa.

Nollapelien välissä oli yhdeksän ottelun putki, jonka aikana McDavid teki seitsemän maalia ja 23 pistettä.

Vastaavanlaisia tehoja ei Stanley Cupissa ole nähty sitten Wayne Gretzkyn, Mark Messierin, ja Mario Lemieuxn. Eli ainakaan kolmeenkymmeneen vuoteen.

McDavid voitti NHL:n runkosarjan pistepörssin 123 pisteellä. Hänestä tuli tällä kaudella ensimmäinen NHL-pelaaja sitten Lemieuxin, joka on saman kauden aikana tehnyt 150 pistettä runkosarja ja pudotuspelit yhteenlaskettuna.

Luistelunopettaja Steve Serdachny on nähnyt ja tehnyt harjoituksia jäällä lähes kaikkien NHL:n parhaiden pelaajien kanssa.

”Mutta en ole koskaan nähnyt samanlaista luistelijaa kuin Connor McDavid”, hän sanoo Helsingin Sanomille.

”Kukaan ei ole ollut noin taitava luistelija ja samanaikaisesti omannut noin hyvää taitoa reagoida, käsitellä ja laukoa kiekkoa kuin hän.”

Connor McDavid on vastustajalleen vaikea pideltävä.

Serdachny huomauttaa, että NHL:ssä paljon erittäin hyviä suoraan luistelijoita.

”Heistä on tullut nopeita kymmenien tuhansien harjoitustuntien tuloksena. Connorilla on täysin omalaatuinen kyky hallita teriään, vaihtaa suuntaa, kääntyä. Hänellä on kymmenen eri nopeutta, useimmilla muilla on vain viisi.”

”McDavid pystyy kiihdyttämään, liikkumaan, ja tekemään kaiken paremmin kuin muut. Hän on kiekon kanssa vieläkin nopeampi kuin ilman kiekkoa.”

Serdachy muistelee kuinka McDavid harhautti New York Rangersia vastaan viisi pelaajaa ”muutamassa sekunnissa”.

”Rangers puolusti kuin suomalaiset; yksi karvaaja oli edessä ja neliö takana. Kaikki olivat valmiina puolustamaan maaliaan, ja Connor meni heidän välistään. Esimerkki siitä, miten hän pystyy muuttamaan nopeuttaan, ja vaihtamaan suuntaa, ja kontrolloimaan kiekkoa tavoilla, joihin kukaan muu ei pysty.”

Kaikkien muiden luonnonlahjakkuuksien tavoin myös McDavid on harjoitellut valtavasti ja oikeissa olosuhteissa.

”Jääkiekossa ja luistelussa ei ole mitään luonnollista taitoa”, sanoo Serdachny.

”Kaikki on erikseen opittava, harjoiteltava, ja parannettava epäluonnollisin tavoin. Jos katsomme muita lajeja, jalkapalloa, yleisurheilua, baseballia, tennistä; jokainen oppii juoksemaan, hyppäämään, heittämään, koska ne ovat luonnollisia ihmistaitoja. Jääkiekon oppiminen vaatii tietynlaisen pystyvyyden.”

McDavidilla on tausta, joka näyttää olevan tunnusmaista kaikille eri lajien supertähdille. Hänelläkin on urheiluun hurahtaneet vanhemmat, jotka omistautuvat kokonaan poikansa kehitykselle.

McDavidin isä vaati pojaltaan paljon. Connor kävi erityistä PEAK-jääkiekkoakatemiaa, jossa harjoituksia pidettiin joka aamu muun pelaamisen lisäksi.

Isä ei antanut Connorin pelata oman ikäluokkansa joukkueissa. Hän ei päässyt 10-vuotiaana edes edustamaan ikäluokkaansa Pohjois-Amerikan parhaiden pelaajien The Brick-turnaukseen, koska isä ei suostunut.

Hänen poikansa oli aina pelattava vuoden tai pari vuotta vanhempien joukkueissa.

Jesse Puljujärvi on päässyt pelaamaan Connor McDavidin rinnalla. Se ei ole helppoa.

Jääkiekkomaailmassa on olemassa suuri samanlaisella tavalla kasvatettujen pelaajien hautausmaa. Pelaajien, joista ei koskaan tullut supertähtiä, tai edes ammattilaisia.

”Oikeat olosuhteet, ja kova harjoittelu ei vielä kerro kaikkea”, sanoo Serdachny.

”Hän on jääkiekon nopein luistelija suorassa luistelussa, mutta sen lisäksi hänen vartalonhallintansa, räjähtävyytensä, kykynsä luistella sivuttain ja muuttaa salamannopeasti suuntaa ovat täysin ainutlaatuisia.”

”Kukaan toinen ei pysty tekemään, mitä hän tekee. Kukaan ei pysy vauhdissa mukana.”

Sidney Crosby oli NHL:n paras pelaaja vielä muutama vuosi sitten, mutta sen jälkeen Connor McDavid on mennyt ohi.

McDavid on itse sanonut, ettei hän juuri osaa eikä ole juuri harrastanut muita lajeja. Hän on jääkiekkokyborgi.

Hän on aina keskittynyt vain jääkiekkoon.

”Ehkä Michael Jordan käy vertailuhenkilöksi, mutta Jordankaan ei dominoinut lajiaan vielä nuorena, kuten McDavid”, Steve Serdachny sanoo,

”Conorilla ei tosin ole vielä mestaruuksia, joilla urheilutähtien menestystä yleensä mitataan”.

Yksi erikoisuus vielä ja kenties ainoa ”puute”.

Connor McDavidin kanssa ei ole helppoa pelata. Hän tekee kaiken niin nopeasti, ja ennalta arvaamattomasti. Hän on kuin raketti, joka lähtee useampaan eri suuntaan samanaikaisesti.

On sanottu, että palopostikin tekisi 50 maalia Wayne Gretzkyn tai Sidney Crosbyn vierellä.

McDavid on parantanut tätä osaa pelistään, mutta hän ei osaa hidastaa peliään ketjukavereitten vuoksi.

”Hän on kuin Top Gun-elokuvan ääntänopeampi kymmenennen sukupolven taisteluhävittäjä. Muut ovat kuin tavallisia ensimmäisen sukupolven matkustajakoneita.”

Connor McDavid on ujo ja hiljainen pelaaja.

Lisäksi McDavid on hyvin yksityinen henkilö. Hänen elämästään pelien ja harjoitusten ja mediatilaisuuksien ohella ei tiedetä juuri mitään.

McDavid on myös NHL:n parhaiten palkattu pelaaja. Sadan miljoonan dollarin, ja kahdeksan vuoden sopimus on allekirjoitettu jo vuonna 2017.

Erilaisten sponsorisopimusten kera McDavidin lasketaan ansaitsevan pitkälle yli 20 miljoonaa dollaria vuodessa.

Vaikka hänet nähdään usein mainoksissa, McDavid on sosiaalisesti kömpelö, jopa ujo. Hän ei sano juuri mitään lehdistötilaisuuksissa.

Aiemmin kuvaillun huikean Rangersiä vastaan tehdyn maalin jälkeen hän sanoi vaivautuneen näköisenä, että “minulle maksetaan hullujen asioitten tekemisestä.”

Connor McDavid on välttänyt monia muita urheilun supertähtiä kiusanneet houkutukset. Hän on aina omistautunut puhtaasti jääkiekolle.

McDavidilla on ollut myös onnea. Hän on loukkaantunut vakavammin kahdesti NHL:ssä, mutta toipunut niistä lähes ihmeenomaisesti.

Jokaisella ihmisellä on joku synnynnäinen lahja.

Ulkonäkö, taito puhua, tai jotain muuta. Connor McDavidin lahja ja kohtalo oli tulla parhaaksi luistelijaksi ja ehkä parhaaksi pelaajaksi, joka jääkiekossa on koskaan nähty.

”Olen nähnyt kaikki maailman parhaat jääkiekkoilijat, mutta en ole koskaan nähnyt ketään, joka pystyy yhdistämään kaiken tuon samaksi paketiksi kuten Connor McDavid”, sanoo Serdachny lopuksi.

”Ja tiedätkö mitä, emme koskaan tule näkemään ketään hänen kaltaistaan koko elämämme aikana. Tämä on ainutlaatuista aikaa olla jääkiekkofani. Ja McDavid on vasta tulossa parhaimmilleen.”