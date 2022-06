HS seurasi kamppailua MM-kisapaikasta ukrainalaisfanien seurassa Dniprossa, jossa ilmahälytykset soivat.

Dnipro

Slava Ukraini! Huuto kuulu baaritiskiltä. Siihen vastaa koko ravintolan väki. Slava Ukraini!

Kunnia Ukrainalle!

Ollaan sotaa käyvässä Ukrainassa, Dnipron kaupungissa. Ravintolan televisioissa pyörii jalkapalloa: suora lähetys Cardiffista, jossa Ukrainan miesten maajoukkue kamppailee Walesia vastaan.

Panoksena on paikka loppuvuonna käytävissä MM-kisoissa.

Ukrainalaisille pelissä on enemmän kuin urheilusaavutus. Voitto olisi voimanosoitus, pilkahdus riemua kauheuden keskelle, osoitus yhtenäisyydestä.

”Tämä ottelu on tärkeä koko Ukrainalle, piti jalkapallosta tai ei”, sanoo 19-vuotias Eldar Gryrga, joka on kietoutunut Ukrainan lippuun.

Gryrga on tietotekniikan opiskelija, ja on tullut seuraamaan ottelua opiskelukavereidensa kanssa Time-pubiin, joka sijaitsee Dnipron keskustassa.

Ukrainan keskiosissa sijaitseva Dnipro on suuri teollisuuskaupunki Dneprjoen varrella. Kaupunki on säästynyt suuremmilta tuhoilta. Venäjän ohjusiskuja on silti tullut kaupunkiin.

Juuri kun ottelu on alkamassa, Dniprossa kajahtaa ilmoille ilmahälytys. Se tarkoittaa, että Venäjä on ampunut ohjuksella ja pian ilmasta voi saapua tuhoa. Kaikkien pitäisi hakeutua suojaan.

Tietotekniikkaa opiskeleva Eldar Gryrga (kuvan keskellä) seurasi peliä opiskelukavereidensa kanssa. Ilmahälytys ei saanut heitä jättämään ottelun seuraamista.

Kukaan ravintolassa ei liikahda.

Ukrainalaisfanien onneksi ratkaiseva karsintaottelu Walesia vastaan alkoi kello 19 Ukrainan aikaa, sillä kotiin pitää ehtiä ennen klo 23 alkavaa ulkonaliikkumiskieltoa.

Jeeaaah! huutaa ravintola. Ukrainan tähtipelaaja Oleksandr Zintšenko on ampunut vapaapotkun maaliin.

Mutta tuomari hylkää maalin. Vapaapotkulle ei ollut annettu vielä lupaa.

Mancester Cityssä pelaava Zintšenko nousi otsikoihin jo aiemmin viikolla, kun hän puhkesi lohduttomaan itkuun kesken lehdistötilaisuuden.

”Jokainen ukrainalainen haluaa vain yhtä asiaa. Se on se, että sota loppuisi”, hän sanoi.

Ukraina pelasi MM-karsinnoissa samassa alkulohkossa kuin Suomi ja sijoittui edelle yhden pisteen erolla. Jatkokarsinnoissa Ukraina voitti keskiviikkona Skotlannin, mikä antoi paikan karsintafinaaliin Walesia vastaan.

Ravintolassa nuorten miesten pöydässä tulee puhetta kavereista, jotka parhaillaan ovat armeijan riveissä sotimassa. Artem Tren, 19, kertoo hyvän ystävänsä olevan parhaillaan rintamalla pohjoisessa Harkovan lähistöllä.

”Hän viestittelee sieltä. Uskon, että hänkin katsoo tätä ottelua”, Tren sanoo.

Jo karsintavälierässä Skotlantia vastaan sosiaalisessa mediassa levisi kuvia, joissa Ukrainan sotilaat katsoivat ottelua rintamalla. Jatkuvan pommituksen alla olevilla alueilla ihmiset seurasivat ottelua pommisuojissa tai kellareissa.

Äääh! Päät ravintolassa painuvat alas. Ukrainan luottopelaaja Andri Jarmolenko ohjaa epäonnekkaasti pallon päällään omaan maaliin.

Sitten Ukraina hyökkää. Paikkoja tulee toisensa jälkeen. Mutta maalia ei synny. Ensimmäinen puoliaika päättyy Walesin johtaessa 1–0. Mutta baarissa on uhmakas tunnelma.

”Kunnia Ukrainalle!” kaikuu taas yhteishuuto.

”Putin on mulkku!” kuuluu seuraava huuto.

”Venäjän sotilaat, painukaa vittuun!”

Ympärillä sota jatkuu. Kännyköissä piippaa. Lähes jokaisella ukrainalaisella on näinä aikoina kännykässään sovellus, jossa varoitetaan ilmahälytyksistä. Ottelun aikaan hälytyksiä tulee käytännössä joka puolella Ukrainaa.

18-vuotias lääketieteen opiskelija Vlad Kobozev ystäviensä seurassa.

Kapeakasvoinen futisfani, opiskelija Eldar Gryrga on 19-vuotiaana siinä iässä, että pian hänetkin saatetaan kutsua armeijan riveihin sotaan.

”En ole peloissani”, hän sanoo venäjäksi.

”Olen jo vieraillut erikoisjoukkojen tukikohdassa ja saanut koulutusta. Olen valmis lähtemään. Jos venäläiset tulevat lähelle Dniproa, minä taistelen.”

Gryrga puhuu äidinkielenään venäjää, kuten moni itäisessä Ukrainassa.

Venäjän aloittama hyökkäyssota on tuhonnut Ukrainassa kokonaisia kaupunkeja, ajanut 12 miljoonaa ihmistä pakosalle kodeistaan ja tappanut arvioiden mukaan ainakin 10 000 ukrainalaista, todennäköisesti enemmänkin.

Ottelun loppuhetkillä ravintolassa huokaillaan ja kiroillaan. Walesin maalivahti poimii laukauset ja puskut näppeihinsä.

Wales voittaa 1–0 ja pääsee MM-kisoihin ensi kertaa sitten vuoden 1958. Ukrainan haave ei toteudu.

Time-pubissa kaverukset tarttuvat toisiaan olkapäistä ja painavat päänsä alas.

Sotilas Dima ja hänen tyttöystävänsä Lina seuraavat ottelua. Dima loukkaantui etulinjassa muutamaa päivää aikaisemmin.

Vihollinen on silti jo hävinnyt urheilukentillä. Venäjä on pantu häpeämään tekojaan. Venäjä on niin jalkapallossa kuin muissakin lajeissa suljettu kansainvälisistä kilpailuista maan aloittaman hyökkäyssodan vuoksi.

Ravintolassa alkaa soida Ukrainan voittoisa euroviisu Stefania, josta on tullut voimasoitto sodan keskellä.

Paikalla on myös sotilasasuun pukeutunut Dima. Vähän aikaa sitten hän haavoittui Luhanskin alueen taisteluissa ja sai siirron Dniproon toipumaan.

Jalkapallossa tuli tappio, mutta Dima uskoo, että Ukraina voittaa sodan.

”En välitä matsista”, Dima sanoo.

”Selviydyin rintamalta, olen elossa ja saan olla täällä baarissa tyttöystäväni kanssa. Kaikki on hyvin.”