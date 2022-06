Suomessa krikettiä pelaa noin tuhat lisenssipelaajaa. Seurat houkuttelevat uusia pelaajia kokeilemaan lajia.

Kriketti on maailman toiseksi seuratuin urheilulaji jalkapallon jälkeen. Lajilla on maailmassa arviolta 2,5 miljardia fania. Suomenkin kriketti kerää kansainvälistä huomiota ja valtavia katsojamääriä verkkosuoratoistojen avulla. Koronakesän aikana krikettiä pelattiin ainoastaan Keravalla ja Vanuatun saarella. Nykyteknologian avulla ottelut striimattiin, ja niitä seurasi kaikkiaan kolme miljoonaa katsojaa.

Heinäkuussa Kerava ja Vantaa isännöivät kriketin Twenty20-pelimuodon MM-karsintoja, kun miljardilajin eurooppalaisjoukkueet mittelevät paremmuudesta. Krikettipiireissä tapahtuma on todella odotettu, sillä koronan vuoksi MM-karsintoja siirrettiin jo kahdesti.

”Nyt meillä on täysi pöhinä päällä kisajärjestelyjen suhteen. Saamme vieraaksemme kolmesataa lajin huippua. Toivomme paikan päälle yleisöä hurraamaan Suomen voittoon”, hekumoi Suomen krikettiliiton puheenjohtaja Andrew Armitage.

Kansainvälisen krikettiliiton edustajat ovat vastikään vierailleet peliareenoilla.

”Kenttien kunto ja muut tilat on todettu mallikelpoisiksi, ja ne täyttävät kansainväliset vaatimukset. Alun perin meidän piti isännöidä vain yhtä lohkoa, mutta meitä pyydettiin hoitamaan myös toinen lohko”, Armitage myhäilee.

Puheenjohtaja uskoo, että vastaanottimien päässä pelit saavat valtaisaa näkyvyyttä.

Raaz Mohammad (selin) ja Amjad Sher esittelivät lajitaitojaan maanantaina.

Kriketti on levinnyt maahanmuuttajien mukana ympäri Suomea 1950-luvulta lähtien. Nykyisin lisenssipelaajia on lähes tuhat, ja pelaajat edustavat 35:ä seuraa.

Pisimpään krikettiä on harrastettu pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Krikettiä pelataan jo useilla paikkakunnilla, ja tuorein krikettiseura on perustettu Kokkolaan.

”Toivomme lisää harrastajia, sillä toiminnan aloittamisen kynnystä on madallettu. Seurat tarjoavat aloittelijoille varusteet, ja kokeilukerta on maksuton”, kertoo Maija Hyötyläinen Krikettiliiton viestinnästä.

Suomen maajoukkueen eli Krikettikarhujen kapteeni, pakistanilaissyntyinen Amjad Sher, 35, saapui Suomeen pakolaisena vuonna 2016. Suomea puhuva Sher vaihtaa nopeasti keskustelun englannin kielelle.

”Elämäni on alkanut Suomessa uudelleen, ja se on parasta, mitä minulle on sattunut. Täällä saan elää rauhassa, käydä töissä ja pelata krikettimaajoukkueessa. Mitä muuta voisin toivoa”, Sher kiittelee.

Myös australialainen päävalmentaja Matthew Jenkinson on MM-karsinnoista riemuissaan.

”On mahtavaa saada kisat Suomeen. Maajoukkueen kanssa treenaamme kahdesti viikossa. Meidän pelaajamme käyvät päivisin töissä tai opiskelevat, joten treenejä ei voida järjestää niin paljon kuin haluaisimme. Tietysti nämä Suomen vuodenajatkin hiukan haastavat meitä. Onneksemme pystymme talvikaudella treenaamaan Eerikkilän jalkapallohallissa, Se auttaa meitä huimasti”, pohtii Jenkinson.

Kunkin karsintalohkon voittaja etenee Euroopan MM-karsintaturnaukseen, josta kaksi parasta etenee vuonna 2024 Länsi-Intiassa ja Yhdysvalloissa pelattavaan MM-lopputurnaukseen. Suomi aloittaa MM-karsinnat 12. heinäkuuta kohtaamalla Ruotsin Tikkurilan urheilupuistossa.