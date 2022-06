Suek siirsi ilmoituksen kamppailulajien kurinpitovaliokunnalle. Valiokunnasta todetaan, että sen toimivalta ”on hyvin rajattu”.

Nyrkkeilijä Jonna Hakkarainen teki tammikuussa Suomen urheilun eettiselle keskukselle (Suek) ilmoituksen epäillystä urheilun eettisestä sääntörikkomuksesta. Suek siirsi ilmoituksen kamppailulajien kurinpitovaliokunnalle.

Ilmoituksessa Hakkarainen kertoo ex-valmentajan häntä kohtaan harjoittamasta häirinnästä ja henkisestä väkivallasta. Hakkaraisen mukaan myös fyysistä koskemattomuutta on loukattu. HS uutisoi asiasta sunnuntaina.

Hakkarainen kokee tilanteen vaikeaksi, sillä ex-valmentaja toimii tällä hetkellä merkittävässä roolissa nyrkkeilyn parissa. Kuukausi ilmoituksen teon jälkeen Suekista soitettiin ja kysyttiin Hakkaraisen vointia ja tapauksen etenemisestä, mutta muuten ilmoituksen etenemisestä ei ole tietoa.

”Maksoin lajiliitolle 150 euron käsittelymaksun, joka palautetaan jos asia otetaan tutkintaan. Sitä ei ainakaan ole vielä palautettu. En edes tiedä kenelle soittaa, jos haluaisin kysyä, miten asia etenee”, Hakkarainen kertoo.

Nyrkkeilyliiton toiminnanjohtaja Marko Laine ei kommentoi yksittäistapauksia, mutta kertoo kurinpitomenettelystä yleisellä tasolla.

”Jos lajiliittoon tulee ilmoitus, minä vien sen kurinpito­valio­kuntaan ja tiedotan hallitusta. Kerron, että on tullut ilmoitus, mutta en puhu nimistä.”

Kysymykseen siitä, onko liiton mahdollista toimia prosessin aikana jotenkin asianosaisia suojellakseen, toiminnanjohtaja toteaa, että syytetyt ovat syyttömiä kunnes toisin todetaan.

”Jos kyseessä olisi vakava esimerkiksi rikoslain alainen syytös, voisi harkita jotain väliaikaisia ratkaisuja, esimerkiksi tehtävästä pidättämistä tapauksen selvittämisen ajaksi.”

Miten päätöksiä odotellessa toimitaan tilanteessa, jossa asianosaisina ovat merkittävässä asemassa lajiliitossa oleva henkilö sekä urheilija?

”Toimintamallia ei tällaiseen tapaukseen ole olemassa ja toimimme tilanteen mukaan. Kukin kurinpitotapaus on erilainen, kaikkia yksityiskohtia ei pysty huomioimaan prosesseja luodessa”, Laine sanoo.

Häirintätapauksien käsittelyissä on eroja riippuen, millaisia sääntöjä missäkin lajiliitossa on. Myös tapahtumien ajankohdalla näyttää olevan merkitystä.

Vuoden 2022 alusta tulivat voimaan liikunnan ja urheilun yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpito­määräykset.

Uusissa määräyksissä Suekin roolia on kasvatettu ja vakavat eettiset tapaukset jäävät Suekin tutkittavaksi. Näihin uusiin kurinpito­määräyksiin on toistaiseksi liittynyt noin kolmasosa kaikista urheilun lajiliitoista, mukaan lukien nyrkkeily. Ajatus on ollut yhtenäistää kurinpitokäytäntöjä.

Mutta suurin osa Hakkaraisen ilmoituksessa kuvailluista tapahtumista ajoittuu viime vuodelle, joten tapaus siirrettiin Suekista vanhan käytännön mukaisesti kamppailu­lajiliittojen yhteiseen kurinpito­valiokuntaan.

Ilmoitus epäillystä urheilun eettisestä sääntörikkomuksesta tehtiin viisi kuukautta sitten. Mikä on yleensä kohtuullinen aika tällaiselle prosessille?

Suekin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen ei kommentoi yksittäistapauksia tai lajiliittojen kurinpitoelinten menettelyä, mutta kertoo Suekin pyrkivän selvittämään tapaukset ilman ”aiheetonta viivettä”.

”Ei ole olemassa ehdotonta aikarajaa. Käytännössä se on muutamista viikoista jopa muutamiin kuukausiin. Paljon riippuu siitä, miten henkilöitä tavoitetaan ja kuinka he ovat valmiita käsittelemään asiaa.”

Mutta asia ei ole Suekin tutkittavana, vaan vapaaehtoisvoimin toimivassa kamppailulajien yhteisessä kurinpito­valiokunnassa.

Kamppailulajien kurinpitovaliokunta kokoontuu maanantai-iltana. Kari-Matti Lehti kurinpito­valiokunnan puheenjohtajistosta kertoo, että joko asiasta tehdään päätös, joka annetaan lajiliitolle tai pyydetään lisäselvityksiä.

Asianajajana työskentelevä Lehti pitää tapauksen siirtymistä Suekilta kamppailulajien kurinpito­valiokunnalle ”ikävänä tilanteena”.

”Suek katsoo luonnollisesti vain omaa toimivaltaansa, ja ilmeisesti katsovat, että tietyntyyppiset asiat ovat tulleet heidän toimivaltaansa vasta tänä vuonna, jolloin he eivät voi ottaa kantaa aikaisempiin tapauksiin. Suek on siirtänyt asian meille, mutta ei ole siinä yhteydessä tutkinut, miltä osin meillä on mahdollisuus tutkia tätä meidän sääntöjen puitteissa.”

”Ottamatta kantaa illan päätökseen, on mahdollista ettei tämä meidänkään sääntöjen kannalta ainakaan kaikilta osin ole mahdollista ottaa käsiteltäväksi.”

Kamppailulajien kurinpitovaliokunnan kurinpitovaltaa on Lehden mukaan tiukasti rajoitettu koskemaan kurinpitomääräyksissä yksilöityjä asioita, jotka liittyvät lähinnä kilpailu- ja harrastustoimintaan. Myös ilmoituksen ajankohdalla on iso merkitys.

”Säännöissä on tiukat rajat, missä ajassa asiat on saatettava vireille. Olemme joutuneet viime aikoina tekemään aika paljonkin päätöksiä, joissa emme ole voineet ottaa käsiteltäväksi asioita.”

”Päätöksiä, koskien asioita, joissa olisi mahdollisesti tapahtunut jotain hyvinkin moitittavaa, mutta jos ne ovat tapahtuneet ajallisesti ennen valiokunnan perustamista tai useita kuukausia ennen kuin meille on tullut ilmoitus, niin emme yksinkertaisesti voi ottaa niitä tutkittavaksi.”

Kurinpitovaliokunta ei myöskään voi toimia poliisi- tai oikeusviranomaisten tavoin kuulustelemalla ketään, vaan he toimivat asiakirja­materiaalien pohjalta.

Häirintätapauksen pallottelu ei sekään noudata sitä menettelyä, mikä toimii viranomaisten kesken.

”Kun yhdelle viranomaiselle esitetään asiakirja tai vaatimus, niin viranomaisella on lakiin perustuva velvollisuus siirtää se oikeaan paikkaan.”