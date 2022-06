Kolminkertainen Tour de Francen voittaja on toiveikas paranemisesta.

Ammattipyöräilyn legendoihin kuuluva Greg LeMond kertoi sairastuneensa leukemiaan.

“Minulla on diagnosoitu krooninen myelooinen leukemia”, LeMond, 60, kertoi verkkosivuillaan uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Onneksi se on sen tyyppinen syöpä, joka on hoidettavissa ja se on leukemia, joka ei uhkaa henkeä.”

LeMond sanoi tunteneensa heikkoutta muutamia viikkoja, kunnes päätti tutkituttaa asian. Hänelle tehtiin useita kokeita. LeMondilta otettiin muun muassa luuydinnäyte, minkä jälkeen diagnoosi tuli viime perjantaina.

Taudin taltuttaminen aloitetaan lääkehoidolla.

Hienolla urallaan yhdysvaltalainen LeMond voitti Ranskan ympäriajon, Tour de Francen, kolmesti. Menestyksekästä uraansa hän kuorrutti vielä kahdella maailmanmestaruudella.

LeMond voitti Tourin ensimmäisenä yhdysvaltalaisena ajajana 1986, mutta joutui vakavaan metsästysonnettomuuteen seuraavana vuonna. Hän onnistui paluussaan ja voitti Tourin vielä 1989 ja 1990.

Maailmanmestaruudet hän valtasi vuosina 1983 ja 1989.

LeMond on edelleen ainoa amerikkalainen, joka on voittanut Tour de Francen, kun Lance Amstrongin ja Floyd Landisin tittelit on pyyhitty pois mestariluettelosta dopingrikkomusten takia.