Kuulan koko valitaan heittäjän käden mukaan.

■ Pelivälineet: Kansainvälisen liiton hyväksymät metalliset kuulat, joiden läpimitta on 70,5–80 mm ja paino 650–800 g. Puinen tai kansainvälisen liiton hyväksymä synteettinen maalipallo (snadi), jonka halkaisija on 30 (+/- 1) mm.

■ Pelimuodot: Kaksi 1–3 hengen joukkuetta. Jos pelaajia on 1–2, pelaajilla on kolme kuulaa. Jos pelaajia on kolme, jokaisella on kaksi kuulaa.

■ Pelin kulku: Aloitusheiton jälkeen joukkueet heittävät kuulia niin, että joukkue, joka ei ole lähimpänä snadia, on heittovuorossa. Kuulat saavat osua snadiin ja siirtää sitä. Pisteet saa joukkue, jonka kuula on lähimpänä snadia. Joukkue saa niin monta pistettä, kuin sen kuulia on lähimpänä snadia. Peli päättyy 13 pisteeseen.

Toinen pelimuoto on ammunta. Sen säännöt löytyvät Suomen Pétanque-liiton sivuilta.