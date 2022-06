19-vuotias Oskari Piisilä kertoi aprillipäivänä kavereilleen uutisen, joka vaikutti ilmiselvältä aprillipilalta.

Piisilä sanoi lähtevänsä pelaamaan salibandyä Yhdysvaltojen pääsarjaan Fort Worth Jaguarsin joukkueeseen.

Ilmoitus sai aikaan lähinnä huvittuneita reaktioita. Eihän Yhdysvalloissa ole pelattu salibandya.

”Jengi kyseli juuri aprillipäivänä, mitä aion tehdä juhannuksena. Sanoin, että pelaan Kaliforniassa sählyä. Muutama päivä senkin jälkeen piti vielä sanoa, että tämä on ihan oikea juttu, eikä aprillia”, Piisilä muistelee.

Nuori salibandylupaus kuuluu espoolaiseen Westend Indiansin A-juniori­joukkueeseen, josta lähtee kesän ajaksi Yhdysvaltojen-valloitukseen kuusi pelaajaa: Piisilä, Onni Forss, Hugo Kinnari, Pepe Strömmer, Emppu Hellsten ja Rasmus Pasanen.

Kuusikolla on kokemusta jo miesten pääsarjasta F-liigasta viime kaudelta. Nyt he pukevat kesän ajaksi ylleen texasilaisen Fort Worth Jaguarsin sinisen pelipaidan.

Joukkue on mukana North American Floorball Leaguen (NAFL) historian ensimmäisellä kaudella, joka alkaa 24. kesäkuuta.

Sarja päättyy heinäkuun lopussa, eli kausi kestää vain hieman yli kuukauden. Mukana on neljä joukkuetta. Dallasin kupeessa pelaavasta Jaguarsista ottavat mittaa Florida Vikings, Utah Raptors sekä Kaliforniasta tuleva Fresno Force.

Fort Worth on lähes miljoonan asukkaan kaupunki Dallasin läsipuolella Texasissa.

Piisilä ei syytä ystäviään siitä, etteivät he aluksi uskoneet tarinaa Yhdysvaltojen salibandyliigasta. Vielä pari vuotta sitten hän olisi itsekin reagoinut uutiseen samoin.

”Olisin varmaan ensimmäisenä googlannut, mikä on Yhdysvaltojen pääsarja salibandyssä”, Piisilä myöntää.

Amerikkalaisessa urheilusarjassa pelaaminen on joka tapauksessa titteli, jollaisen 19-vuotias nuorimies ottaa mielellään itselleen – oli se amerikkalaisen jalkapallon liigassa NFL:ssä tai sitten NAFL:ssä.

Piisilä aikoo laittaa deittisovellus Tinderissä profiilinsa uuteen uskoon, kun laskeutuu Yhdysvaltoihin.

”Ajattelin käyttää vähän värikynää ja kirjoittaa sinne olevani ammattiurheilija ’pro athlete’. Eivät he kuitenkaan tiedä, minkä tasoinen laji salibandy on jenkeissä. Siellä on niin paljon kaikenlaisia lajeja, että eivät he voi tietää, mitä tästä tienaa”, hän virnuilee.

Piisilä on valmistautunut matkaan hankkimalla itselleen rusketuksen jo kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Näin hän kertoo välttävänsä palamisen Texasin lämmössä – ja olevansa ennen kaikkea valmis Instagram-kuviin, joihin Yhdysvallat tarjoaa mainiot puitteet.

”Kun ajamme esimerkiksi Las Vegasiin, menemme kaiken maailman Grand Canyonien läpi. Onhan siellä vaikka millaisia nähtävyyksiä muuallakin”, Piisilä miettii kuvienotto­mahdollisuuksia.

” He ovat mainostaneet, että nyt on mahdollisuus päästä mukaan alkuperäisiin ’original four’ -joukkueisiin.

Piisilä on viettänyt kesänsä yleensä rakennus­hommissa. Siihen nähden salibandyn täyteinen ulkomaanmatka on raikas tuulahdus uutta.

Piisilä kertoo saaneensa kotoaan varauksetonta kannustusta reissuun lähtemiseen.

”Mutsi oli ihan innoissaan, koska hän on vaihto-oppilasjärjestössä töissä. Jos lähtisin vaihto-oppilaaksi, se maksaisi vielä vähän enemmän. Hän oli valmis sponsoroimaan, kun tuo on sen verran halvempi versio vaihtovuoteen verrattuna.”

Piisilän joukkue Jaguars ei pysty vielä ensimmäisellä kaudellaan maksamaan pelaajilleen palkkaa. Sarjaa on täytynyt markkinoida pelaajille muilla tavoin.

”He ovat mainostaneet, että nyt on mahdollisuus päästä mukaan alkuperäisiin ’original four’ -joukkueisiin. Vähän niin kuin NHL:ssä oli aikanaan ’original six’ -joukkueet”, Piisilä sanoo.

Ensi kesänä NAFL:ssä ei ole silti odotettavissa suurta harppausta palkoissa.

Piisilä arvioi, että salibandyn kasvaminen ammattilaislajiksi vie Yhdysvalloissa vielä kauan.

Jaguarsia lähtee valmentamaan Espoosta Indiansin A-juniorien valmentaja Joel Ekroos, 33. Hän uskoo, että NAFL-otteluissa saattaa käydä amatööristatuksesta huolimatta paljon katsojia heti debyyttikaudella.

Ekroos ei yllättyisi, jos yleisöluvut ohittaisivat saman tien kotoisen F-liigan.

”Ovathan jenkit hyviä markkinoimaan ja myymään. Sen he osaavat paremmin kuin eurooppalaiset”, Ekroos toteaa.

Joel Ekroos suhtautuu reissuun lomamatkana, jossa on mukana salibandyä.

Jaguars pelaa kotiottelunsa paikallisen college-jääkiekkojoukkueen kotihallissa, johon mahtuu pari tuhatta ihmistä.

Hallia yrittää täyttää Jaguarsin puheenjohtaja Brian Radichel, joka on pyörittänyt salibandytoimintaa Pohjois-Texasissa jo ennen NAFL:n perustamista. Radichel etsii lajin pariin jatkuvasti uusia harrastajia ja toimii myös Yhdysvaltojen nuorten maajoukkueen joukkueenjohtajana.

”Hän on pähkinöinä tästä lajista. Se on aika hupaisaa, kun hän on niin innoissaan”, Ekroos hymyilee.

Radichel valitsi Jaguarsin yhdysvaltalaispelaajat, kun taas Ekroos vastasi eurooppalaisten vahvistusten hankkimisesta. Urakkaa riitti, sillä kuukauden pelaajasopimus Yhdysvaltoihin oli haluttua tavaraa.

”Se oli aikamoinen homma. Lähetin varmaan 70 sähköpostia niille, jotka olivat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita. Moni ei vain ollut tajunnut sitä, että se reissu maksaa. Sen jälkeen olikin vaikeaa löytää sellaisia, jotka olivat valmiita lähtemään”, Ekroos sanoo.

Jaguarsiin lähtee Suomesta kolme pelaajaa Indians-juniorien lisäksi: Atte Lehtinen, Sami Ilonen ja Andreas Hägg. Viimeinen edustaja joukkueen suomalaislegioonasta on Dallasissa valmiiksi asuva Jari Voutilainen.

Voutilainen majoittaa Indiansin junioreista neljä, ja kaksi muuta asuvat Ekroosin kanssa Radichelin luona. Loput suomalaisista majoittuvat Airbnb-asunnoissa.

Reissussa on todellista luokkaretki­henkeä. Koko porukka on matkassa turistiviisumeilla, eikä Ekroos peittele, että matkaan suhtaudutaan enemmän lomana kuin totisena työsuoritteena.

Ja vaikka Ekroosin suojatit hyppäävät ison maailman pyörteisiin ensimmäistä kertaa, valmentaja ei ole heistä huolissaan.

”Hyvä, että kaikki, joista olen itse vastuussa, ovat alle 21-vuotiaita. Eivät pääse sinne ilakoimaan.”