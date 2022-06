Nyt päävalmentaja Markku Kanervan on toivottava, että Pohjanpalo säilyisi ilman loukkaantumisia. Tässä kunnossa Pohjanpalo voi auttaa Huuhkajia taistelemaan Kansojen liigassa lohkovoitosta, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Ensin on sanottava, että Suomen A-maajoukkueessa eletään rikasta aikaa, kun maajoukkueella on kaksi huippuluokan maalintekijää: Teemu Pukki ja Joel Pohjanpalo. Edellisen kerran tällaista aikaa elettiin maajoukkueessa Jari Litmasen ja Mikael Forssellin aikana.

Pukkia neljä vuotta nuoremman Pohjanpalon maajoukkueuraa ovat varjostaneet loukkaantumiset. Osin siksi hänelle on kertynyt vain 54 maaottelua siinä missä Pukilla on jo 104 maaottelua. Pukin ottelumäärä on myös todiste siitä, miten hyvin Pukki on onnistunut välttämään loukkaantumiset.

Pohjanpalolla on Montenegro-ottelun tuplaosuman jälkeen 13 maalia ja Pukilla peräti 35.

Hyvin Pohjanpalo ja Pukki täydentävät toisiaan. Ottelusta ja vastustajasta riippuen toinen tekee maalit vuorollaan. Kertaakaan ei ole käynyt niin, että kumpikin olisi tehnyt maalin samassa ottelussa. Mutta usein toinen on kyllä syöttänyt hyökkääjäparinsa maalintekoon, kuten kävi Montenegroa vastaan.

Pukki on parhaimmillaan maalintekijänä silloin, kun hän voi hyökätä suuriin tiloihin vastustajan puolustuslinjan taakse.

Pohjanpalo taas väkivahvana hyökkääjänä voi hyvin perustaa toimistonsa ahtaaseen tilaan vastustajan rangaistusalueelle, kuten Montenegro-ottelussa, jossa vastustaja puolusti syvällä. Siellä ruuhkassa puolustajien keskellä hänen maalivainunsa on parhaimmillaan.

Nyt päävalmentaja Markku Kanervan on toivottava, että Pohjanpalo säilyisi ilman loukkaantumisia. Tämä on kolmas perättäinen vuosi, kun Pohjanpalo on kunnossa ja ilman sen suurempia vaivoja. Tässä kunnossa Pohjanpalo voi auttaa Huuhkajia taistelemaan Kansojen liigassa lohkovoitosta.