Joni Mäki hiihti Pekingin olympialaisten pariviestissä hopeaa Iivo Niskasen kanssa. Hänen taustallaan vaikuttaa nyt poikkeuksellinen manageriryhmä.

Maajoukkuehiihtäjä Joni Mäki on solminut yhteistyösopimuksen kolmen managerin kanssa.

Harvalla suomalaisurheilijalla on taustajoukoissaan edes yhtä manageria. Poikkeuksellisen Mäen järjestelystä tekee myös, että kaikki kolme manageria ovat naisia.

Mäen ja manageritrion järjestelyssä on kuitenkin itua, sillä Suomesta ei löydy kuin kourallinen täyspäiväisiä urheilumanagereita. Kun asialla on useampi ihminen, työt voi jakaa fiksusti.

Ennen nykyistä järjestelyä Mäki oli hoitanut junioriajoista lähtien yhteistyö­kuvioitaan isänsä kanssa. Myös Pohti Ski Teamin manageri Kauko Tikkanen on ollut osa hiihtäjän taustajoukkoa.

Kun Mäen tulokset urheilussa paranivat viime vuosina, hän alkoi pohtia ulkopuolisen avun hankkimista sponsorointi- ja kumppanuus­asioihin.

Tikkanen mainitsi tuolloin Sanna Laajalahden, nykyiseltä nimeltään Sanna Puttaan. Puttaan kautta mukaan löytyivät myös Heli Vepsäläinen ja Johanna Pelttari.

Varsinaisesti nelikko on hionut askelmerkkejä yksiin keväästä alkaen. Managerointisopimus allekirjoitettiin viime viikolla.

”Olen ollut laiskanpuoleinen hakemaan itse kumppaneita. Isäni on yleensä potkinut minua siihen hommaan, mutta se ei ole ollut luontaista. Nyt aletaan olla hyvillä raiteilla. Tutustuminen on tärkeää, jotta kommunikointi on luontevaa ja ollaan samalla sivulla sen kanssa, mitä kaikki odottavat yhteistyöltä”, Mäki sanoo.

Joni Mäki voi keskittyä nyt täysillä urheilemiseen.

Mäen ura on edennyt nousujohteisesti. Hän on saanut parisprintistä jo MM- ja olympiahopeaa. Pekingin olympialaisten henkilökohtaisessa sprintissä hän sijoittui neljänneksi.

Manageritiimi vastaa yhdessä Mäen markkinoinnista ja näkyvyydestä.

Käytännössä Vepsäläinen hoitaa kumppanuuksia ja Pelttari sosiaalista mediaa. Puttaa sparraa alkuun ideoita. Hän liittyy mukaan kumppanuuksien hankintaan perhevapaansa jälkeen.

Vepsäläinen on yrittäjä ja manageroi myös kahta muuta hiihtäjää, Jasmi Joensuuta ja Leevi Mutrua. Osan hänen työpaletistaan on muodostanut Helsinki Ski Weeks -tapahtumakokonaisuus.

Pelttari tekee päivätöikseen markkinointia. Hän vastaa markkinoinnin yhteistyö­kumppanuuksista Simucube-nimisessä yrityksessä, joka toimii sim racingin eli elektronisen moottoriurheilun parissa.

Puttaalla on kumppani­hankinnan lisäksi monipuolinen tausta kulttuurituotannosta, elokuvista ja hyvinvointialalta. Hän on lisäksi kotoisin Pohti SkiTeamin kotipaikkakunnalta Pyhäjärveltä, jossa hän on ollut pitkään mukana hiihdon kilpailutoiminnassa.

” ”Viime aikoina kantansa olisi voinut kertoa monenlaisista asioista.”

Managerit haluavat etsiä Mäen kumppaniksi yrityksiä, joiden arvot osuvat yksiin hiihtäjän kanssa. Kotimaisuus, vastuullisuus ja ympäristö­ystävällisyys ovat nousseet keskeisiksi teemoiksi.

Mäki suunnitteli nuorempana hakeutuvansa energiantuotantoon liittyviin opintoihin. Lisäksi energiateknologiaan erikoistunut suuri yritysklusteri miehen kotikonnuilla Vaasassa on lisännyt hänen kiinnostustaan aiheeseen.

Esimerkiksi uusiutuva energia sekä uudet teknologiset ratkaisut ympäristö- ja ilmastoasioissa kiehtovat.

Lisäksi Mäen sydäntä lähellä ovat perhe ja luonto. Luonnonpuistot ovat tärkeitä jo harjoitusmaastoinakin. Mäki toivoo, että ne säilyvät jälkipolville.

Keskeisiä kiinnekohtia kumppanihankinnalle ovat Vaasan alue ja Vuokatti, jossa Mäki nykyisin asuu. Tarvittaessa yhteistyökuvioihin voi kytkeä esimerkiksi hiihtäjän valokuvausharrastuksen.

”Ihan mihin tahansa en lähtisi mukaan. En esimerkiksi ole kova ottamaan kantaa poliittisiin asioihin”, Mäki sanoo.

Vepsäläinen pitää tätä hyvänä linjana. Manageri näkee monenlaisia yhteydenotto­pyyntöjä, joita hän tarvittaessa suodattaa urheilijalle.

”Viime aikoina kantansa olisi voinut kertoa monenlaisista asioista. Urheilijoilta kysytään joskus kaikenlaisia maailmanpoliittisiakin asioita”, hän kertoo.

Olennaista urheilijan ja managerien välisessä yhteistyössä on, että Mäen ei nyt tarvitse käyttää aikaa ja energiaa kumppanuuksien etsimiseen.

Vepsäläinen tietää, että oikeiden ihmisten tavoittaminen yrityksistä vie aikaa eikä ole aina yksinkertaista. Valmiit kontaktit lajin parista ja yritysmaailmasta helpottavat hänen tehtäväänsä.

Managerien ajatuksena on etsiä Joni Mäen kumppaniksi yrityksiä, joiden arvot osuvat yksiin hiihtäjän kanssa.

Tähän mennessä Vepsäläinen on ottanut yhteyttä yrityksiin, joita on haluttu mukaan olympiadin eli olympiakisojen välisen nelivuotiskauden mittaisiin kumppanuuksiin. Pelttari on käynyt Mäen kanssa läpi tämän sosiaalisen median toimintaa vuosikelloineen.

”Olennaista on, että sisältö on Jonin näköistä. Kaikki lähtee hänestä. Minä olen mukana miettimässä, millaista sisältöä voitaisiin tehdä ja koska, jotta Joni voi rauhassa keskittyä hiihtoon”, Pelttari kertoo.

Koska Mäki on julkaissut sisältöä aktiivisimmin Instagramissa, suunnittelu on aloitettu siitä.

Mäellä on muutamia pitkäaikaisia tukijoita kotiseudulla ja seuran kautta. Hän on esimerkiksi vieraillut vuosittain pää­yhteistyö­kumppaninsa Konesilta oy:n esittelypäivillä.

Uusien kumppanien kanssa yhteistyön muodot voi suunnitella räätälöidysti. Vaikka sosiaalisella medialla on nykyisin usein suuri rooli kumppanuuksissa, Instagram-tiliä ei voi tukkia täyteen mainoksia, Vepsäläinen sanoo.

Työhyvinvointipäivät, hiihtokoulut tai messuosallistumiset sopivat mukaan yhtä lailla. Joku tukija voi edelleen myös haluta pelkän yrityslogon Mäen paitaan.

”Jonin kilpailu- ja treenikalenteri täytyy huomioida. Joskus urheilijan arvo yrityksille on hänen verkostonsa. Joku voi haluta urheilijan kumppaniksi siksi, että tukijana on jo joku muu firma, jonka kanssa halutaan verkostoitua.”

Kaikki yritykset, joihin managerit ovat yhteydessä, eivät tietenkään lähde mukaan. Jotkut voivat kypsytellä ajatusta vuoden tai pari, joten työ on pitkäjänteistä.

Manageroinnissa Mäen tiimiä motivoi urheilijan auttaminen.

”Seuraava olympiadi on merkittävä tilaisuus, ja haluan tehdä sen intohimoisena penkkiurheilijana mahdolliseksi. Urheilija on tässä pomo, minä linkkinä eri suuntiin”, Vepsäläinen kuvaa.

Koska Mäen managerit toimivat ryhmänä, tehtävät on voitu jakaa selkeästi. Kukin voi keskittyä paremmin yhteen asiaan kerrallaan.

Vastaava järjestely ei ole ainakaan Suomessa kovin tavallinen, kertoo Suomen Urheilumanagerien toiminnanjohtaja Jukka Virtanen.

Manageriyhdistyksen jäsenistä noin viidesosa on Virtasen mukaan naisia. Yhdistyksen 140 jäsentä muodostavat arviolta vain neljäsosan niistä, jotka toimivat urheilu­manageroinnin parissa jossain muodossa Suomessa. Suhdeluku antaa kuitenkin osviittaa tilanteesta.