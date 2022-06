Linda Sällström ja Amanda Rantanen ovat kärsineet loukkaantumisista, mutta heidän pitäisi pystyä pelaamaan heinäkuun EM-kisoissa.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Anna Signeul nimesi torstaina 23 pelaajan ryhmän, joka lähtee heinäkuussa EM-kisoihin Englantiin.

Turnaus pelataan 6.–31. heinäkuuta. Helmarit pelaa alkulohkonsa Milton Keynesissä ja kohtaa Espanjan, Saksan ja Tanskan.

Kisajoukkueessa ei ole yllätyksiä, vaan joukkue on suunnilleen sama, joka on pelannut esimerkiksi vuoden 2023 MM-kisojen karsinnoissa.

”Joukkueen valinnassa oli vaikeita päätöksiä, mutta olemme valinneet ryhmän, jonka uskomme olevan paras tällä hetkellä. Joukkue on monipuolinen, ja pelaajillamme on erilaisia taitoja. Joukkueessamme on kokemusta sekä pelaajia, jotka ovat suoriutuneet hyvin viime aikoina”, Signeul perusteli valintojaan torstaina Helsingissä pidetyssä tiedotus­tilaisuudessa.

Joukkueesta jäivät pois maalivahti Paula Myllyoja, puolustaja Eva Nyström, keskikenttäpelaajat Vilma Koivisto, Iina Salmi ja Julia Tunturi sekä hyökkääjä Kaisa Collin.

Myllyoja ja Collin ovat joukkueessa varalla ja tulevat mukaan kisoihin sairastumisen tai loukkaantumisen sattuessa. Kisajoukkueisiin saa tehdä muutoksia turnauksen alkuun asti lääke­tieteellisistä syistä, ja maalivahteja saa vaihtaa samoista syistä myös pelien välillä.

Kisajoukkueeseen valituista pelaajista Linda Sällströmillä ja Amanda Rantasella on ollut loukkaantumis­huolia.

Helmarien kaikkien aikojen paras maalintekijä Sällström on kärsinyt kevään aikana takareiden rasitus­vammasta. Nyt hänen tilanteensa näyttää kuitenkin paremmalta.

”Hänen pelaamisensa on näyttänyt hyvältä, ja hän on alkanut tehdä maaleja, mikä on tärkeää meille”, Signeul kertoo.

Rantanen mursi puolestaan ranteensa toukokuun alussa seura­joukkueensa Örebron ottelussa, kun hän kaatui pallontavoittelu­tilanteessa ja putosi ranteensa päälle. Käsi leikattiin toukokuun lopussa, ja myös Rantasen pitäisi pystyä pelaamaan EM-kisoissa.

”Rantanen antaa meille vaihtoehtoja. Hän kehittynyt paljon, ei tosin kaatumisessa”, Signeul naurahtaa.

Konkaripuolustaja Tuija Hyyrysen mukaan Suomen kisajoukkueen vahvuudet ovat monipuolisuudessa ja tasaisuudessa.

”Meillä on jokaiselle pelipaikalle muutama pelaaja, jotka voisivat olla avauksessa”, hän toteaa.

”Joukkuehenki on ollut meillä aina iso vahvuus. Olemme pelanneet kauan yhdessä, joten kaikki tuntevat toisensa hyvin”, puolustaja Emma Koivisto lisää.

Linda Sällström tuuletti Suomen 2–1-maalia Slovakiaa vastaan MM-karsinnoissa syyskuussa 2021. Hän ratkaisi myös Suomen EM-kisapaikan maalillaan Portugalia vastaan.

Lohkoarvonnassa Suomella oli epäonnea, sillä Espanja, Saksa ja Tanska ovat käytännössä pahimmat mahdolliset vastukset. Saksa on voittanut eniten naisten jalkapallon Euroopan mestaruuksia, Tanska ylsi edellisissä EM-kisoissa finaaliin ja Signeul toivoi ennen lohkoarvontaa, ettei Suomi joutuisi kohtaamaan mestari­suosikki Espanjaa.

Saksa on naisten jalkapallon maailmanlistalla neljäntenä, Espanja seitsemäntenä ja Tanska sijalla 15. Suomi on sijalla 28.

Kovia maita vastaan Helmarien tulee olla hereillä ensimmäisestä sekunnista lähtien. Jos keskittyminen herpaantuu edes hetkeksi ja vastustajille antaa tilaa, he rankaisevat todennäköisesti heti.

”Perusasiat ovat tärkeimpiä, meidän täytyy hyödyntää Helmarien vahvuuksia. Pitää puolustaa tiiviisti ja olla vaikeasti voitettava joukkue”, Koivisto sanoo.

Hyyrynen muistuttaa myös nauttimaan kisahuumasta.

”Pääsemme pelaamaan maailman huippuja vastaan EM-kisoissa. Mikä voisi olla hienompaa!”

Helmarien kisoihin valmistava leiri alkaa 20. kesäkuuta. Aluksi joukkue harjoittelee Suomessa, ja se myös kohtaa Japanin harjoitus­ottelussa Turussa 27. kesäkuuta.

Sen jälkeen Helmarit jatkaa leiriään Hollannissa, jossa se pelaa harjoitus­ottelun hallitsevaa Euroopan mestaria Hollantia vastaan 2. heinäkuuta.

”Japani ja Hollanti ovat taitavia joukkueita, maailman parhaimmistoa. On tärkeää, että saamme pelata heitä vastaan ennen EM-kisoja”, Signeul sanoo.

Heinäkuun turnaus on Helmareille neljäs kerta EM-kisoissa. Edellisen kerran Suomi osallistui turnaukseen vuonna 2013 Ruotsissa, jossa se jäi alkulohkonsa viimeiseksi.

Suomi isännöi EM-kisoja vuonna 2009, jolloin se hävisi Englannille puoliväli­erissä. Ensimmäisen kerran Helmarit pääsi EM-turnaukseen vuonna 2005, jolloin se pelattiin niin ikään tämän kesän kisojen isäntämaassa Englannissa. Silloin Suomi eteni välieriin, joissa se hävisi koko lopulta koko turnauksen voittaneelle Saksalle.

Suomen EM-turnaus alkaa 8. heinäkuuta ottelulla Espanjaa vastaan. Helmarit kohtaa Tanskan 12. heinäkuuta ja Saksan 16. heinäkuuta.

Tässä ovat Helmarien 23 pelaajaa, jotka lähtevät kisoihin:

Maalivahdit

1 Katriina Talaslahti, FC Fleury 91

12 Anna Tamminen, Hammarby IF

23 Tinja-Riikka Korpela, Tottenham Hotspur FC

Puolustus

2 Elli Pikkujämsä, KIF Örebro

3 Tuija Hyyrynen, Juventus FC

5 Emma Koivisto, Brighton & Hove Albion

6 Anna Auvinen, UC Sampdoria

11 Nora Heroum, SS Lazio

15 Natalia Kuikka, Portland Thorns

16 Anna Westerlund, Åland United

Keskikenttä ja hyökkäys

4 Ria Öling, FC Rosengård

7 Adelina Engman, Hammary IF

8 Olga Ahtinen, Linköping FC

9 Juliette Kemppi, IFK Kalmar

10 Emmi Alanen, Kristiandstad DFF

13 Jenny Danielsson, AIK

14 Heidi Kollanen, KIF Örebro

17 Sanni Franssi, Real Sociedad

18 Linda Sällström, Vittsjö GIK

19 Essi Sainio, HJK

20 Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

21 Amanda Rantanen, KIF Örebro

22 Jutta Rantala, Vittsjö GIK