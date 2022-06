Vaa’alla käynyt Anni Vuohijoki pohtii, miksi muutoksia on vaikea hyväksyä – Asiantuntija: ”Yli puolet urheilijoista syö liian vähän”

Anni Vuohijoki kertoo Instagramissa syöneensä aiemmin liian vähän isoilla harjoitusjaksoilla. Ravitsemusterapeutin mukaan ongelma on hyvin yleinen.

Urheilija tarvitsee energiaa kehittyäkseen, mutta liian moni urheilija syö liian vähän energiantarpeeseensa nähden. Painonnostaja Anni Vuohijoki pohtii Instagram-päivityksessään urheilijan ravitsemusta ja suhdetta painonvaihteluun.

Vuohijoki kertoo syöneensä aivan liian vähän isoilla harjoitusjaksoilla

”Kun olympiakarsinnat kestivät pitkään ja painoa tuli tarkkailla, oli helpompi vaan vähentää syömistä. Siihen rinnalle rankaisukulttuuri ohisyönneistä niin soppa oli valmis⁣”, Vuohijoki kuvailee.

Nyt Vuohijoki on nostanut ruoan energiamääriä, joka on hetkellisesti nostanut myös painoa. Vaa’alla käynti sai hänet pohtimaan kehosuhdetta.

⁣”Nousevan kehonpainon sietää silloin, kun mukana kasvaa voima. Nyt olen vielä heikkokin (suhteessa minuun), jolloin muuttuva kehonkuva on vaikea hyväksyä”, Vuohijoki kirjoittaa.

Samalla Vuohijoki on tyytyväinen, että tekee asioita sen eteen, että kehittyy urheilijana.

”En ole muuttamassa painoluokkaa, ja tilanne on tuskin siis pysyvä. Mutta ehkä on aika kaivaa nyt ne koon suuremmat vaatteet kaapista ja uskoa siihen, että tulosta syntyy kyllä, kun antaa kehon rauhassa palautua kaikesta kurimuksesta, jota se on viime vuosina kantanut.”

Myös uimari Jenna Laukkanen kommentoi Vuohijoen päivitystä ja kertoi työstäneensä samaa asiaa. Laukkanen kertoo etsineensä lisää vauhtia uintiin painoa vähentämällä.

”Syöminen oli niin vähäistä, että nykyään niin vähillä kalorimäärillä treenaaminen vaan kauhistuttaa. Joten omalla tavallani voin samaistua sinun fiiliksiin, kun on alettu laittaa syömistä kuntoon ja kroppa ei olekaan niin tiukassa kunnossa kun haluaisi, mutta silti treeneissä jaksaa sikapaljon paremmin mitä vuosi sitten”, Laukkanen kommentoi.

Urheilijoiden kanssa paljon työskennellyt UKK-instituutin ravitsemusterapeutti Titta Mehtänen kertoo, että on todella yleinen ongelma, että urheilija syö liian vähän.

”Ainakin yli puolet lajista ja sukupuolesta riippumatta syö liian vähän. Jotkut lajit toki korostuvat, mutta kyseessä ei ole vain esteettisten lajien haaste”, Mehtänen sanoo.

Liian vähän syömisen taustalla on monia syitä, kuten kasvanut kulutus tai pelko kehon muuttumisesta.

”Näläntunne ei välttämättä kasva samassa tahdissa kuin kulutus, tällaista voi olla esimerkiksi kestävyyslajeissa. Osa pelkää kehon koostumuksen muuttumista tai painon nousemista, osa ei vain tiedä tarpeeksi.”

Liian vähäinen syöminen näkyy monin tavoin: On sairastelukierrettä, vammoja, rasitusmurtumia, vaikeuksia jaksamisen, mielialan ja unen kanssa. Naisilla myös kuukautiset voivat jäädä pois.

Tilannetta kannattaa Mehtäsen mukaan lähteä purkamaan koulutetun ravitsemuksen asiantuntijan kanssa.

”Ei kannata jäädä yksin näiden haasteiden kanssa ja kikkailla jotakin, silloin mennään usein metsään.”

Ihmisillä on usein oma hyvinvointipaino, eikä se ole kaikilla sama. Mehtänen muistuttaa, että pieni painonvaihtelu on normaalia, eikä heilahduksia kannata säikähtää.

”On normaalia, että paino jonkin verran vaihtelee, ei sen tarvitse pysyä stabiilina kenelläkään. Toki jos isoja muutoksia tulee, niin silloin kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen.”

