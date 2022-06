Kaksinkertaisella 800 metrin olympiavoittajalla on enää viisi viikkoa aikaa alittaa MM-kisojen karsinta-aika.

Etelä-Afrikan Caster Semenya sijoittui kuudenneksi 5 000 metrillä Afrikan mestaruuskilpailuissa torstaina. Karsinta-aika ensi kuussa käytäviin Eugenen yleisurheilun MM-kisoihin ei alittunut. Semenyan aika 16.03,24 sekuntia on kaukana vaaditusta 15.10,00:sta.

Kisan voitti kenialainen Beatrice Chebet ajalla 15.00.82.

Semenyalla on enää viisi viikkoa aikaa alittaa raja ennen 15.–24. heinäkuuta järjestettäviä MM-kisoja. Semenyan henkilökohtainen ennätys 5 000 metrillä on huhtikuussa juostu 15.31.50.

Semenya on kolminkertainen maailmanmestari ja kaksinkertainen olympiavoittaja 800 metrin matkalla, mutta hän joutui vaihtamaan ​​pidempään matkaan sukupuolen kelpoisuussääntöjen vuoksi.

Yleisurheilun kattojärjestö World Athletics estää intersukupuolisia naisten sarjan urheilijoita, joilla on korkea testosteronitaso, kilpailemasta 400 metrin ja mailin (1,6 km) välisillä matkoilla. Intersukupuolisuudesta käytetään lääketieteessä käsitettä sukupuolen kehityksen häiriö (DSD).

Hallintoelimen mukaan testosteroni lisää lihasmassaa ja hapenottoa ja siksi rajat ovat tarpeen juuri kyseisillä matkoilla.

Vaihtoehtona on käyttää testosteronia alentavaa lääkitystä, mutta moni urheilija kokee oman kehon hormonitasapainon keinotekoisen muokkaamisen lääkkeillä arveluttavaksi, ja pelkää sen vaikuttavan epäsuotuisasti henkiseen ja fyysiseen olotilaan.

Semenya on yrittänyt kumota päätöstä lukuisia kertoja siinä onnistumatta. Hän on valittanut asiasta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, jossa prosessi on kesken.

Semenya ei ole ainoa afrikkalaisnainen, joka on joutunut vaihtamaan matkaa testosteroniylärajan takia.

Kaikki kolme Rion olympialaisten 800 metrin mitalistia, Semenya, hopealle juossut burundilainen Francine Niyonsaba ja kenialainen Margaret Wambui ovat kertoneet, että vuonna 2019 käyttöön otettu sääntö on vaikuttanut heihin.

Niyonsaba on yksi Eugenen mitalisuosikeista.

Oikaisu 9.6.2022 kello 22.10: Jutussa väitettiin aiemmin, että World Athletics estää naisurheilijoita, joilla on korkea testosteronitaso, kilpailemasta 400 metrin ja mailin (1,6 km) välisillä matkoilla. Kyseinen rajoitus koskee vain intersukupuolisia naisten sarjan urheilijoita.

