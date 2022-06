Huuhkajien Yatzy-mestari Robert Ivanov on tehnyt nopean läpimurron maajoukkueessa – ”Minulla on niin hyvä tukiverkko, että jalkani pysyvät maan pinnalla”

Joskus ennen yöunia Ivanov miettii viime vuosien läpimurtoaan maajoukkueessa ja ulkomailla, ja silloin hänellä ”kohoaa pieni hiki pintaan”.

Bukarest

Huuhkajien viimeisen vuoden suurimpiin läpimurtopelaajiin lukeutuu ehdottomasti keskuspuolustaja Robert Ivanov, 27. Viime syksystä lähtien miesten maajoukkueen avauskokoonpanossa pelanneen Ivanovin pelityyli on tullut tutuksi nyt myös niille, jotka eivät nähneet Itä-Helsingin kasvattia FC Hongan peleissä Veikkausliigassa.

”Tähän joukkueeseen on helppo tulla, kun joukkue ottaa avosylin vastaan, ja tunnen olleeni pidempäänkin joukkueessa”, Ivanov kertoo Suomen maajoukkueen hotellilla Bukarestissa päivä ennen kolmatta Kansojen liigan ottelua.

Robert Ivanovia hymyilytti Kansojen liigan kahden ensimmäisen ottelun jälkeen.

”Aika isosti tästä nautitaan. Kiva nähdä, että Suomen maajoukkue on nosteessa, ja Pohjoiskaarteen [kannattajakatsomo] meininki on aika uskomatonta Suomen mittapuulla.”

Läpimurto maajoukkueessa tapahtui myöhään hänen urallaan, mutta hän otti nopeasti avauskokoonpanon paikan omakseen.

Nyt hän on noussut puolustuksen pallollisessa pelissä johtavaksi pelaajaksi, joka avaa peliä ja käynnistää hyökkäyksiä. Tuntuu uskomattomalta, että Ivanov pelasi vielä syksyllä 2020 Veikkausliigassa FC Hongassa, ja nyt hän pelaa avauksessa sekä Puolan pääsarjassa että maajoukkueessa.

”Mietin noita juttuja joskus ennen nukkumaanmenoa, ja silloin kohoaa pieni hiki pintaan. Aika hurjaa, että olen päässyt elämään unelmaani. Ei sitä kannata liikaa miettiä, koska silloin ei pysty nauttimaan. Pitää edetä päivä kerrallaan ja nauttia hetkestä.”

”Minulla on niin hyvä tukiverkko, että jalkani pysyvät maan pinnalla enkä ylpisty.”

Ivanov on oikeastaan ihan samanlainen pelaaja kuin neljä vuotta sitten, kun hän debytoi 23-vuotiaana Veikkausliigassa. Samalla tavalla hän sipsuttelee eteenpäin kentällä pallon kanssa ja jakelee hyviä syöttöjä joukkuekavereilleen.

”Mielestäni on tärkeätä pysyä omana itsenään. Vesa Vasara [Hongan päävalmentaja] sanoi minulle, että minun ei tarvitse luopua pallosta, jos kukaan ei prässää. Pelissä on vain yksi pallo, eikä siitä halua luopua. Pelin tarkoitus on tehdä maali, ja yritän helpottaa sitä, että joukkuekavereillani olisi vaivattomampaa edetä.”

Ivanovin mukaan futsalin pelaaminen on yksi suurimmista syistä siihen, miksi hän tykkää pitää palloa kentällä.

”En voi liikaa korostaa sitä, mikä on ollut futsalin merkitys tekniikalleni. Pelasin kuusi vuotta Marmiksen Kuulassa joka talvi futsalia. Kysyin Vasaralta haittaako häntä, jos käyn pelaamassa futsalia, ja hän totesi sen olevan vain hyvä asia.”

Ivanovin mielestä Huuhkajien pallollinen peli on kehittynyt viime aikoina. Esimerkkinä hän mainitsee sen, miten Suomi pystyi pelaamaan Montenegro-ottelun toisella puoliajalla verrattuna sitä edeltävän Bosnia ja Hertsegovina -ottelun toiseen puoliaikaan. Peli oli parempaa, joskin vastustaja oli astetta heikompi.

”Tässä on jonkin verran uusia pelaajia, mikä ehkä se näkyi siinä Bosnia-pelissä. Kompastuskiviä tulee, ja niistä pitää vain oppia”, hän viittaa Bosnia ja Hertsegovinan tekemään tasoitusmaaliin lisäajalla.

Ivanov sanoo tuntevansa kropassaan pelanneensa juuri äskettäin täydet minuutit kahdessa maaottelussa.

”Arjessa nukun sykettä mittaavan kellon kanssa, mutta nyt en nuku. Nyt saattaisin jopa huolestua, kun on koko ajan vähän stressitila päällä. Tärkeintä on, että saan nukuttua pitkät yöunet.”

Ivanovin mielestä henkinen palautuminen on ehkä vielä tärkeämpää kuin fyysinen palautuminen. Ivanov on tuonut maajoukkueeseen noppapeli Yatzyn mukanaan.

”Pelaamme Yatzya poikien kanssa ja nukumme päiväunia. Yritämme viihdyttää itseämme jollain tapaa. Olen tällä hetkellä Yatzy-mestari. Leo [Väisänen] ottaa kiinni, mutta Saulilla [Väisäsellä] on ollut vähän vaikeampaa.”

Huuhkajat pelasivat hotellilla noppapeli Yatzya perjantaina iltapäivällä. Pelaamassa olivat Carljohan Eriksson (vas.), Robert Ivanov, Daniel O'Shaughnessy, Lucas Lingman, Leo Väisänen (ei näy kuvassa) ja Benjamin Källman.

Perjantai-iltapäivän pelin voitti lopulta maalivahti Carljohan Eriksson. Iltapäivän Yatzy-peli näytti siltä kuin joukkue viettäisi rennosti saunailtaa. Tunnelma on joukkueessa on vapautunut, mikä näkyy myös kentällä.

”Tässä on niin hyviä pelaajia, että pelaaminen tuntuu luonnolliselta ja vaivattomalta.”

Puolan liigassa Ivanov on ollut Warta Poznańin joukkueessa johtavia pelaajia. Warta lunasti Ivanovin sopimuksessa olleen option, mikä kertoo pelaajan onnistumisesta.

”Wartan budjetti ei ole kauhean suuri, ja he yrittävät myydä pelaajan, jos joku on valmis ostamaan. Olisi tervetullutta, jos voisin siirtyä parempaan liigaan, mutta minulla ei ole mitään pakottavaa tarvetta siirtyä nyt.”

”Ammattilaisurani alkoi niin myöhään, että voin ottaa ne pelivuodet toisesta päästä takaisin ja pelata vähän pidempään.”

Kansojen liigan ottelu Romania-Suomi Stadionul Rapid-Giulești -stadionilla lauantaina kello 21.45 Suomen aikaa. Yle TV2 näyttää ottelun. HS kertoo ottelusta osoitteessa HS.fi ottelun jälkeen.