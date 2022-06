Rooman Timanttiliigan kiekonheitossa kaaos – Asiantuntija: ”Tämä on naurettavaa!”

Ensin hajosi heittohäkki. Sitten Ruotsin Simon Pettersson heitti kiekon verkon yli juoksuradalle.

Kiekonheitossa puhkesi kaaos Timanttiliigan Rooman osakilpailussa torstaina.

SVT:n mukaan sekasorto alkoi, kun yhdysvaltalainen Sam Mattis heitti kiekon häkin pylvääseen. Tämän seurauksena häkin verkko putosi, ja järjestäjillä kesti jonkin aikaa sen asettamisessa takaisin paikoilleen.

Kun verkko oli jälleen kunnossa, Ruotsin Simon Pettersson asteli häkkiin valmiina omaan vuoroonsa. Kaikki ei kuitenkaan mennyt aivan suunnitelmien mukaan, sillä Pettersson heitti kiekon verkon yli suoraan juoksuradalle.

Radalla ei sillä hetkellä ollut ketään, joten kukaan ei loukkaantunut.

Asiantuntija Lennart Julinin mukaan verkko oli tilanteessa aivan liian matalalla.

”Tuo on häkki, jota käytettäisiin nuorten kisoissa, ja nyt se on Timanttiliigassa. Kilpailijoiden ei pitäisi joutua olemaan huolissaan siitä, että kiekko saattaa lentää juoksuradalle”, hän kommentoi C Morella SVT:n mukaan.

Verkko putosi uudestaan myöhemmin kilpailun aikana, mikä sai Julinin hermostumaan toistamiseen.

”Tämä on naurettavaa!” hän totesi.

Pettersson puolestaan vähätteli kaaosta kilpailun jälkeen.

”Sellaista vain tapahtuu. Kiekon heitto juoksuradalle oli kyllä hieman pelottavaa. Onneksi kukaan ei ollut siellä.”

Kilpailun voitti Slovenian Kristjan Čeh tuloksella 70,72. Pettersson oli seitsemäs 63,73 metrin heitolla.