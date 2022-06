Eikanmäen nousu on osa Mikko Kauppisen kahdeksan kilometrin vakiolenkkiä. Liikennemerkki kertoo mäen jyrkkyyden.

Mikko Kauppinen on hämmästyttänyt valmentajansa Sami Karjalaisen monta kertaa kyvyillään ja harjoittelu­innollaan. Kuukauden päästä Kauppinen juoksee Cooperin testin Iivo Niskasen ja Ilkka Herolan kanssa.

Iisalmi/Vieremä

”Ei niin kovaa!”

Valmentaja Sami Karjalaisen suupieleen ilmestyy virne, kun hän huutaa ohjeensa juoksija Mikko Kauppisen loittonevalle selällä Sankari­niemen stadionilla Iisalmessa.

Karjalaista hymyilyttää, kun hän huomaa, millaista harjoitusintoa 19-vuotias Kauppinen jälleen puhkuu.

Nyt on kyseessä Kauppisen ensimmäinen kova harjoitus koronatartunnan ja pienen nilkan muljahduksen jälkeen. Ohjelmassa on 500:n, 300:n ja 200 metrin vetoja.

Niistä ensimmäiseen Kauppinen säntää kovempaa kuin on tarkoitus. Kauppisella on harjoitusseurana valmentajansa 18-vuotias tytär Sini Karjalainen, jolla on keskimatkoilta yksi nuorten Suomen mestaruus ja kolme SM-hopeaa.

Sini Karjalaiseen verrattuna Kauppinen on vielä varsin kokematon kilpaurheilija. Yhdeksän kuukautta sitten hän ei ollut kilpaurheilija laisinkaan.

Syyskuun lopussa viime vuonna Vieremän lukion Facebook-sivuilla kerrottiin, että koulun abiturientti Mikko Kauppinen oli juossut Cooperin testissä tuloksen 3 830 metriä.

Tulos oli toki jo sinällään hurja, mutta erityisen mielenkiintoiseksi asian teki se, että Kauppinen oli liikunnanopettaja Pasi Pehkosen mukaan aivan ”amatööri”. Pehkonen toimi tuon 12 minuutin juoksutestin valvojana, kierroslaskijana ja ajanottajana.

Amatööri tarkoitti tässä yhteydessä sitä, että Kauppinen oli harrastanut juoksua itsekseen ja vain omaksi ilokseen eikä ollut minkäänlaisen valmennuksen tai ohjelmoidun harjoittelun piirissä.

Monet mediat uutisoivat asiasta, ja samantasoisia Cooper-tuloksia lukioikäisenä juossut Harri Kirvesniemi kommentoi tapausta HS:lle muun muassa näin:

”Nykynuorisossa on aika harvassa tuollaisia kavereita, jotka juoksevat lähellekään noita lukemia. Kyllä tuo on melkoinen tulos, jos kaveri ei ole urheilua harrastanut. Kyllä täytyy luontaisen lahjakkuuden olla hyvä, siitäkin huolimatta, että hän harrastaa kestävyysliikuntaa.”

Kirvesniemi myös toivoi, että Kauppinen innostuisi kilpaurheilusta.

Lue lisää: Harri Kirvesniemi vaikuttui 18-vuotiaan ”amatöörin” hurjasta Cooper-tuloksesta

Näin todellakin tapahtui.

Heti seuraavana päivänä Vieremällä kasvaneita Iivo ja Kerttu Niskasta pitkään tukeneen metsäkoneyhtiö Ponssen pääomistaja Juha Vidgren kertoi, että hän on valmis antamaan rahallista tukea valmentajan saamiseksi Kauppiselle.

”Jos hän itse haluaa valmentajan ja osallistua kilpailuihin, minä haluan omalta osaltani olla tukemassa”, Vidgren sanoi Savon Sanomille.

Lue lisää: Huiman tuloksen Cooperin testissä juosseelle lukiolaiselle etsitään valmentajaa – SS: Iivo Niskasta pitkään tukenut miljonääri tulossa tukijaksi

Meni muutama viikko, ja Iisalmen Visassa nuorten kestävyysjuoksijoiden ryhmää vetävä Sami Karjalainen sai soiton Mikko Kauppisen isältä, joka kysyi Karjalaista poikansa valmentajaksi.

Sami Karjalainen (oik.) on valmentanut Mikko Kauppista viime syksystä lähtien.

Karjalainen kertoo, että parin päivän päästä Kauppinen oli jo mukana Iisalmen jalkapallohallissa pidetyissä harjoituksissa. Sen jälkeen kaksikko keskusteli muun muassa Kauppisen aikaisemmasta juoksutaustasta ja sopi, että nuorukaiselle tehdään harjoitusohjelma.

Karjalainen havaitsi nopeasti, että Kauppinen on ”hiomaton timantti”.

”Huomasin hänessä melkoisen potentiaalin. Hän pystyi juoksemaan sekä nopeusharjoituksia että pidempiä vetoja tosi kovilla vauhdeilla”, sanoo Karjalainen, joka ennen Cooper-uutisointia ei ollut koskaan kuullutkaan Kauppisesta.

Talven ja kevään aikana Kauppinen on hämmästyttänyt valmentajansa monta kertaa sillä, miten kovaa hän pystyy juoksemaan ja miten hän kestää kovempaa harjoittelua.

”Hän myös suhtautuu harjoitteluun erittäin hyvin.”

Helmikuun lopussa Kauppinen tarjosi monelle asiantuntijalle yllätyksiä, kun hän voitti Helsingin Liikuntamyllyssä nuorten SM-hallikisoissa 3 000 metrin mestaruuden (ajalla 8.59,78) ja saavutti 800 metrillä pronssia (1.59,17).

Toukokuun alussa Kauppinen voitti Nakkilassa maastojuoksun SM-kisoissa 19-vuotiaiden poikien kuuden kilometrin mestaruuden.

”Siellä halusin haastaa kaikki ja juosta niin kovaa kuin mahdollista. Tuntui edellisenä päivänä, että tekee mieli tirpaista. Seuraavana päivänä tuli tirpaistua aika hyvin”, Kauppinen sanoo mainiosti onnistuneen kovan harjoituksen jälkeen Sankariniemen stadionilla.

Kauppinen kertoo, että tehtyään kovan tuloksen Cooper-testissä hän ei tiennyt, että hänestä olisi juoksijaksi.

”Kun olin ollut SM-kisoissa, alkoi tuntua, että voisinko minä sittenkin olla jotain juoksijatyyppiä. Nyt haluaisin olla maailmanmestari jonakin päivänä.”

Kauppisen tarina kuulostaa nyky-Suomessa melkein fiktiiviseltä. Nuori poika juoksee omissa oloissaan syvällä suomalaisella maaseudulla ja ilmestyy sieltä muiden tietoisuuteen voittamalla Suomen mestaruuden.

” ”Vaikka talvella oli loska­kelit ja lunta satoi, niin juoksin silti.”

Kauppinen ei edes tarkalleen muista, miten hänen juoksuharrastuksensa on kehittynyt. Hän kertoo jo lapsena tykänneensä juoksemisesta. Jossain vaiheessa lukiota hän päätti ruveta juoksemaan pidempiä lenkkejä. Sellaiseksi vakiintui kahdeksan kilometrin reitti Haajaisten kylän maisemissa Vieremällä.

Kauppisen lenkki alkaa melkein kotiportilta aina yli puolen kilometrin mittaiseen Eikanmäen nousuun, jossa korkeuseroa tulee viitisenkymmentä metriä.

”On vain niin kivaa juosta. Kun aloin juosta enemmän, se alkoi kiinnostaa enemmän. Vaikka talvella oli loskakelit ja lunta satoi, niin juoksin silti.”

Vasta menneenä talvena Kauppinen juoksi ensimmäisen kerran nastalenkkareilla. Aikaisemmin hän oli käyttänyt talvella kumisaappaita tai paksuja talvikenkiä.

”Ne tuntuivat välillä aika raskailta.”

Sulan maan aikana Kauppinen ajoi lisäksi pyörällä kouluun, 13 kilometriä yhteen suuntaan. Välillä tuli ajettua pyörällä muutaman tunnin lenkkejäkin.

Talvisin vaihtelua on tuonut hiihto metsäsuksilla. Kyse on käytännössä umpihankihiihdosta.

Koulussa Kauppisen lempiaine on ollut liikunnan lisäksi matematiikka.

”Lenkillä olen yleensä omissa ajatuksissani. Jos on ollut koulustressiä, juostessa siitä pääsee helposti pois. Jos on ollut joku kiva matikkapulma, niin olen sitä miettinyt, että oliko se näin vain noin. Nyt kun ei ole virallisesti läksyjä, olen ajatellut jotain mukavia ajatuksia maailmasta tai elämästä. Nyt kyllä huomioin sykkeet”, tuore ylioppilas Kauppinen viittaa ohjelmoidun harjoittelun mukanaan tuomaan seikkaan.

Kauppinen pyrki jo talvella Puolustusvoimien urheilukouluun, mutta hakuvaiheessa hänellä ei ollut vielä riittävästi kilpailunäyttöjä omasta tasosta.

”Ensi vuonna yritän uudelleen.”

Matematiikka kiinnostaa Kauppista siinä määrin, että hän on hakenut opiskelemaan matematiikan­opettajaksi Itä-Suomen yliopistoon Joensuuhun.

Sankariniemen stadionilla Kauppisen vetoja seuraa myös pitkän linjan yleisurheiluvalmentaja Janne Taskinen, jonka valmennettava, parhaimmillaan EM-kisojen viestijoukkueeseen ja SM-mitaleille yltänyt Jenni Kivioja tekee samaan aikaan omaa harjoitustaan.

Kun Kauppinen on juossut vedot pitkällä ja kimmoisalla askeleella, Taskiselta tulee painokkaita kehuja.

”Mikolla on loistava askel”, Taskinen sanoo ja lisää kierroksia: ”Se on kuin kopio Jakob Ingebrigtsenin tekniikasta.”

Kuten norjalainen 1 500 metrin olympiavoittaja, myös Kauppinen juoksee pienessä etukenossa verrattuna moniin muihin.

Sami Karjalainen toppuuttelee Taskisen arviota mutta myöntää miettineensä, onko Kauppisen juoksutekniikkaan syytä edes puuttua millään tavalla.

”Nyt juokseminen alkaa olla kohtalaisen taloudellista jalkojen osalta. Ylävartalossa on vielä tekemistä. Kun Mikko väsyy, hänellä kädet tekevät sellaista veivausliikettä, mutta toisaalta hän rytmittää juoksua käsillä hirmu hyvin”, Karjalainen sanoo.

Viime viikolla Mikko Kauppinen juoksi Siilinjärvellä 800 metriä aikaan 1.58,98.

Viime viikolla Kauppinen juoksi pienemmissä kisoissa, ilman vetoapua ja osin tuulisissa oloissa 400 metriä aikaan 52,24, 800 metriä 1.58,98 ja 5 000 metriä 15.32,27.

Juhannuksena Kauppinen tavoittelee Oulussa 5 000 metrillä Kalevan kisojen tulosrajaa. Mukana on ennakkotietojen mukaan osa tämän matkan parhaista kotimaisista juoksijoista.

Mielenkiintoinen haaste odottaa kuukauden päässä. Heinäkuun 22. päivänä Kauppinen juoksee kotikuntansa Vieremän uusitun urheilukentän Iivo Areenan avajaisissa Cooperin testin Iivo Niskasen ja Ilkka Herolan kanssa.

Samassa tapahtumassa on myös yleinen Cooper, jossa kuka tahansa voi käydä mittaamassa kuntoaan. Tapahtumaa on ollut junailemassa Kauppista henkilökohtaisesti tukeva Juha Vidgren.