Huuhkajilla on taas mahdollisuus tehdä jotain ensi kertaa, kun lohkon ennakkosuosikki Romania on pettänyt odotukset

Huuhkajat tietää mitä tekee siinä missä Romaniaa etsii voittavaa reseptiä. Tilanne on nyt sellainen, että Huuhkajilla on hyvä mahdollisuus tehdä jotain ensi kertaa, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Bukarest

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue lähtee hyvistä asetelmista Kansojen liigan kolmanteen otteluun, joka pelataan vieraissa Bukarestissa Romaniaa vastaan. Neljä pistettä kerännyt Huuhkajat lähtee B-liigan lohko neljän johtajana kaatamaan Romaniaa, joka on hävinnyt kaksi otteluaan sekä Montenegroa että Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan tekemättä maaliakaan.

Se oli yllätys myös päävalmentaja Markku Kanervalle, sillä Romanian piti olla lohkon ennakkosuosikki. Sen sijoitus maailmanlistalla on korkein (48:s) lohkon joukkueista.

Paikallisen urheilutoimittajan mukaan Romaniassa 2000-luvun maajoukkueita verrataan vuoden 1994 joukkueeseen, joka ylsi MM-puolivälieriin. Vertailu on armoton. Silloin joukkueessa oli tähtipelaajia, kuten FC Barcelonan Gheorghe Hagi, Tottenhamin Ilie Dumitrescu ja Real Valladolidin Miodrag Belodedici.

Perjantaina Kanerva sanoi olevansa melko tyytyväinen näkemäänsä Huuhkajien edellisissä otteluissa. Huuhkajat tietää mitä tekee siinä missä Romaniaa etsii voittavaa reseptiä.

”Romanian paineita voi lisätä, jos teemme maalin alkuun. Todennäköisesti he prässäävät meitä alusta lähtien, mikä voi olla hyvä, jos pääsemme prässin ohitse”, Kanerva sanoi perjantaina.

Kanervan mukaan Romanian pelin rakenne ei ole parhaimmalla mallilla, ja isäntien puolustusmuoto voi olla hajotettavissa helposti.

Tilanne on nyt sellainen, että Huuhkajilla on hyvä mahdollisuus tehdä jotain ensi kertaa. Aiemmin Kanervan aikana maajoukkue on voittanut ensimmäisen kerran historiansa aikana Montenegron, Bulgarian, Irlannin ja Ranskan.

”Ollaanko me koskaan voitettu Romaniaa? Ei koskaan, totta. Siinä on hyvä porkkana.”