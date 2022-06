Tom Brady säikähti, kun yritti pestä uutta hiusväriä pois päästään.

NFL-legenda Tom Brady hankki torstaina uuden upean hiustyylin, kun hän osallistui joukkueensa Tampa Bay Buccaneersin järjestämään hyväntekeväisyystapahtumaan.

44-vuotias Brady antoi nuorten Buccaneers-fanien värjätä hänen hiuksensa oranssiksi. Lopputulos oli melkoisen räväkkä.

Vielä tapahtuman aikana kaikilla oli hauskaa ja Bradykin nautti olostaan, mutta kotiin päästyään pelinrakentajan ilme muuttui vakavammaksi. Väri ei tahtonutkaan irrota hiuksista.

”Siinä kesti kauan. Suihkuni tuhoutui täysin”, Brady kertoi medialle seuraavana päivänä.

Osa NFL-joukkueen pelaajista värjäytti hiusten sijaan partansa, ja rohkeimmat antoivat jopa leikata hiuksensa kokonaan pois.

Tampa Bay Timesin mukaan tapahtumassa kerättiin yhteensä 117 000 dollaria, jotka lahjoitettiin lasten syöpäsäätiölle. Buccaneersin vuosittainen Cut and Color for a Cure -päivä on tuottanut kahdeksassa vuodessa puoli miljoonaa dollaria.