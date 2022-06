Kaksikko oli sivuvaunuluokan kilpailun viimeisellä kierroksella, kun he kolaroivat.

Brittiläiset Roger Stockton, 56, ja Bradley Stockton, 21, isä ja poika, kuolivat kolaroituaan Mansaaren moottoripyöräajoissa perjantaina.

Stocktonit olivat sivuvaunuluokan kilpailun toisella eli viimeisellä kierroksella kolaroidessaan. Isä Roger ajoi moottoripyörää, ja poika Bradley istui sivuvaunussa apukuljettajana.

Kolaroidessaan kaksikko ajoi Ago’s Leap -nimisellä rataosuudella. Samalla rataosuudella menehtyi vasta viime lauantaina kolmas sivuvaunuluokan osallistuja, César Chanal. Hänen apukuljettajansa Olivier Lavorel joutui puolestaan sairaalaan vakavasti loukkaantuneena.

Stocktonit osallistuivat toiseen kilpailuunsa tämän vuoden Mansaaren ajoissa. Ensimmäisessä kilpailussa he sijoittuivat 8. sijalle, ja heidän nopeimman kierroksensa keskituntinopeus oli noin 171 kilometriä tunnissa.

Kisajärjestäjien mukaan isä-Stocktonille tämä oli jo 20. startti ja 11. osallistumiskerta kilpailuissa. Hän ajoi urallaan kymmenen parhaan joukkoon neljästi.

Bradley Stockton puolestaan osallistui kilpailuihin ensimmäistä kertaa. Hän oli kasvanut lajin parissa ja oli mukana isänsä kannustusjoukoissa jo yksivuotiaana. 16-vuotiaana hän ilmoitti haluavansa isänsä apukuljettajaksi.

Mansaaren ajoissa on kuollut jo 265 ihmistä. Mansaarilla on kilpailtu moottoripyörillä vuodesta 1907 alkaen, ja siellä järjestettävät TT-ajot ovat maailman vanhin ja vaarallisin moottoripyöräkilpailu.

Radan pituus on 60,3 kilometriä ja se kiertää saaren teitä pitkin. Kaikkiaan radalla on 264 mutkaa, joista useissa näkyvyys on huono puiden, pensaiden ja muun muassa kiviaitojen takia. Lisäksi tienpinta on muhkurainen.

Radalla ei ole ollenkaan turva-alueita ja esimerkiksi valotolpat ja sähköpylväät on peitetty heinäpaaleilla. Kuolemantapaukset eivät yleensä keskeytä kilpailuja.