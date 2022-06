Golden State tasoitti loppuottelusarjan Bostonia vastaan.

Stephen Curry nakutti 43 pistettä ja kantoi Golden State Warriorsin 107–97-voittoon Boston Celticsistä NBA-koripalloliigan loppuottelusarjan neljännessä ottelussa. Finaalisarja on nyt tilanteessa 2–2.

Kolmannen ottelun lopulla Curryn vasen jalka jäi pallontavoittelutilanteessa Bostonin Al Horfordin alle, eikä Curry tilanteen jälkeen enää pelannut vaan poistui kentältä ontuen.

Jalka ei kuitenkaan vaivannut Currya perjantaina, vaan hän upotti kolmosensa tarkkuudella 7/14 ja poimi lisäksi kymmenen levypalloa.

”Tässä joukkueessa on paljon ylpeyttä. Olemme puhuneet 48:n viime tunnin aikana paljon siitä, miten pääsisimme takaisin tähän ottelusarjaan”, Curry sanoi ottelun jälkeen.

Heittotarkkuutensa kanssa tuskaillut Klay Thompson heitti Warriorsille 18 pistettä ja Andrew Wiggins keräsi 17 pistettä ja 16 levypalloa.

”Tämä tuntuu hullulta, koska minusta me pystymme pelaamaan vieläkin paremmin. Vieraskentällä voittaminen ja kotikenttäedun saaminen takaisin on iso juttu. Olemme olleet (finaaleissa) kuusi kertaa, meillä on paljon kokemusta siitä, miten säilyttää itseluottamus”, Curry sanoi.

”Olen kiitollinen kaikille joukkueessamme, sillä olimme tänään kovia ja fyysisiä. Tiesimme, miten iso tämä peli on. Viiden ja puolen tunnin lento kotiin tuntuu hiukan paremmalta tämäniltaisen jälkeen”, Curry totesi.

Warriorsin päävalmentaja Steve Kerr luonnehti Curryn suoritusta ällistyttäväksi.

”Fyysisyys kentällä on dramaattista. Bostonilla on liigan paras puolustus. He ovat valtavan kokoisia ja vahvoja jokaisella pelipaikalla. Steph kesti paineen koko ottelun ajan ja pystyi vielä puolustamaan toisessa kenttäpäädyssä. Se osoittaa, että hän fyysisesti vahvempi kuin koskaan urallaan. Sen ansiosta hän pystyy tuohon”, Kerr sanoi.

Jayson Tatum oli Bostonin paras korintekijä 23 pisteellä. Jaylen Brown heitti 21 pistettä, Marcus Smart 18 ja Derrick White 16.