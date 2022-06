Kalle Samooja kokee saaneensa voiton ansiosta paremman työrauhan kahdeksi ja puoleksi vuodeksi.

Turkulainen golfammattilainen Kalle Samooja aikoo pitää ensimmäisen kerran urallaan kunnon kesäloman.

Tämän tekee välillisesti mahdolliseksi se, että 34-vuotias Samooja saavutti viime viikolla uransa ensimmäisen voiton Euroopan pääkiertueella.

Ammattilaisgolfin lainalaisuuksiin kuuluu se, että ensimmäinen voitto pääkiertueella tuo yleensä mukanaan paljon muutakin kuin mainetta, kunniaa ja palkintorahaa.

Samooja kuittasi Saksan Hampurissa saavuttamastaan voitosta uransa suurimman rahapalkinnon, lähes 300 000 euroa, mutta tärkein ja kauaskantoisin palkinto on voittajakategorian pelioikeus, joka on voimassa kauden 2024 loppuun asti.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Samooja voi entistä vapaammin rakentaa kilpailukalenterinsa tämän sekä kahden seuraavan kauden aikana vailla stressiä pelioikeuden uusimisesta.

”Nyt voin keskittyä isompiin pelillisiin tavoitteisiin enkä niinkään siihen, että saan pisteitä kasaan ja uusittua työpaikan. On tavallaan kahden ja puolen vuoden työrauha ja voi koettaa metsästää major-paikkoja ja mahdollisesti Ryder cupin paikkaa”, Samooja sanoo HS:lle viitaten lajin arvokkaimpiin kilpailuihin.

Samalla avautuu myös entistä parempi mahdollisuus kehittää omaa peliä.

”Pystyy tekemään pelin kehityshommia aika rauhassa eikä tarvitse välttämättä mennä tulos edellä. Voi ottaa muutaman viikon ihan treenin kannalta ja panostaa tiettyihin osa-alueisiin, että saisi tehtyä selvän tasonnoston.”

Samooja suunnittelee pitävänsä 4–5 viikon loman tai ainakin kilpailutauon heinäkuun puolivälistä eteenpäin.

”On tulossa todella tiukka loppukausi, koska elokuun puolivälistä marraskuulle on 13 viikon aikana kymmenen kisaa.”

Ennen taukoa Samoojalla riittää kuitenkin ohjelmaa. Voitosta hän sai mukavana bonuksena paikan ensi viikolla pelattavaan major-kilpailuun US Openiin.

Voitto paransi myös mahdollisuuksia saada paikka Euroopan major-kilpailuun The Open Championshipiin, joka pelataan heinäkuun puolivälissä 150. kerran. Areenana tuolloin on golfin legendaarisin kenttä, St. Andrewsin Old Course Skotlannissa.

”Se on tänä vuonna major-kilpailuista se rengastettu, johon oikeasti haluaisin mukaan. Se kiinnostaa suuresti. Hyvällä pelillä se on ihan saavutettavissa.”

Realistisin vaihtoehto saada paikka The Openiin on nousu Euroopan-kiertueen tämän kauden pistelistalla 20 parhaan joukkoon. Nyt Samooja on 25. sijalla.

US Open pelataan tänä vuonna The Country Clubin kentällä Brooklinessa, joka sijaitsee Bostonin kupeessa Massachusettsin osavaltiossa.

Tämä on Samoojalle uran toinen major-kilpailu. Hän oli viime vuonna mukana Yhdysvaltojen PGA:n mestaruuskilpailussa, jossa tuloksena oli karsiutuminen kahdelta viimeiseltä kierrokselta.

The Country Clubilla pelattiin Yhdysvaltojen ja Euroopan joukkueiden välinen kuuluisa reikäpeliottelu Ryder Cup vuonna 1999. US Openin areenana kenttä on ollut viimeksi vuonna 1988.

Samooja tietää hyvin, että US Openin brändiin kuuluu kentän virittäminen äärimmäisen vaikeaksi. Se tarkoittaa yleensä kapeita väyliä, paksua karheikkoa väylien ulkopuolella sekä erittäin nopeita viheriöitä.

Samooja matkustaa Bostoniin jo tänään sunnuntaina, jotta hänelle jää kolme päivää aikaa tutustua kenttään ja pelioloihin.

Samoojan mukaan 122. US Openin kenttä on kokoelma The Country Clubin kolmelta yhdeksiköltä valittuja reikiä. Ennakkotietojen mukaan kentän (par 70) väylien yhteispituus on noin 6 640 metriä.

Samooja kertoo olleensa yhteydessä mailavalmistajaansa Callawayhin tehdäkseen pieniä muutoksia mailavalikoimaansa. Hän varautuu jättämään yhden lyhyen rautamailan (wedge) pois ja ottamaan tilalle rautakolmosen.

”Täytyy ehkä muuttaa bägin sisältöä pitkälle kentälle sopivaksi. Ei siellä kuitenkaan mitään niin yllättävää tule vastaan, että se pääsisi šokeraamaan”, sanoo Samooja, joka voittonsa ansiosta nousi maailmanlistalla parhaaksi suomalaiseksi sijalle 134.