Colorado Avalanchen Artturi Lehkonen ja Mikko Rantanen taistelevat Stanley Cupin voitosta Tampa Bay Lightningia vastaan.

Tampa Bay Lightning ja Colorado Avalanche kamppailevat mestaruudesta NHL:n liigafinaaleissa.

Hallitseva mestari Tampa selvitti tiensä finaaleihin sunnuntain vastaisena yönä, kun se kukisti New York Rangersin itäisen lohkon loppuottelusarjan kuudennessa ottelussa maalein 2–1. Koko loppuottelusarjan Tampa voitti 4–2.

Colorado ratkaisi puolestaan finaalipaikkansa jo varhain tiistaina suoraan neljällä voitolla. Länsilohkon loppuottelusarjan ratkaisevan 6–5-voittomaalin laukoi jatkoajalla Artturi Lehkonen.

Stanley Cupin voittoa tavoittelee suomalaisista Lehkosen lisäksi Coloradon Mikko Rantanen.

Colorado on juhlinut Stanley Cupin voittoa kahdesti, vuosina 1996 ja 2001.

Hallitseva mestari Tampa Bay on puolestaan voittanut NHL:n mestaruuden kolmesti, vuosina 2004, 2020 ja 2021.

Tampa tavoittelee siis nyt kolmatta peräkkäistä mestaruuttaan.

”En ollut läheskään tarpeeksi hyvä päästäkseni pelaamaan tässä liigassa. Mutta Kanadassa kasvaessani unelmoin aina, että nimeni kaiverrettaisiin Stanley Cupiin. Ensimmäinen kerta finaaleissa oli kuin toteutunut unelma. Toinen kerta oli kuin unta. En olisi ikinä uskonut että palaamme, ja nyt menemme kolmannen kerran. Miettikää sitä. Ja katsokaa pelaajia. He ovat tehneet minuun vaikutuksen”, Tampan päävalmentaja Jon Cooper sanoi.

Tällä kaudella Tampa joutuu finaaleissa kovaan testiin, sillä Colorado vei voiton joukkueiden molemmissa runkosarjakohtaamisissa. Lokakuussa Colorado kukisti Tampan 4–3 voittolaukauksilla, ja helmikuussa se vei pidemmän korren varsinaisen peliajan jälkeen lukemin 3–2.

”Colorado on todennäköisesti liigan paras joukkue. Heillä on uskomaton sekoitus kokemusta, tähtiä, taistelijoita ja maalivahteja. Tämä on valtava haaste meille, mutta rakennamme pelisuunnitelman ja yritämme toteuttaa sitä parhaamme mukaan”, Tampa Bayn kapteeni Steven Stamkos totesi NHL:n nettisivuilla.

Hän teki Tampan molemmat maalit joukkueen finaalipaikan ratkaisseessa ottelussa.

Pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Colorado pyyhkäisi Nashville Predatorsin neljässä pelissä ja pudotti St. Louis Bluesin toisella kierroksella kuudessa pelissä.

”Pudotuspeleissä jokainen vastustaja on edellistä kovempi. Nyt jäljellä on kaksi joukkuetta, ja ne ovat liigan kaksi parasta joukkuetta. Meillä on varmasti kädet täynnä heidän kanssaan, mutta me tunnemme ryhmämme, tunnemme asenteemme, tiedämme kykymme ja tiedämme miten pelata”, Stamkos kommentoi Tampan finaalivastustajaa.

Tampa tarvitsi ensimmäisellä pudotuspelikierroksella seitsemän ottelua Toronto Maple Leafsin kaatamiseen, mutta pudotti sen jälkeen Florida Panthersin neljässä pelissä.

”He tietävät, miten voittaa tässä vaiheessa. He ovat tehneet sen kahtena viime vuonna, ja he ovat lähellä jälleen. He ovat käyneet läpi lukuisia vaikeuksia ja selvinneet joka kerta. Siihen meidän pitää keskittyä”, Coloradon puolustaja Devon Toews arvioi puolestaan loppuotteluvastustajaa.

Loppuottelusarja alkaa Coloradon kotijäällä Denverissä keskiviikkona.