Kerttu Niskanen harjoittelee Pohjois-Italian vuoriston pitkissä ylämäissä.

Suomen viime talven menestynein naishiihtäjä Kerttu Niskanen on palannut samoihin vuoristomaisemiin, joissa hän rakensi viime vuonna kuntoaan kohti uransa parasta kautta.

Niskanen on harjoitellut jo toista viikkoa hulppeissa maisemissa Pohjois-Italiassa. Siitä kertovat hänen Instagramissa julkaisemansa kuvat.

Pekingin olympialaisiin tähtäävällä harjoituskaudella Niskaselle kertyi korkean paikan harjoittelua lähes kolme kuukautta, koska ennen korkealla pidettyjä maajoukkueleirejä tai niiden perään hän oli Italian Livignossa omalla leirillä.

Olympialaisiin tähdänneet hiihtäjät joutuivat panostamaan korkean paikan harjoitteluun, koska olympialaduilla kilpailtiin noin 1 700 metrin korkeudella.

Siellä Niskanen saavutti uransa ensimmäiset henkilökohtaiset arvokisamitalit, hopeaa 10 kilometrillä (p) ja pronssia 30 kilometrillä (v).

Ensi talven MM-kisat Slovenian Planicassa eivät ole korkealla, mutta korkean paikan harjoitteluun voi silti panostaa, kuten esimerkiksi Pekingin kisoissa pronssia (10 km) saavuttanut Krista Pärmäkoski on tehnyt järjestelmällisesti jo yli viisi vuotta.

”Rakastan hiihtämistä ylämäkeen”, Niskanen sanoi viime vuoden marraskuussa HS:n haastattelussa.

Se on siis yksi perusteltu syy lähteä vuorille, sillä sieltä löytyy paljon pidempiä nousuja kuin Suomesta.

Nyt Niskasen ja hänen valmentajapuolisonsa Juho Mikkosen leiripaikkana on ollut jälleen noin 1 800 metrin korkeudella sijaitseva Livigno.

Pariskunta on käynyt myös noin tunnin ajomatkan päässä Passo Stelviolla, jossa Niskanen teki viime vuonna Mikkosen suunnittelemia erikoisharjoituksia. Sieltä löytyi vielä pidempiä nousuja kuin Livignosta.

Niissä harjoituksissa Niskanen hiihti rullasuksilla noin 1 200 metrin korkeudelta Bormiosta 2 758 metrin korkeudessa sijaitsevalle Passo Stelviolle.

Samaan paikkaan nousi toisesta suunnasta vuonna 2020 yksi maantiepyöräilyn Italian ympäriajon raskaimmista vuoristoetapeista.

Maajoukkueen kesäkauden ohjelma antaa mahdollisuuden omaan leiritykseen. Tätä mahdollisuutta on menneinä kesinä käyttänyt eniten hyväkseen Krista Pärmäkoski, joka on parhaillaan viikon leirillä itselleen uudessa kohteessa. Se on Viron Otepää, jossa on monesti kilpailtu talvella maailmancupin kilpailuja.

Pärmäkoskelle tutuin kesän leiripaikka Keski-Euroopassa on Pohjois-Italian Dolomiiteilla vajaan 2 000 metrin korkeudella sijaitseva Seiser Alm, jossa osa Suomen olympiahiihtäjistä oli viimeistelyleirillä viime talvena.

Valmentaja Matti Haaviston mukaan Pärmäkoski leireilee näillä näkymin heinäkuussa Livignossa.