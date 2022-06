Lukas Hradeckyn mukaan kaikille oli varmasti selvää, että hän oli kierrätyksen takia penkillä. Yhtä selvää on hänen mukaansa se, että Huuhkajien pelit eivät kaadu maalivahtipeliin.

Zenica

Huuhkajien ykkösmaalivahdilla Lukas Hradeckylla, 32, oli viime lauantaina harvinainen peli-ilta Huuhkajien kanssa, kun hän istui vaihtopenkillä Romaniaa vastaan Kansojen liigan kolmannessa ottelussa.

Edellisen kerran hän oli penkillä kilpailullisessa ottelussa kaksi ja puoli vuotta sitten Kreikassa EM-turnauspaikan varmistuttua. Ja sitä ennen sitä edellisenä vuonna Unkarissa Kansojen liigan lohkovoiton varmistumisen jälkeen.

Ne ovatkin kaksi ainoata vaihtopenkkikomennusta kilpailullisessa ottelussa sen jälkeen, kun hänestä tuli ykkösmaalivahti vuonna 2015 EM-karsintojen aikaan.

”Minun ei ole tarvinnut penkillä kovin paljon istua”, Hradecky sanoo ja koputtaa pöytää.

”Varmaan kaikille on selvää, että istuin penkillä kierrätyksen takia. Olen kunnossa.”

Lukas Hradeckylla tulee kesällä neljä vuotta täyteen Bayer Leverkusenin pelaajana.

Hradecky kertoo, miten hänelle oli mielenkiintoista nähdä peli vaihtopenkiltä.

”Se oli silmiä avaava kokemus, ja olin jopa iloinen, että sain sen mahdollisuuden. Penkilläkin on kehitytty toiminnassa. Siellä ollaan selkeästi aktiivisia peliin reagoimisessa.”

Hradecky kehuu vaihtopenkin tunnelmaa, ja miten joukkuehengen aisti sielläkin.

”Olen ollut pitkään etuoikeutetussa asemassa. Kiva Jessellekin [Joronen], että hän saa pelata merkityksellisiä pelejä. Hän pelasi hyvin. Kaikki ovat varmaan tajunneet viime vuosina, että meidän touhu ei ole veskareista kiinni.”

Huuhkajat on uudistunut EM-turnauksen jälkeen, ja tätä nykyä Hradeckyn edessä seisovat uudet topparit: Leo Väisänen, Robert Ivanov ja Daniel O’Shaughnessyn loukkaantumisen jälkeen myös Richard Jensen. Heidän pelityylinsä oppimisessa meni vähemmän aikaa kuin Hradecky luuli.

”Enemmän on mennyt aikaa siihen, miten [kolmella topparilla] pelinavaamisvaiheessa sijoitutaan ja missä kohtaa minun pitää seistä, että siinä on jotain järkeä. Se on helpottunut.”

”Välillä yritimme sitä, että kolmas toppari nousee kutospaikalle, mutta siitä ei tullut yhtään mitään. Nyt kolmas toppari on siirtynyt laidempaan ja eteenpäin.”

Lukas Hradecky huudatti Pohjoiskaarre-kannattajapäätyä Olympiastadionilla voitetun Montenegro-ottelun jälkeen.

Hradeckyn mukaan hänellä on suuri vastuu tasapainosta Suomen pitäessä palloa.

”En pysty huutamaan 60 metriin, joten huudan ohjeeni keskimmäiselle topparille, jolla on piuhat käsissään. Keskimmäinen toppari on eniten äänessä”, Hradecky toteaa.

”Topparimme ovat helppohoitoisia. Minun ei tarvitse päristä heille tai silitellä. Kovia ammattilaisia nämäkin ovat.”

Topparien tunteminen auttaa hänen mukaansa siinä, miten asioista puhutaan pelien ulkopuolella.

”Helkkari, pelaavatko he kaikki Yatzya. Ehkä heille pitäisi antaa nopat peliinkin, jotta he voisivat laittaa hiekkaa vastustajan kenkiin. En pystyisi pelaamaan Yatzya viikkoja. Korttipelissä on vähän enemmän aivojumppaa.”

Hradeckyn mukaan häntä ottaa vieläkin päähän Bosnia ja Hertsegovinan tasoitusmaali ottelun lisäajalla Kansojen liigan ensimmäisessä ottelussa. Se maali ja 0–1-tappio Romanialle ovat kasvattaneet hänen mukaansa revanssihenkeä joukkueessa.

”Loma kolkuttelee mielissä, ja sitä suuremmalla syyllä olisi kiva lähteä lomille hyvän tuloksen kanssa.”

Bosnia ja Hertsegovina-Suomi tiistaina Zenicassa kello 21.45 Suomen aikaa. Yle TV2 näyttää ottelun. HS kertoo ottelusta heti ottelun jälkeen osoitteessa HS.fi