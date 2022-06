Metro-areenalla jaetaan noin 190 000 euron palkintopotti Counter-Strike: Global Offensive -pelissä.

Espoon Metro-areenalla pelataan ensi syksynä Suomen historian suurin turnaus suositussa Counter-Strike: Global Offensive -pelissä.

Viisipäiväinen Elisa Masters Espoo -niminen turnaus pelataan 16.–20. marraskuuta. Yleisölle avoin osuus Metro-areenalla käynnistyy 18. marraskuuta.

Turnauksessa jaetaan palkintorahaa yhteensä muhkeat 200 000 dollaria eli noin 190 000 euroa. Kyseessä on suurin kotimaisessa Counter-Strike-turnauksessa jaettu palkintopotti.

Voittajajoukkueelle on luvassa lisäksi paikka ensi vuoden IEM Katowice -turnaukseen, joka on yksi pelin suurimmista tapahtumista maailmassa.

Elisa Masters Espoo on 12 joukkueen turnaus, johon kutsutaan kahdeksan joukkuetta niiden aiemman menestyksen perusteella. Ensimmäinen vahvistettu osallistuja on Ence, joka on tällä hetkellä maailmanrankingissa kakkossijalla.

Kutsuttujen joukkueiden lisäksi neljä joukkuetta pääsee mukaan Elisa Invitational -turnauksen kautta.