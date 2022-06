Kiekkoilijoiden saapuessa taitoluisteluvalmentaja Tiia Hurmeen oppiin suurin muutos tulee yleensä asentoon ja ryhtiin.

Taitoluisteluvalmentaja Tiia Hurme taikoo jääkiekkoilijoiden luistelusta taloudellista ja kevyttä.

Kilpataitoluistelutaustainen Hurme on kuuden vuoden ajan tehnyt yhteistyötä kiekkovaikuttaja Ismo Lehkosen kanssa valmentaen kiekkotähtiä ja nuoria lätkäpelureita jahtaamaan unelmiaan.

Teränkäyttöä ja taloudellista luistelua ovat käyneet treenaamassa kuuluisat kiekkotähdet.

Hurmeen ja Lehkosen kanssa kesäisin taitojaan hinkkaavat leijonapakki, kaksinkertainen maailmanmestari ja olympiavoittaja Mikko Lehtonen sekä NHL-kiekkoilijat Mikko Rantanen, Artturi Lehkonen, Rasmus Ristolainen ja Kaapo Kakko.

”Maailmalla on hyvinkin suosittua, että lajin huiput käyvät nimenomaan taitoluisteluvalmentajan kanssa läpi teränkäyttöä ja painonsiirtoa. Kun luistelu on kunnossa, niin silloin ei väsy ja kentällä saa enemmän aikaa seurata peliä ja miettiä ratkaisuja. Taloudellinen luistelu tuo valtavan edun – kun liuku on hallussa, niin voimaa ei tarvita niinkään”, opastaa Hurme.

Pään pitää pysyä hartioiden välissä, jotta luistelusta tulee tasapainoista.

"Joudun lähes aina ensimmäiseksi puuttumaan luisteluasentoon. Jääkiekkoilijat pääsääntöisesti opetetaan luistelemaan peppu alhaalla, jolloin reisiä hapottaa hyvinkin nopeasti ja luistelu vie valtavat määrät energiaa. Lisäksi pään pitää olla ylhäällä, koska kyseessä on kontaktilaji”, Hurme kertoo.

Tiia Hurme ja entinen Liiga-kiekkoilija, nykyinen valmentaja Jonne Virtanen tutkivat kypärää.

”Luistelemaan oppii vain luistelemalla jäällä, ei ole mitään oikotietä, vaan tarvitaan toistoja. Jotta saadaan luistelusta energiatehokasta, tarvitaan hyvä asento, jossa jaksaa pelata ja näkee kentän. Luistelua voidaan keventää oikealla tekemisellä. Se on liu'untaa, täytyy muistaa osata ja hyödyntää luikua.”

”Jaksan luistella vaikka kuusi tuntia putkeen, mutta jos juoksen kaksi kilometriä, olen aivan puhki ja joka paikkaa kolottaa”, Hurme naurahtaa.

Jotta Hurme pysyy ajan hermoilla, vierailee hän säännöllisesti Kanadassa hakemassa oppia sikäläisiltä maestroilta.

”Nyt kun korona vihdoin hellitti ja pääsin taas matkustamaan, kävin Montrealissa ja Vancouverissa seuraamassa sikäläisiä luistelutreenejä ja oppimassa lisää. Aina tulee uusia raikkaita ideoita ja saa eri näkökulmaa tekemiseensä, kun välillä käy haistelemassa tuulia muualla”, toteaa Hurme.

Kiekko- ja luisteluleirit työllistävät Hurmetta ja Lehkosta, kesä kuluu viileissä merkeissä hallin uumenissa päivänvalolta piilossa.

Turun Varissuolla on neljänkymmenen metrin syvyyteen louhittu kallioluola, jossa on kaksiratainen jäähalli.

"Vakkeksi" kutsuttua hallia hoitaa ja huoltaa Turun kaupunki. Kun muut hallit kesällä kärsivät auringon tuomasta lämmöstä, maan uumenissa jää on ja pysyy hyvässä kunnossa.

”Täällä on aivan loistava jää, jolla on miellyttävä luistella”, Hurme hehkuttaa.

Hallihenkilökunta käyttää uudenlaista sumutusjärjestelmää, ja se parantaa jään kuntoa.

” Ideana on, että kuumalla vedellä jäädytetään vesisumua pieninä kerroksina, jolloin veden mukaan ei tule ilmaa. Jäästä tulee kestävä, liukas ja kirkas”, luettelee Mika Wikström Turun kaupungin liikuntapalveluista.