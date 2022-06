Ricky Lightfoot matkusti kilpailupaikalle Walesiin Teneriffalta juuri ennen Ihminen vastaan hevonen -maratonia.

Ihminen vastaan hevonen -maraton on kisattu vuodesta 1980 lähtien. Kuva on vuodelta 2014.

Englantilainen polkujuoksija Ricky Lightfoot on voittanut vuosittaisen Ihminen vastaan hevonen -maratonin, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Kilpailu on järjestetty vuodesta 1980 alkaen. Lightfoot on vasta kolmas ihminen, joka on voittanut kilpailun.

Ihminen vastaan hevonen -maraton järjestetään vuosittain Walesissa. Kilpailun reitti on noin 36 kilometriä pitkä.

Edellisen kerran ihminen voitti kilpailun vuonna 2007, kun Florian Holzinger oli nopein ajalla 2.20.30. Ensimmäisen kerran ihminen päihitti hevosen vuonna 2004, kun Huw Lobb voitti kilpailun ajalla 2.05.19.

Lightfootin voittoaika oli 2.22.23, ja hän päihitti parhaan hevosen yli kahdella minuutilla.

”On mahtavaa voittaa tapahtuma ja hevonen. Soitin puolisolleni ja kerroin, että voitin hevoset. Hän kysyi, vitsailenko, ja vastasin vain, että en”, Lightfoot sanoi kilpailun jälkeen.

Entistä uskomattoman Lightfootin voitosta tekee se, että hän oli hereillä 29 tuntia ennen kilpailun alkua.

Hän heräsi kilpailua edeltävänä päivänä kuudelta aamulla ja lensi seuraavana yönä Teneriffalta Manchesteriin. Sieltä Lightfood jatkoi matkaa Walesiin kisa­kaupunki Llanwrtyd Wellsiin, jonne hän saapui yhdeksältä aamulla, kaksi tuntia ennen kilpailun alkua.

Erikoinen kilpailu sai alkunsa yli 40 vuotta sitten, kun walesilainen maan­omistaja Gordon Green kuuli pubissa muiden keskustelun siitä, voisiko ihminen voittaa hevosen juoksu­kilpailussa, jos matka olisi tarpeeksi pitkä.

Asian selvittämiseksi hän perusti Ihminen vastaan hevonen -maratonin vuonna 1980. Siitä lähtien kilpailu on järjestetty joka vuosi lukuun ottamatta vuosia 2020 ja 2021, jolloin kilpailu peruttiin korona­pandemian vuoksi.