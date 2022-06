Tuukka Kotti on pelannut Hongassa aiemmin myös kausilla 2008–2010.

Tuukka Kotti on siirtyy Honkaan Seagullsista.

Miesten Korisliigan nousijajoukkue Honka saa nimekkään vahvistuksen, kun espoolaismiehistöön liittyy maajoukkuekonkari Tuukka Kotti. Hän pelasi viime kaudella helsinkiläisessä Seagullsissa.

Kotti, 41, on pelannut Suomen joukkueessa 226 aikuisten maaottelua. Korisliigassa hän on pelannut 13 kauden aikana 472 maaottelua. Kotti on pelannut uudessa seurassaan Hongassa aikasemmin vuosina 2008–2010.

”Todella hyvä ja kiitollinen olo siitä, että sain tämän mahdollisuuden liittyä Honkaan. Tiedän, että ura alkaa pikkuhiljaa olemaan loppupuolella, joten tässä on aika lailla yhdistelmänä se kaikki, mihin oma intohimo on alkanut siirtyä: lajille takaisin antaminen ja nuorten pelaajien kanssa toimiminen. Upea päästä tähän organisaatioon mukaan”, Kotti kehuu Hongan tiedotteessa.