Lewis Hamilton ärähti nais­puolisen formula-asian­tuntijan saamasta törky­palautteesta: ”Vielä on pitkä tie kuljettavana”

Lewis Hamilton puolusti Sky Sportsin Naomi Schiffiä Twitterissä.

F1-kuljettaja Lewis Hamilton riensi tiistaina puolustamaan brittiläisen Sky Sportsin uutta formula-asiantuntijaa Naomi Schiffiä, kun tämä sai Twitterissä törkeän kommentin ammatti­taidostaan.

Twitter-kommentoija julkaisi omalla tilillään sittemmin poistetun twiitin, jossa hän vihjasi Schiffin, 28, saaneen uuden pestinsä Sky Sportsilla jollain muilla avuilla kuin F1-tietämyksellään ja -kokemuksellaan.

Schiff jakoi maanantaina kyseisen julkaisun omille seuraajilleen, ja reagoi siihen haukottelevin emojein.

Myös Hamilton halusi puuttua vähättelevään julkaisuun.

”Naomi on entinen ammattikuljettaja ja täysin pätevä kertomaan omat näkemyksensä Skyn tiimissä. Hän on ollut loistava lisä porukkaan, ja meidän pitäisi toivottaa tervetulleeksi enemmänkin hänen kaltaisiaan tekijöitä. Vielä on pitkä tie kuljettavana, että asenteet urheilussa muuttuvat”, Hamilton kirjoitti.

Belgiassa syntynyt Ruandan kaksoiskansalainen Schiff on entinen Formula W Seriesin kuljettaja Hitech GP:n tallista. Vuonna 2019 hänen tallikaverinaan ajoi Suomen Emma Kimiläinen.

Vuonna 2018 Schiff sijoittui autoluokkansa kakkoseksi Nürburgringin 24 tunnin kilpailussa.

Schiff on nimetty myös W Seriesin tasa-arvolähettilääksi.