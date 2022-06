Mitähän tästä tulee, saattoi olla ensimmäinen ajatus monella Huuhkajien seuraajalla avauskokoonpanon nähtyään. Kukapa olisi uskonut, että Suomen todella rajusti myllätty avauskokoonpano kykenisi uhkaamaan Bosnia ja Hertsegovinaa sen kotikentällä, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Vain luu jäi Huuhkajien kynsiin toisestakin Kansojen liigan ottelusta. Lohkovoitto on karkaamassa Suomen ulottumattomiin, ja samalla ehkä myös mahdollisuus olla toisessa karsintakorissa ensi vuonna alkavissa EM-karsinnoissa Saksan vuoden 2024 EM-turnaukseen.

Bosnia ja Hertsegovina riuhtaisi itsensä 3–2-johtoon toisella jaksolla, ja piti Suomen hyökkäykset pitkälti kurissa lopussa.

Ennen vierasotteluita Romanian Bukarestissa ja Bosnia ja Hertsegovinan Zenicassa päävalmentaja Markku Kanervalla oli suuret toiveet, mutta myös tietynlainen vähimmäistoive viikon vierasreissusta Itä-Eurooppaan. Bukarestissa hän vastasi HS:n kysymykseen, että neljäkin pistettä antaisi kivat asetelmat, mutta kuutta pistettä he lähtivät hakemaan.

”Kyllä se lohkovoitto karkasi käytännössä. Teoriassa se on mahdollista vielä. Meille kuusi pistettä, ja Bosnia saisi saada vain yhden pisteen. Niin kauan uskotaan, kun se on mahdollista. Kakkospaikka on realistinen tavoite. Täytyy varmistaa, että emme putoa C-liigaan”, Kanerva sanoi.

Jos tulokset olivat pettymyksiä, sisälsivät pelit positiivisia pelaajaesityksiä – etenkin Bosniassa.

Mitähän tästä tulee, saattoi olla ensimmäinen ajatus monella Huuhkajien seuraajalla avauskokoonpanon nähtyään.

Kukapa olisi uskonut, että Suomen todella rajusti myllätty avauskokoonpano kykenisi uhkaamaan Bosnia ja Hertsegovinaa sen kotikentällä. Avauskokoonpanossa oli kahdeksan uutta nimeä, pari Veikkausliiga-pelaajaa ja pari pelaajaa (Mikael Soisalo ja Miro Tenho), jotka olivat ensimmäistä kertaa avauksessa kilpailullisessa ottelussa.

”Paljon uusia pelaajia oli kentällä, ja moni oli ensimmäistä kertaa kentällä noin kovassa paikassa”, Kanerva sanoi.

Mutta jotenkin se silti vain toimi etenkin avausjaksolla, vaikka kaikki pelaajat eivät olleetkaan kovin tuttuja toisilleen.

Benjamin Källman ja Teemu Pukki näyttivät siltä, että olisivat pelanneet pidempäänkin yhdessä hyökkäysparina, kun kumpikin syötti toisilleen maalin. Lucas Lingman ja Rasmus Schüller ovat entisiä pelikavereita HJK:sta, joten se pari toimi hyvin.

Maalin tehnyt ja Pukin maalin syöttänyt Källman iski hyvät näytöt pöytään, ja samoin kaksi maalia alustanut Lingman. Ilmari Niskanen, Mikael Soisalo ja Miro Tenho pärjäsivät myös hyvin pelissä. Soisalo pääsi hyökkäyksiin paremmin mukaan mitä pidemmälle peli eteni.

”Pelaajien esitykset olivat positiivisia juttuja. Painotimme pelaajille, että ei kannata turhaan hermoilla, vaan tuoda omia vahvuuksia esiin.”

Edelleen voi sanoa, että joukkue on muutostilassa sitten viime MM-karsintojen lopun. Kansojen liigasta näyttää tulevan Huuhkajille lähinnä tilaisuus hitsautua yhteen, kehittää peliä ja ajaa uusia pelaajia sisään. Kansojen liigan takaporttia EM-turnaukseen ei joukkue pääse todennäköisesti tällä kertaa kolkuttelemaan.