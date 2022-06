Ottelu kesti kaksi tuntia ja 24 minuuttia.

Emil Ruusuvuori voitti Lontoon ATP 500 -tennisturnauksen avauskierroksella Ranskan Quentin Halysin 6–4, 6–7 (6–8), 6–4. Halys on miesten kaksinpelin maailmanlistalla sijalla 86 ja Ruusuvuori 56:ntena.

Ruusuvuori eteni Lontoon ruohokentillä karsinnoista pääsarjaan voittamalla Jay Clarken ja Feliciano Lopezin. Pääsarjan avauskierroksen ottelu Halysia vastaan kesti kaksi tuntia ja 24 minuuttia.

”Tiukka ottelu oli, siinä oli mahdollisuudet ottaa matsi vähän helpomminkin himaan. Minulla ei ole hirveästi kokemusta ruoholta, joten on kiva saada näin paljon matseja alle. Pelaaminen on tuntunut koko ajan paremmalta. On kiva alusta pelata, ja koko ajan opin enemmän. Se on siisti fiilis. Täysin erilaista tennistä täytyy pelata ruoholla”, Ruusuvuori sanoi ottelunsa jälkeen.

Ruusuvuori kohtaa toisella kierroksella britti Jack Draperin, joka on maailmanlistalla sijalla 99.

Harri Heliövaara eteni brittiparinsa Lloyd Glasspoolin kanssa nelinpelin toiselle kierrokselle voittamalla tiistai-iltana ranskalaiset Nicolas Mahut'n ja Edouard Roger-Vasselinin 7–5, 6–3.