Turku ei välttämättä edes tarvitse Timantti-liigan statusta, jos siitä ei ole merkittävää lisäarvoa. Paavo Nurmi Gamesin toimitusjohtaja Jari Salonen arvostelee kovin sanoin urheilijoiden managereita.

Turku

Suomalainen yleisurheiluväki sai rahalleen vastinetta tiistai-iltana Paavo Nurmen stadionilla Turussa.

Paavo Nurmen kisojen (Paavo Nurmi Games, PNG) tunnelma oli korkealla, mikä osaltaan siivitti urheilijat hyviin tuloksiin.

Hyvällä syyllä voi sanoa, että 10­ 500 hengen yleisö sai urheilijatkin ylittämään itsensä.

Kisoissa tehtiin kaikkiaan kahdeksan kenttäennätystä, kun normaalisti niitä voi tulla korkeintaan pari kolme. Huimaa tulostasoa todistivat myös presidentti Sauli Niinistö, rouva Jenni Haukio ja heidän nelivuotias Aaro-poikansa.

”En voinut olla hymyilemättä yleisön takia”, yhdysvaltalainen kolmiloikkaaja Christian Taylor kehui, vaikka hallitsevan maailmanmestarin mieli oli muuten musta.

Hän jäi loikkakisassa kuudenneksi vaatimattomalla 16 metrin tuloksella, kun hän parhaimmillaan loikkii kaksi metriä pitemmälle. Taylor oli yksi PNG:n kalliista vetonauloista, mutta kunto ei ole vielä kohdallaan.

PNG:n tavoitteena on päästä namuliigaan eli yleisurheilun kansainväliseen pääsarjaan Timanttiliigaan. Tiistai-illan perusteella voi kuitenkin kysyä, onko Timantti-liigan status edes tarpeellinen?

Hyvät kilpailut eivät välttämättä synny sillä, että hankintaan lisää kansainvälisiä huippu-urheilijoita ja palkintorahaa.

Nyt PNG yhdistää oikealla tavalla maailman huippuja ja suomalaisurheilijoita, jotka saavat mahdollisuuden kilpailla kovassa seurassa.

Esimerkiksi Eveliina Määttänen juoksi hienon ennätyksensä naisten 800 metrillä, vaikka jäi juoksussa viidenneksi. Aika 2.01,52 on Suomen kaikkien aikojen neljänneksi paras. Pelkin suomalaisvoimin hän tuskin olisi siihen yltänyt.

Timanttiliigan pitää olla houkutteleva ja tuoda lisäarvoa.

Jos Turkuun halutaan jotain lisää, se pitää aloittaa parantamalla yleisön muuta viihtyvyyttä Paavo Nurmen stadionilla. Paikkoja voisi vähän korjailla ja lisätä palvelupisteitä sekä vessoja.

PNG:n toimitusjohtaja Jari Salonen myönsi HS:lle, että palvelupisteiden määrään ja toimintaan jäi korjattavaa.

”Korona-aika teki ihmisistä varovaisia. Pääsyliput ostettiin paljon vasta kisapäivänä, emmekä osanneet varautua palveluihin riittävällä tasolla”, Salonen sanoo.

Reetta Hurske (keskellä) oli 100 metrin aidoissa viides ajalla 13.01.

Päästäkseen Timanttiliigaan pohjoismaiselle viivalle PNG tarvitsee noin puoli miljoonaa euroa lisää rahaa. Jo pelkkä kansainvälinen tv-sopimus toisi kassaan tuon summaan.

Nyt PNG:n budjetti oli 1,1 miljoonaa euroa, josta urheilijoiden palkkioihin meni noin 40 prosenttia, eli noin 440 000 euroa. Kalleimmat lajit olivat miesten kiekko ja keihäs.

Rahaa säästyi, kun PNG:n kallein urheilija keihäänheittäjä Johannes Vetter perui terveyssyistä tulonsa viikkoa ennen kisoja.

Vetter ei ollut ainoa poisjäänyt. Salosen mukaan peräti 40 urheilijaa perui osallistumisensa joko aidosta tai keksitystä syystä. Tilalle saatiin 30 korvaavaa urheilijaa, koska ratoja ei voitu jättää tyhjiksi.

Salonen heitti piikin urheilijoiden taustavoimiin, varsinkin heidän kisamanagereihinsa.

”Mopo on karannut käsistä. Vaihtuvuus kisoissa on liian suuri. Enää ei muisteta, mikä on kisajärjestäjien rooli ja vastuu. Kaikki managerit eivät ole ajan tasalla. Ammattitaidossa on parantamisen varaa”, Salonen sanoo.

Koska MM-kisat ovat jo heinäkuussa, urheilijat metsästävät nyt kiivaasti kisarajaa tai keräävät tarvittavia rankingpisteitä. Niihin lasketaan viiden parhaan kisan keskiarvopisteet, joiden perusteella MM-paikkoja jaetaan.

Salosen mukaan urheilijat vaihtavat liian helposti kisapaikkaa saadakseen parempia rankingpisteitä.

”Tästä käydään varmasti keskustelua kansainvälisissä piireissä.”

Oliwer Helander kisaisi hirmukaaren 89,83 keihäskisassa.

Turussa keskustelua herätti myös kysymys Paavo Nurmen perinnöstä. Nurmen syntymästä on tänä vuonna 125 vuotta.

Ensimmäiset Paavo Nurmen kisat pidettiin vuonna 1957 – nyt oli 60. kilpailut, koska joka vuosi ei ole kisattu.

Nurmi oli ennen kaikkea kestävyysjuoksija. Hän voitti yhdeksän olympiakultaa, joista viisi olympiakisoissa Pariisissa vuonna 1924.

Nurmi kunnostautui kaikilla matkoilla 1 500 metristä 10 000 metrille. PNG:n pisin juoksumatka tiistaina oli kuitenkin 3 000 metrin esteet, joissa Nurmi voitti olympiahopeaa Amsterdamissa 1928.

Kaksinkertainen olympiavoittaja Lasse Virén seurasi PNG:n tapahtumia tiistai-iltana kutsuvieraskatsomossa, mutta kaipaili kisoihin Nurmen juoksumatkoja.

Nurmi oli myös maastojuoksija, mutta maastojuoksua on hänen perintönsä vaalimiseksi vaikea yhdistää PNG:hen.

Sen sijaan moni näkisi Nurmen seuraavana juhlavuonna 2024 Turussa vaikka miesten tai naisten 5 000 metrin juoksun.

”Pariisin olympiakisojen 1924 historiallisella teemalla herkutellaan Turussa 2024. Se on iso vuosi”, Salonen lupasi.