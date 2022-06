Colorado Avalanchen pelaajat asettuivat joukkuekuvaan NHL:n apulaisjohtajan Bill Dalyn kanssa voitettuaan Edmontonin läntisen konferenssin finaalisarjassa. Mikko Rantanen on takarivissä toisena vasemmalta.

Mikko Rantanen on Stanley Cupin voitosta taistelevan Colorado Avalanchen tähtipelaaja, mutta ei pidä pahemmin meteliä itsestään. Hän kertoo HS:n haastattelussa pelitovereistaan ja matkastaan NHL:n huipulle.

Edmonton

Colorado Avalanchen tähtihyökkääjä Mikko Rantanen, 25, on yksi maailman parhaista jääkiekkoilijoista.

193-senttinen laituri oli runkosarjassa joukkueensa paras pistemies. Hän on myös Coloradon ja NHL:n parhaiten palkattu suomalainen pelaaja kymmenen miljoonan dollarin vuosipalkallaan.

Viime kaudella Rantanen valittiin NHL:n kakkostähdistöön ensimmäisenä suomalaisena kenttäpelaajana 22 vuoteen. Saman kunnian on viimeksi saanut Teemu Selänne.

Ja millainen pelaaja Rantanen onkaan!

Viikko sitten NHL:n läntisen konferenssin finaalissa Edmontonia vastaan Rantanen katkaisi Ryan Nugent-Hopkinsin hyökkäyksen heittäytymällä siniviivalla. Rantasen uhrautumista kuvattiin Avalanchen pelityylin symboliksi.

Hetkeä myöhemmin hän laukoi kiekon maaliin.

Colorado eteni Stanley Cupin finaaliin Tampa Bay Lightningia vastaan kukistamalla Edmontonin suoraan neljässä ottelussa. Rantanen teki maalin jokaisessa pelissä.

Kun Avalanche järjestäytyi perinteiseen konferenssimestarin joukkuekuvaan, varakapteeni numero 96 sijoitti kuitenkin itsensä vaatimattomasti takarivin toiseksi viimeiselle paikalle.

Rantasen nimeä ei näekään otsikoissa yhtä usein kuin monien muiden tähtipelaajien.

Jos kaikki menee hyvin, Rantanen voi saada uuden hienon palkinnon Stanley Cupin voiton merkiksi.

Hänellä on ennestään muun muassa nuorten MM-kulta ja Dudley Garrettin muistopalkinto, joka jaetaan farmisarja American Hockey Leaguen eli AHL:n vuoden tulokkaalle. Dudley ”Red” Garrett oli New York Rangersin tulokaspuolustaja, joka kaatui toisessa maailmansodassa 20-vuotiaana.

Rantanen suhtautuu kaudella 2015–16 voittamaansa Garrettin palkintoon vaatimattomasti.

”Semmoinen on kyllä”, hän toteaa hyväntuulisena Helsingin Sanomille Stanley Cup -finaalin aattona.

Mikko Rantanen oli joukkueensa paras pistemies NHL:n runkosarjassa.

AHL ei ole tunnettu sarjana, jota suositeltaisiin juniori-ikäisille pelaajille.

Rantanen oli vain 18-vuotias ensimmäisellä ammattilaiskaudellaan, kun Colorado Avalanche lähetti hänet kuuden NHL-ottelun jälkeen Texasin San Antonio Rampageen, joka pelasi tuolloin AHL:ssä.

”Se oli tosi opettavainen vuosi. Päätin jo ennen varaustilaisuutta, että jään Pohjois-Amerikkaan, tulisi sitten NHL- tai AHL-paikka”, Rantanen kertaa.

Rantanen muistelee komennusta San Antonioon hyvänä aikana.

”Pääsin kehittämään kielitaitoani ja puhumaan englantia.”

Myös peliaikaa tuli enemmän kuin NHL:ssä.

”Farmissa pelasin 20 minuuttia, ylivoimaa ja kaikkia mahdollisia erikoistilanteita. Se oli järkevä siirto jälkeenpäin.”

” ”Paljon on vaihtunut, mutta me neljä ollaan periaatteessa pysytty runkopelaajina.”

Rantanen on kotoisin Nousiaisista ja aloitti liigauransa 16-vuotiaana TPS:ssä. Hän harrasti lapsuudessaan lukuisia lajeja.

Taidot ja pelisilmä ovat peräisin loputtomista pihapeleistä, ulkojääkentiltä, salibandysta, jalkapallosta ja yleisurheilusta.

”Elin lapsuuteni juuri ennen kuin Ipadit ja Pleikkarit sun muut yleistyivät. Kävi tuuri, että pääsin olemaan lapsi ennen sitä”, Rantanen sanoo.

”Tuli mentyä aina, kun oli mahdollisuus.”

Rantasella on kaksi salibandya pelaavaa sisarusta, Laura ja Noora Rantanen. Veli tukee seuratoimintaa taloudellisesti.

Coloradon päävalmentaja Jared Bednar jakoi pelaajilleen ohjeita pudotuspelisarjan ottelussa Edmontonia vastaan.

Colorado ja Rantanen ovat nousseet yhtä matkaa NHL:n huipulle.

Rantasen ensimmäisellä NHL-kaudella 2016–17 Colorado voitti vain 22 ottelua ja oli NHL:n jumbojoukkue 48 pisteellään.

Uusi valmentaja Jared Bednar oli palkattu vain kuukausi ennen sarjan alkua.

Nyt Bednarilla on tilaisuus voittaa Stanley Cup ensimmäisenä valmentajana, jolla on takana mestaruus sekä ECHL- että AHL-liigoissa.

Rantanen ei ottanut kovin raskaasti surkeaa ensimmäistä NHL-kauttaan, koska oli tuolloin vasta oppipoika.

”Jos nyt 6–7 vuoden jälkeen tulisi sellainen kausi, en tiedä miten siitä pääsisin läpi.”

” ”Bednar tulee rehellisesti kertomaan, jos jotain on pielessä.”

Viime vuosina seuran GM, entinen huippupelaaja Joe Sakic on tehnyt joitakin mestarillisia pelaajakauppoja. Lisäksi organisaatio on onnistunut varaustilaisuuksissa.

Rantasen lisäksi vain kolme pelaajaa on jäljellä 48 pisteen joukkueesta. He ovat puolustaja Erik Johnson sekä hyökkääjät Gabriel Landeskog ja Nathan MacKinnon.

”Paljon on muuttunut, mutta me neljä olemme periaatteessa pysyneet runkopelaajina.”

Jared Bednar on ollut Rantasen valmentaja kuusi vuotta. Rantanen kuvailee häntä tarkaksi ja vaativaksi, mutta myös rennoksi.

Bednar on ”uuden ajan” valmentaja, Rantanen sanoo.

”Hän ei ole sellainen, jota ei uskalla edes katsoa hävityn pelin jälkeen.”

Bednar on Rantasen mukaan niin sanottu players’ coach, pelaajien valmentaja.

”Olen kuullut päävalmentajista, jotka eivät edes sano hyvää huomenta hallilla. Bednar tulee rehellisesti kertomaan, jos jotain on pielessä. Hänellä on positiivinen asenne. Silloin on myös helpompi sanoa negatiivisista asioista.”

Nathan MacKinnon on Coloradon ykköstähti.

Yksi joukkueen syömähampaista on ykköstähti, luotijunan vauhdilla luisteleva Nathan MacKinnon.

”Hän on tulisieluinen kaveri, elää tunteella joka asiassa”, Rantanen analysoi.

MacKinnon tuo Rantasen mukaan luontevasti korkean vaatimustason myös pelikavereilleen.

”Kun tekee paljon hommia, on helppoa vaatia sitä muiltakin. Hän ymmärtää toki, että läheskään kaikki eivät pysty tekemään samoja juttuja kuin hän. Työnteko on kuitenkin tärkeää.”

MacKinnon on kuuluisa tiukasta ruokavaliostaan. Aina niin ei ole kuitenkaan ollut.

”Muutos tuli kauden 2016–17 jälkeen. Hän palkkasi ravintoterapeutin ja muutti ruokavalionsa. Paine on varmasti kova, koska hän on ykköstykki ja vaatimukset ovat korkealla. Hän pani kaiken peliin ja se on tuottanut tulosta”, Rantanen sanoo.

MacKinnon vahtii myös muiden syömisiä.

”Jos joku ottaa liikaa kermakastiketta lautaselle, voi olla, että MacKinnon sanoo jotain pieni pilke silmäkulmassa. Hän ei vie lautasta pois, mutta voi huomauttaa etenkin nuorille kavereille.”

Coloradon tähtiin kuuluu myös puolustaja Cale Makar, 23, joka johtaa joukkueen pistepörssiä pudotuspeleissä.

Wayne Gretzky kysyi jo läntisen konferenssin finaaleissa, onko liian aikaista verrata Makaria NHL-legenda Bobby Orriin. Ei ole.

”Makarin liike ja räjähtävyys paikalta lähtiessä on aivan eliittitasoa. Hyökkääjille tulee kiire, kun hän harhauttelee viivassa. Jos vastustaja lähtee vähänkin väärään suuntaan, Makarilla on niin voimakas potku, että hän pääsee irti nopeasti.”

” ”Pelikäsitys on laaja asia, mutta kaikki, jotka peliä ymmärtävät, tietävät kyllä, mitä se tarkoittaa.”

Rantanen kehuu Makarin luistelutaidon ja pelikäsityksen lisäksi hänen vahvuuttaan.

”Häntä ei välttämättä huomaa, jos hän tulee kadulla vastaan. Mutta hän on jämäkkä pelaaja, jota ei montaa kertaa kukaan heitä jäällä perseelleen.”

Makar tunnetaan hyökkäävänä puolustajana. Rantanen kuitenkin korostaa, että hän on myös taitava perustehtävässään.

”Kaikki tietävät hänet hyökkäyspelistä ja ovat nähneet huippufilmejä. Varjoon jää, miten hyvä hän on myös puolustussuuntaan. Makar pelaa ylivoimaa ja alivoimaa ja puolusti myös liigan parasta pelaajaa Connor McDavidia vastaan tehokkaasti.”

Puolustaja Cale Makar on ollut Coloradon paras pistemies pudotuspeleissä.

Rantanen ja Colorado pelaavat nyt Stanley Cupin voitosta. Minkälaisia konsteja suomalaistähdellä on taskussaan?

Rantasella on oma turvallisuuteen liittyvä erikoiskikkansa.

Ammattilaispelaajien varusteissa on usein huoltajien taidokkaasti valmistamia parannuksia, kuten lisätäytteitä.

Rantanen käyttää hanskojensa alla nerokkaasti kehitettyjä ranteiden viiltosuojia, joiden takaa löytyy tarina.

Kerran kun Rantanen pelasi C-junioreissa, vastustaja astui vahingossa heti aloituksen jälkeen luistimellaan toisen pelaajan ranteen päälle.

”Näky oli aika kamala, kun terä oli viiltänyt ranteeseen. Paljon verta. Isäni oli katsomassa sitä peliä.”

”Siitä lähti idea, että ranteet kannattaa suojata.”

Rantasen isä Hannu Rantanen teki keksinnön. Hän toi mukanaan rakennustyömailla käytettävät viiltosuojahanskat, joista leikattiin sormia suojaavat osat irti. Jäljelle jäi jääkiekkohanskan alle menevä suoja, joka alkaa kämmenestä ja ulottuu noin kymmenisen senttiä ranteesta ylöspäin kohti hauista.

”Niitä olen käyttänyt ihan Tepsin ajoista lähtien.”

Omana erikoisalanaan Rantanen pitää pelikäsitystään.

”Vahvuuteni on ratkaisujen tekeminen kiekollisena. Pelikäsitys on laaja asia, mutta kaikki, jotka peliä ymmärtävät, tietävät kyllä, mitä se tarkoittaa.”

Rantanen sanoo myös tulleensa viime vuosina ”vähän itsekkäämmäksi”, eikä hän etsi yhtä usein syöttöpaikkaa.

”Olen nähnyt itseni aina pelintekijänä, en syöttäjänä.”