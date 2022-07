Ida Hiltusen minigolfharrastus muuttui totisemmaksi, kun Suomen huippupelaaja koputti oveen.

Osuma esteen kylkeen juuri oikeassa kulmassa, kimmoke radan reunaan, osuma seuraavaan esteeseen, ja lopulta pallo vierii kuppiin.

Helppoa, kun sen osaa. Lähes lottovoittoon verrattavissa oleva suoritus perusminigolffaajalle.

Ida Hiltunen, 26, ei olekaan ihan kerran kesässä mailaan hupimielessä tarttuva pelaaja, vaan Suomen parhaita naispelaajia ja kolminkertainen Suomen mestari. Ja nyt ollaan hänen lapsuuden ja nuoruuden kotiradallaan Helsingin Puotilassa.

”Tuon talon päätyasuntoon muutettiin, kun olin kuusivuotias, ja täällä kaikki alkoi”, Hiltunen sanoo ja osoittaa tien toisella puolella olevaa rivitaloa.

”Sain pelailla ilmaiseksi, ja seitsemänvuotiaana aloin huiskia kaiket kesät. Siihen aikaan täällä kävi vanhempia herroja, jotka olivat kilpapelaajia, ja pääsin heidän mukaansa pelaamaan. Lainasin mailan täältä ja heiltä palloja.”

Huiskiminen vaihtui astetta totisempaan tekemiseen vasta vuosia myöhemmin. Yleensä sanotaan, ettei kukaan tule kotoa hakemaan, vaan pitää itse olla aktiivinen – oli kyseessä sitten työ, opiskelu tai jokin muu elämän osa-alue. Hiltuselle kävi kuitenkin toisin.

”Olin 18-vuotias, kun oveen koputti yksi Suomen parhaista pelaajista Aki Sillman. Hän kysyi, olisiko minulla kiinnostusta pelata tavoitteellisemmin.”

”Hän alkoi vetää treenejä minulle. Oli yhdet kisat Taivallahdessa vuonna 2014, ja sen jälkeen pääsin mukaan saman vuoden junioreiden MM-kisoihin Lahteen. Siitä se sitten lähti.”

Minigolf – tai virallisemmin ratagolf – on suurelle osalle suomalaisista tuttu kesän mukavana perheen tai kaveriporukan yhteisenä ajanviettona. Laji onkin varsin tasapuolinen ja helppo aloittaa, sillä esimerkiksi fyysisiä vaatimuksia ei juuri ole.

Jotta kierroksesta selviää hymy huulilla, on silti hyvä yrittää välttää muutama perusvirhe, joita yleisimmin radoilla näkee.

”Ranteet täytyy pitää lukossa. Käsivarret eivät tuota liikettä, vaan voima tulee keskivartalosta. Hartialinja pysyy paketissa, ja jalat seuraavat vartalon liikettä. Lisäksi on tärkeää, että seisoo linjassa [jalat rinnakkain].”

”Otteella ei ole niin suurta merkitystä, kunhan kädet ovat aika lähekkäin. On hyvä muistaa, että tämä ei ole lätkän pelaamista, eli mitä kovempaa lyö, sitä isommaksi virhemarginaali kasvaa.”

Hiltusella ovat luonnollisesti perusasiat kunnossa. Tuloksen tekemistä auttavat myös välineet, joissa on enemmän ominaisuuksia kuin tavallisissa palloissa ja mailoissa.

Palloja löytyy erilaisilla ominaisuuksilla. Eterniittiradalla käytössä on isompi valikoima palloja kuin huovalla.

Palloja Hiltusella on ”aika vähän”, eli arviolta toistasataa. On isoa ja pientä, pomppivaa ja ”kuollutta”, lakattua ja lakkaamatonta.

Pallo valitaan pitkälti sen mukaan, millaisella radalla pelataan. Osa päätöksestä liittyy myös pelaajan mieltymyksiin, kuten käytettävään voimaan, mutta pääpaino on radan ominaisuuksilla.

”Kisassa saa pelata millä vain, mutta käytössä on yksi pallo per rata. Peruspallossa on 7–8 senttimetrin pomppu. ’Kuollut pallo’ ei pomppaa kuin sentin ja kimmoisa yli 20 senttiä. Golfissa vaihdetaan mailaa, meillä vaihdetaan palloa.”

Mailakaan ei ole samanlainen kuin vuokramailat, joita on tarjolla radoilla. Varressa on juuri Hiltusen käteen sopiva grippi, jolla maila saadaan parhaan tuntuiseksi.

Hiltunen on juuri vaihtanut paksumpaan grippiin, joka tukevoittaa otetta.

”Tämä eroaa yleisömailoista siinä, että tässä on lavassa kumi, mikä joustaa ja helpottaa kierteiden lyömistä.”

Eterniittiradat ovat lyhyempiä kuin huoparadat, mutta jokainen rata pitäisikin selvittää yhdellä lyönnillä. Pallot ovat yleensä lakkaamattomia, jotta kierteet purevat paremmin.

Ja kierteiden hallintaa tarvitaan, jos haluaa saavuttaa kenttien ihanne- eli par-tuloksia. Huoparatakierroksen par on aina 36 lyöntiä eli kaksi rataa kohden. Eterniitillä eli kuitusementtilevyistä tehdyllä kovalla radalla par on puolestaan 18.

Eli jokainen rata pitäisi hoitaa yhdellä lyönnillä. Se vaatii pelisilmää ja kokemusta, kuten alun kuvaus onnistuneesta lyönnistä osoitti. Muuten lyöntilinjojen löytäminen ja hyödyntäminen on lähes mahdotonta.

”En ole koskaan lyönyt 18:lla, mutta harjoituksissa pari kertaa 19:llä ja kisassa 20:lla tai 21:llä. Huovalla paras on 27 tai 28.”

Kuulostaa melkoisen utopistiselta, mutta Hiltusella on lohdullinen näkemys tuloksia säikähtävälle.

”Tekniikan oppii aika nopeasti, mutta tosi paljon on päästä kiinni. Miten kestää paineet ja jännityksen kisatilanteessa sekä omat odotukset?”

Ja vielä yksi vinkki menestymiseen totisissa tai vähemmän totisissa kisailuissa.

”En tuijota vain palloa, vaan katson ennen lyöntiä myös sinne, minne pallon pitäisi mennä.”