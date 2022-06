Yli 40 voimistelijaa on nostanut kanteen Britannian voimisteluliittoa vastaan.

Britannian voimistelussa on kuohunut viime vuosina. Useat voimistelijat ovat kertoneet laajasta hyväksikäytöstä sekä fyysisesti ja henkisesti haitallisesta toimintakulttuurista lajin parissa.

Yli 40 voimistelijaa on nostanut kanteen Britannian voimisteluliiton hallintoelintä vastaan. Väärinkäytöksistä julkaistaan tällä viikolla myös raportti.

Sunnuntaina uutiskanava BBC kertoi, että entinen kansainvälisen tason akrobaattinen voimistelija Eloise Jotischky voitti ensimmäisenä siviilioikeudenkäynnin lajiliittoa vastaan.

Jotischky kertoo, että hänen entisen voimisteluseuransa valmentaja häiritsi häntä sanallisesti ja vaati voimistelevia tyttöjä käyttämään epäeettisiä painonpudotusmenetelmiä.

Jotischkyn mukaan valmentaja pani hänet dieetille, joka sisälsi 1 200 kaloria treenipäivinä ja noin 800 kaloria päivinä, jolloin ei ollut harjoituksia. Jotischky oli valmennuksessa 10–14-vuotiaana ja harjoitteli 25 tuntia viikossa.

Painoon liitettiin häpeää, ja valmentaja muun muassa haukkui voimistelijoiden ulkonäköä.

Kun Jotischky 12-vuotiaana painoi 46 kiloa, vaati valmentaja häntä laihduttamaan viisi kiloa. Hänen mukaansa urheilijoita punnittiin harjoituksissa, ja jos tulos ei miellyttänyt valmentajaa, siitä sai huudot.

”Punnitus oli joka lauantai, mutta joskus meidät punnittiin myös viikon aikana, jos he eivät pitäneet ulkonäöstämme”, Jotischky kertoo.

Miesvoimistelijoita valmentaja kohteli Jotischkyn mukaan eri tavalla: hän osti näille pikaruokaa, jonka hän käski syömään naisvoimistelijoiden edessä.

Voimisteluliiton hallintoelin on pyytänyt Jotischkylta anteeksi. Valmentaja ei enää työskentele seurassa eikä lajiliitossa, eikä BBC tavoittanut häntä kommentoimaan asiaa.

Britannian voimisteluliitto valmistautuu saamaan torstaina laajan raportin lajin sisällä tapahtuneista väärinkäytöksistä, kertoo The Guardian.

Raporttia tehnyt Anne Whyte kertoi jo viime vuoden väliraportissa saaneensa yhteydenottoja lähes 400 ihmiseltä. Tapauksista 39 katsottiin niin vakaviksi, että ne siirrettiin paikallisviranomaisille lastensuojelusyistä tai rikolliseksi katsotun toiminnan takia.

Lajiliitossa on ollut sen jälkeen monia muutoksia, johtoryhmä on vaihtunut ja häirintään on pyritty puuttumaan erilaisin keinoin.