Cleveland Cavaliersin NBA-tähti Lauri Markkanen on palaamassa Susijengin paitaan kesän MM-karsintaotteluissa Ruotsia ja Kroatiaa vastaan.

25-vuotias Markkanen on pelannut maajoukkueessa edellisen kerran neljä vuotta sitten.

Susijengi neuvottelee parhaillaan Yhdysvaltain suuntaan paketista, jossa Markkanen edustaisi Suomea MM-karsinnoissa sekä syyskuun EM-kisoissa.

”Ei tässä mitään draamaa ole menossa. Tämä on ihan normaali prosessi. NBA:n kanssa käydään läpi kaikki yksityiskohdat, joita liittyy vakuutusjärjestelyihin. Ne valmistuvat ensi viikkoon mennessä”, maajoukkueen päävalmentajan paikalta väistynyt Henrik Dettmann kertoi tiedotustilaisuudessa.

Lue lisää: Susijengi siirtyy välittömästi Lassi Tuovin valmennukseen, Henrik Dettmann jättää tehtävänsä

Markkanen on harjoitellut alkukesällä ahkerasti maajoukkuepelejä varten. 213-senttinen köriläs julkaisi viime viikolla Instagramissa kuvia punttisalitreeneistä, joissa hiki virtasi.

Harjoitusohjelmassa olivat ainakin etukyykky ja penkkipunnerrus.

”Satasella tulee varmaan tehtyä (etukyykkyä)”, Markkanen arvioi.

”Penkkitulos on tullut vähän alaspäin. Siinä ei välttämättä mene edes satasella enää niin isoja sarjoja. Yhdeksälläkympillä varmaan.”

Liian suureksi lihaskimpuksi suomalaisen ei kannata kasvaa. Hän on yrittänyt lisätä pelityyliinsä kesän aikana teknisempää särmää.

”Treenaan enemmän ’pienemmän’ pelaajan juttuja, kuten pallonkäsittelyä ja syöttämistä”, laitahyökkääjänä pelaava Markkanen kertoo.

Yksi Markkasen kesän suosikkiharrastuksista on frisbeegolf, jota hän pelaa ahkerasti vapaa-ajallaan. Laji on koripalloilijalle ennen kaikkea henkireikä.

”Se on sosiaalinen laji, siitä se on lähtenyt. Isoveljien kanssa aloitettiin ja aika moni kaveri pelaa myös. Totta kai haluan aina oppia uutta, mutta ei se vieläkään totiseksi ole mennyt. Hauskan mielen kierroksia ne ovat”, Markkanen kuvailee.

Suomalainen viihtyy kentällä ajoittain todellisten frisbeegolfin supertähtien kanssa. Lajin viisinkertainen maailmanmestari Paul McBeth on Markkasen hyvä ystävä.

Markkasen mukaan koripallotaidoista on hyötyä myös frisbeegolfissa.

”Keskittyminen se (suurin apu) varmasti on. Jokaiseen yksittäiseen suoritukseen tulee keskityttyä. Ehkä se on tullut koriksesta, että jokainen heitto on tärkeä” hän miettii.

”Onhan se heitto ihan eri liike. Mutta totta kai vipuvartta ja voimaa on, jos vain saa tekniikan kuntoon.”

Markkasella on frisbeegolfkentällä aina todellinen ässäheitto hihassaan, kun tilanne muuttuu vaikeaksi. Heitosta olisi itse McBethkin ylpeä.

”Niin sanottu kranaattiheitto on varmaan bravuurini. Se alkaa olla nyt hallinnassa”, Markkanen sanoo.

Heikkouksiakin silti löytyy.

”Olen harjoitellut kämmentä, kun se on ollut aika vaikea. Nyt sekin alkaa jo vähän toimia.”

Markkanen on treenannut kesällä Jyväskylässä useiden Korisliigan pelaajien kanssa. Esimerkiksi Topias Kuukkanen, Miikka Marttinen ja Kalle Peltonen ovat pitäneet seuraa NBA-jätille.

Suomalaistähti yrittää punttiharjoittelun tuomien voimien lisäksi parantaa myös kehonsa kykyä välttää loukkaantumisia. Niitä on viime vuosina riittänyt.

”Se on vähän kaksipiippuinen asia. Itse puolustan aina itseäni, kun katson loukkaantumisiani ja ne ovat kaikki sellaisia, joihin en voi oikein itse vaikuttaa. Tänä vuonna pyörähti nilkka, kun tulin toisen jalan päälle alas. Ne vain kuuluvat lajiin”, Markkanen toteaa.

25-vuotiaana Markkasen kroppa on vielä hyvässä kunnossa, mutta pään sisällä hän voi pian tuntea itsensä jo ikämieheksi. Susijengin ja Cavaliersin joukkueet ovat nimittäin erittäin nuorekkaat.

”Tällä kaudella sen tajusi ensimmäisen kerran, kun olin aloitusviisikon vanhin pelaaja NBA:ssa. Siinä alkoi vähän miettimään, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mutta kyllä tässä vielä energiaa riittää”, Markkanen hymyilee.

Parempi olisi riittääkin. Pitkäaikainen valmentaja Dettmann murjaisee Markkaselle tylyn muistutuksen.

”Lauri, kaksi viimeistä peliä voitettiin, että ei nyt kannata tulla munaamaan tätä”, Dettmann virnuilee.