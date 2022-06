Marko Anttila siirtyy vuoden sopimuksella Kärppiin.

Leijonien kulttipelaaja Marko Anttila siirtyy ensi kaudeksi Oulun Kärppiin, seura tiedottaa kotisivuillaan.

37-vuotias Anttila on solminut vuoden pituisen sopimuksen.

Viime kaudella Anttila siirtyi kesken kauden KHL:n Jokereista Ilvekseen. Hän teki Ilvekselle runkosarjassa pisteet 2+1 ja pudotuspeleissä tehot 1+2. Ilves pudotti Kärpät Liigan puolivälierissä.

Anttila kruunasi kevään MM-kultaan Leijonissa.

”Voi sanoa, että ’Mörkö’ on jo legenda suomalaisessa jääkiekkoilussa. Uskomme, että hän omalla panoksellaan auttaa meitä menestymään. Ja kun tuosta on poistunut rivistä Mika Pyörälän kaltaisia kavereita, tarvitsemme tilalle nimenomaan niitä kokeneita pelaajia, jotka pystyvät kovilla hetkillä auttamaan joukkuetta voittamaan”, Kärppien urheilujohtaja Harri Aho kommentoi tiedotteessa.

Aho oli iloinen, että Anttila valitsi juuri Kärpät.

”Se on iso juttu meille!”

Kärppien valmentajana toimii Lauri Marjamäki, joka valmensi aiemmin Anttilaa KHL-seura Jokereissa.

Konkarihyökkääjä kertoi puhuneensa Kärppiin siirtymisestä leijonakollega Atte Ohtamaan kanssa, joka pelaa myös Oulussa. Myös ulkomaat oli Anttilalle yksi vaihtoehto.

”Aten kanssa puhuttiin tuossa MM-kisojen aikana siitä, ettei minulla ollut vielä hajuakaan, mihin menen. Atte ilmeisesti vinkkasi tuonne johtoportaan suuntaan asiasta, ja kisojen jälkeen aloitettiin neuvottelut. Kärpät on organisaatio, joka on tottunut menestymään. Alkuun oli ehkä ajatus lähteä ulkomaille, mutta kun tällainen mahdollisuus tuli vastaan, niin siihen piti tarttua. Kyllä menestyminen on mielessä”, hän sanoi.