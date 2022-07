EM-kisoissa kentille juoksee iso joukko maailman parhaita pelaajia. HS esittelee heistä yksitoista.

Englannin EM-viheriöillä nähdään laaja kattaus maailman parhaita pelaajia. Maailmanlistan top-15:stä maasta kisoissa on yhdeksän, ja tähtiä löytyykin laajalta rintamalta.

HS esittelee yksitoista pelipaikkansa tähteä, joiden otteita kannattaa heinäkuussa seurata.

Maalivahti

Sari van Veenendaal ottelussa Ruotsia vastaan MM-kisoissa 2019.

Sari van Veenendaal, Hollanti

PSV:ssä pelaava Sari van Veenendaal, 32, on ollut iso osa Hollannin menestystä viime vuosina. Lähes 180-senttinen maalivahti on ulottuva ja hoitaa keskityspallot ja korkeat laukaukset varmasti. Hän sijoittuu hyvin ja peittää laukauksia oikea-aikaisilla vastaantuloilla.

Van Veenendaal valittiin maailman parhaaksi maalivahdiksi vuonna 2019

Puolustajat

Lucy Bronze Englannin harjoituksissa kesäkuussa.

Lucy Bronze, Englanti

Laitapuolustajana Manchester Cityssä päättyneellä kaudella pelannut Lucy Bronze, 30, on kuulunut maailman huippupelaajiin ja Englannin avainpelaajiin jo vuosien ajan. Tilillä on peräti 90 maaottelua ja niissä kymmenen maalia. Maajoukkueuran huippuhetki on toistaiseksi vuoden 2015 MM-pronssi.

Bronze valittiin maailman parhaaksi pelaajaksi vuonna 2020, ja ensi kaudella hän edustaa espanjalaisjätti FC Barcelonaa. Ennen Cityä Bronze pelasi Ranskassa Lyonissa ja oli voittamassa Mestarien liigan kolmesti.

Kuten moderneilla laitapuolustajilla monissa huippujoukkueissa, myös Bronzella on merkittävä rooli Englannin hyökkäyspelissä. Bronze onkin varsin hyökkäysorientoitunut puolustaja, mutta hyvän pelikäsityksensä ansiosta hän osaa valita, milloin haastaa prässäävä vastustaja ja milloin kierrättää palloa.

Juoksuvoimainen Bronze osallistuu mielellään myös nopeisiin hyökkäyksiin, mutta välillä hyökkäysinto aiheuttaa pieniä sijoittumisvirheitä.

171-senttinen Bronze on vahvana pelaajana vaarallinen erikoistilanteissa. Fyysisyys ja aggressiivisuus aiheuttaa kuitenkin myös rikkeitä ja vapaapotkuja vastustajalle.

Wendie Renard MM-karsintaottelussa Sloveniaa vastaan huhtikuussa tänä vuonna.

Wendie Renard, Ranska

Keskuspuolustajana pelaava Wendie Renard, 31, on kisojen yksi meritoituneimmista pelaajista seurajoukkuetasolla. Ranskan ja Lyonin kapteenilla on tilillään 14 Ranskan mestaruutta ja kahdeksan Mestarien liigan voittoa. Viimeisin Mestarien liigan voitto tuli tänä keväänä, kun FC Barcelona kaatui lukemin 3–1.

Renard on pelannut Ranskan maajoukkueessa jo 131 ottelua ja tehnyt 33 maalia. 187-senttisenä pelaajana Renard onkin yleensä ykköskohde hyökkäyspään erikoistilanteissa. Tämän sai huomata myös Suomi, kun Renard puski kulmapotkuista kaksi maalia 5–0 päättyneessä ottelussa helmikuussa.

Renard on hyvä syöttäjä, ja hän osaa tehdä peliä myös hyökkäyskolmannekselle suuntautuvilla syötöillä. Hyökkäysten käynnistäminen kuljettamalla ei kuulu keinovalikoiman kärkipäähän.

Pääpalloissa Renard on ylivoimainen etenkin puolustuspäässä, ja hän pärjää mainiosti kaksinkamppailutilanteissa. Nopeus, fyysisyys ja pelinlukutaito tekevät hänestä vaikeasti ohitettavan pelaajan. Aggressiivisuus on oikein mitoitettua, mikä tuo syötönkatkoja ja riistoja, muttei juurikaan turhia rikkeitä.

Magdalena Eriksson Tokion olympialaisissa ottelussa Japania vastaan 2021.

Magdalena Eriksson, Ruotsi

Vasempana laitapuolustajana tai keskuspuolustajana pelaava Magdalena Eriksson, 28, on voittanut Englannin mestaruuden kolmesti peräkkäin Chelseassa, ja hänet on valittu kahdesti peräkkäin Ruotsin parhaaksi puolustajaksi. Eriksson valittiin Fifan vuoden joukkueeseen viime vuonna.

Maajoukkueessa hän on pelannut 83 ottelua ja tehnyt kymmenen maalia. Suurimmat maajoukkuemeriitit ovat junioreista, sillä Eriksson oli voittamassa alle 19-vuotiaiden EM-kultaa vuonna 2012.

Eriksson tunnetaan erityisesti vahvasta pääpelistään, mutta pallolliset taidot ovat myös eliittitasoa. Chelsea-kapteeni pystyy rakentamaan peliä sekä kuljettamalla että syöttämällä. Erityisesti vasen jalka on erinomainen, ja Eriksson pystyy aiheuttamaan vaikeuksia vastustajalle pitkillä ja tarkoilla syötöillään.

Pelinlukutaito auttaa pallonriistoissa ja syötönkatkoissa. Hän myös valitsee pääsääntöisesti oikein hetket, jolloin tukea puolustavaa joukkuetoveriaan pallollista pelaajaa vastaan. Pelisilmä yhdistettynä syöttötekniikkaan luo uhkaa hyökkäyssuuntaan.

Keskikenttä

Alexia Putellas ottelussa Skotlantia vastaan huhtikuussa tänä vuonna.

Alexia Putellas, Espanja

FC Barcelonan keskikenttäpelaaja Alexia Putellas, 28, valittiin viime vuonna maailman parhaaksi pelaajaksi. Vasenjalkainen pelaaja on esiintynyt Espanjan paidassa 99 kertaa ja tehnyt 23 maalia.

Nuorempana Putellas pelasi hyökkäävämmässä roolissa, mutta viime vuosina hän on noussut kirkkaimpiin parrasvaloihin etenkin pelintekijänä. Pelipaikka voi virallisesti olla vasemmalla puolella, mutta monesti Putellas liikkuu kuitenkin pyörittämään peliä keskempää kenttää.

Putellasista tuli Barcelonan kapteeni jo 23-vuotiaana, ja hänessä on sanottu kiteytyvän seuran arvot. Putellas on taitava teknisesti, luova, henkisesti vahva ja erinomaisella pelinäkemyksellä varustettu johtava pelaaja niin seura- kuin maajoukkueessakin.

Putellas on vaikea vartioitava, sillä hän kääntyy nopeasti pienessäkin tilassa, löytää joukkuetoverinsa syötöllä ja liikkuu jälleen pelattavaksi. Jos puolustava pelaaja antaa tilaa, Putellas kääntyy ja lähtee hakemaan ohitusta harhautuksen kautta.

Aitana Bonmatí ottelussa Englantia vastaan helmikuussa tänä vuonna.

Aitana Bonmatí, Espanja

Aitana Bonmatí, 24, on Alexia Putellasin tutkapari Barcelonasta, ja Espanjan menestystoiveet EM-nurmilla nojaavat vahvasti kaksikon varaan. Bonmatí valittiin kaudella 2020–21 Mestarien liigan finaalin parhaaksi pelaajaksi, kun Barcelona juhli titteliä.

Espanjan paidassa Bonmatí on pelannut 38 ottelua, ja verkko on heilunut 14 kertaa. Nuorisomaajoukkueissa menestystä on tullut vakuuttavaan tahtiin. EM-kultaa ja EM-hopeaa sekä alle 19- että alle 17-vuotiaissa. Lisäksi MM-hopeaa alle 20- ja alle 17-vuotiaissa.

Bonmatí on vain 162-senttinen, mutta taitavalta ja nopeajalkaiselta pelaajalta on todella vaikea riistää palloa. Loistavan pelinäkemyksensä ansiosta Bonmatí löytää nopeasti tyhjän tilan kentältä, johon hakeutua pelattavaksi tai johon vapauttaa joukkuetoveri. Pienestä koostaan huolimatta Bonmatí pärjää myös kaksinkamppailuissa ja juoksukilpailuissa.

Bonmatílla on ollut ongelmia hermokontrollin kanssa etenkin nuorempana, ja hän on joutunut katsomaan sivusta tärkeitä otteluita pelikieltojen vuoksi.

Barbara Bonansea MM-karsintaottelussa Liettuaa vastaan huhtikuussa tänä vuonna.

Barbara Bonansea, Italia

Keskikentän laidalla tai hyökkääjänä viihtyvä Barbara Bonansea, 31, on Tuija Hyyrysen joukkuetoveri Juventuksesta, jossa edelliset viisi kautta ovat tuoneet viisi Italian mestaruutta. Italian paidassa tilillä on 69 maaottelua ja 27 maalia.

Nopeajalkainen Bonansea on vaikeasti pidettävä taituri, joka nauttii vastustajan haastamisesta ja ohittamisesta. Hän kuljettaa mielellään palloa kohti vastustajia hakien vapauttavaa pystysyöttöä.

Bonansea ei ole niin sanottu ”vanhan liiton” laitapelaaja, joka hakee jatkuvasti keskityksiä, vaan hän hakeutuu mielellään maalintekotilanteisiin onnistuneiden ohitusten jälkeen. Bonansealla on loistava laukaisutekniikka, mikä nostaa hänen vaarallisuuttaan.

Bonansea löytää hyvin tiloja vastustajan puolustuksen ja keskikentän välistä ja nousee oikea-aikaisesti maalintekotilanteisiin pelin painottomalta puolelta.

Caroline Graham Hansen MM-karsintaottelussa Belgiaa vastaan 2021.

Caroline Graham Hansen, Norja

Caroline Hansen, 27, on FC Barcelonan ja Norjan maajoukkueen tehokas laitapelaaja, joka viihtyy myös muissa rooleissa. Barcelonan riveissä menestystä on tullut viime vuosina runsaasti, eikä Hansenin merkitystä voi väheksyä. 60 ottelussa hän on tehnyt 21 maalia, ja maajoukkueessa tahti on ollut vielä hurjempaa: 93 maaottelussa 43 osumaa. Hänet valittiin Espanjan liigan parhaaksi pelaajaksi kaudella 2020–21.

Hansenia on kuvailtu epätyypilliseksi norjalaispelaajaksi, koska fyysisyyden sijaan hän on erittäin taitava, nopea ja mainio harhauttaja. Syötöt lähtevät nopeasti ja tarkasti sekä tilanteen vaatimilla tavoilla: korkeina kaaripalloina tai kovina matalina syöttöinä.

Hansen osallistuu myös puolustamiseen, vaikka vahvuudet ovatkin hyökkäyspelaamisessa. Aggressiivisuus johtaa rikkeisiin etenkin fyysisesti vahvempia vastustajia vastaan, jotka ovat hyviä suojaamaan palloa.

Hyökkääjät

Vivianne Miedema Tokion olympialaissa ottelussa Sambiaa vastaan 2021.

Vivianne Miedema, Hollanti

Vivianne Miedemaa, 25, pidetään tämän hetken kenties parhaana hyökkääjänä, mikä ei ole suuri ihme, kun hänen tilastojaan katsoo. Hän on heiluttanut verkkoa lähes maalin keskiarvolla läpi uransa: Arsenalissa 89 ottelussa 74 maalia ja maajoukkueessa 109 ottelussa 92 maalia. Kirkkaimmat kruunut uralla ovat toistaiseksi vuoden 2017 EM-kulta ja vuoden 2019 MM-hopea.

Miedema on monipuolinen viimeistelijä, joka osuu tolppien väliin molemmilla jaloillaan ja päällään. Hän liikkuu älykkäästi puolustajien selustaan ja irtoaa maalintekoon.

Lukuisista maaleistaan huolimatta Miedema nauttii myös maalien syöttämisestä. Miedeman ei juuri näe tuulettavan osumiaan. Hän onkin sanonut, ettei halua olla kaiken keskipisteenä ja maalinteko on vain hänen työtään.

Pernille Harder ystävyysottelussa Brasiliaa vastaan kesäkuun lopulla Parkenin stadionilla Kööpenhaminassa.

Pernille Harder, Tanska

Pernille Harder, 29, on Tanskalle kaikki kaikessa. Hyökkääjänä ja hyökkäävänä keskikenttäpelaajana viihtyvä Harder on valittu Euroopan parhaaksi pelaajaksi vuosina 2018 ja 2020.

Chelseassa tuhoja tekevä Tanskan kapteeni on pelannut 133 maaottelua ja onnistunut maalinteossa 68 kertaa.

Harder on hyvin kokonaisvaltainen pelaaja, ei yksipuolinen hyökkääjä. Hän havainnoi kenttätapahtumia erinomaisesti, ennakoi tapahtumia ja sijoittuu älykkäästi.

Tanskan kapteeni hakee pystysyöttöjä puolustuksen selustaan, pelaa seinäsyötöillä itsensä maalintekoon ja pystyy ratkomaan otteluita yksilösuorituksillaan.

Ada Hegerberg MM-karsintaottelussa Puolaa vastaan huhtikuussa tänä vuonna.

Ada Hegerberg, Norja

Ada Hegerberg, 26, muodostaa yhdessä Caroline Graham Hansenin kanssa Norjan hyökkäyksen vaarallisen duon. Hegerberg on tehnyt 69 maaottelussa 42 maalia ja Lyonin paidassa 134 ottelussa peräti 154 maalia. Hän on kuulunut maailman parhaisiin hyökkääjiin jo vuosia.

Hegerberg on kärsinyt loukkaantumisista viime vuosina, mutta tämä kausi huipentui Mestarien liigan voittoon Lyonin kanssa. Hegerberg teki voittomaaliksi jääneen 2–1-osuman Lyonin 3–1-voittoon päättyneessä ottelussa.

Hegerberg teki paluun maajoukkueeseen viiden vuoden tauon jälkeen tämän vuoden huhtikuussa ja on tehnyt kahdessa ottelussa yhteensä neljä maalia. Hän jätti joukkueen turhauduttuaan naispelaajien kohteluun Norjassa. Tilanne on kuitenkin parantunut, ja Hegerberg on valmis johtamaan Norjan menestykseen.

