Jos rahapulassa oleva HIFK joutuu keskeyttämään, ei Veikkausliigaa jatkavista joukkueista yksikään putoa suoraan sarjasta.

Jalkapallon Veikkausliigan viimeisenä majaileva Helsingin IFK uhkaa tehdä todella negatiivista suomalaista jalkapallohistoriaa. Seura ilmoitti torstaina, että joukkueen toimintaa pyörittävä yhtiö HIFK Fotboll Ab tarvitsee kesäkuun aikana 140 000 euroa lisää rahaa tai kausi jää kesken.

HIFK olisi Veikkausliigan historian ensimmäinen seura, joka joutuu jättämään kauden kesken, kertoo Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa.

”Aika ajoin on ollut haasteellisia taloudellisia aikoja, mutta aina on saatu kausi pelattua”, Marjamaa sanoo.

HIFK Fotboll Ab:n pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Pajunen kertoi STT:lle, että koko vuodelle akuutti rahantarve on puoli miljoonaa euroa. Kesäkuun 140 000 euroa yritetään saada kasaan neljän seuraavan kotiottelun lipunmyynnillä.

Tavoitteena on myydä 20 000 lippua eli 5 000 lippua ottelua kohti. HIFK kohtaa seuraavissa kotiotteluissaan VPS:n, Ilveksen, Hakan ja Interin.

5 000 katsojaa on paljon, sillä toistaiseksi vain paikallispeli HJK:ta vastaan on vetänyt yli 2 000 katsojaa. Huhtikuun lopun derbyn yleisömäärä oli 7 103 katsojaa. Edellisessä kotiottelussa Honkaa vastaan paikalla oli vain 962 katsojaa.

”Tilanne on todella haastava, muttei ihan älyttömistä onnistumisista kiinni. Ei ole mahdoton tehtävä”, Marjamaa toteaa.

Veikkausliiga ei voi tarjota suoraa rahallista tukea HIFK:lle tasapuolisuuden nimissä, mutta apua pyritään antamaan näkyvyyden muodossa.

”Toivottavasti saavat ihmiset liikkeelle seuraaviin peleihin, yhteisön aktivoitua ja tilanteen käännettyä. Toivotaan, että ihmisillä, joita seura jollain tavalla koskettaa, olisi mahdollisuus auttaa.”

HIFK:n alkukausi Veikkausliigassa on ollut vaikea, sillä se on yhdeksästä pelaamastaan ottelustaan hävinnyt kuusi ja pelannut kolme ottelua tasan. Voittotili on yhä avaamatta.

Suomen cupissa joukkue on edennyt kahdeksan parhaan joukkoon, ja sen on määrä kohdata juhannuksen jälkeisellä viikolla puolivälierässä sarjaporrasta alempana pelaava helsinkiläisseura PK-35.

Jos pahin tapahtuu ja kausi jää kesken, nollataan kaikki HIFK:n otteluiden tulokset. Samalla Veikkausliigaa jatkavista joukkueista ei putoaisi yksikään suoraan.