KHL-liigassa pelannut Jokerit ja Helsinki Halli Oy kuittasivat Valtiokonttorilta yhteensä lähes neljä miljoonaa euroa koronatukea.

HS julkaisi torstaina laajamittaisen selvityksen suomalaisten yrityksen ja yhdistysten saamista koronatuista kevään 2020 ja toukokuun 2022 välisenä aikana.

Selvitys kattaa 60 500 tuensaajaa, joille jaettiin yhteensä 2,4 miljardia euroa. Tukiin laskettiin mukaan Business Finlandin, ely-keskusten, Valtiokonttorin ja Ruokaviraston myöntämät suorat yritystuet.

Ministeriöiden omille toimialoilleen jakamia tukia ei ole huomioitu HS:n selvityksessä.

Lue lisää: HS selvitti, mitkä yritykset saivat eniten koronatukia – suurin potti meni Helsinki-Vantaalla toimivalle yritykselle, josta harva on kuullut

Selvityksen mukaan suomalaisista urheiluseuroista suurimman summan koronatukea vastaanotti jääkiekkoseura Helsingin Jokerit.

Valtiokonttori myönsi Jokerit Hockey Club Oy:lle kahden vuoden aikana yhteensä 2 074 244 euroa kustannustukea.

Jokerien valtiolta saamat miljoonat ovat herättäneet voimakasta keskustelua, sillä seuran taustalla toimi KHL-vuosien aikana venäläismiljardöörejä, jotka rahoittivat seuran toimintaa.

Koronasyksynä 2020 venäläinen multimiljardööri Vladimir Potanin kertoi HS:lle rahoittavansa Jokereita seitsemällä miljoonalla eurolla vuodessa. Lisäksi hän oli valmis paikkaamaan koronan aiheuttamaa alijäämää budjetissa.

Lue lisää: Suurrahoittaja ja miljardööri Vladimir Potanin paljastaa, kuinka paljon rahaa Jokerit Venäjältä saa ja miksi

Jokerit pelasi KHL:ssä kotiottelunsa Helsinki-hallissa (ent. Hartwall-areena). Venäläis-suomalaisten oligarkkien Roman Rotenbergin ja Gennadi Timtšenkon osaomistama Helsinki Halli Oy sai Valtiokonttorilta kustannustukea 1 910 125 euroa.

Lue lisää: Hartwall-areenasta tuli yhdessä yössä Helsingille lähes ongelmajätettä – Tältä näyttää nyt loiston päivänsä ohittaneessa entisessä jääkiekkopyhätössä

Valtiokonttorin viestintäasiantuntija Eeva Holopainen kertoo, että yrityksien Venäjältä saama raha ei vaikuttanut hakemuksien hyväksymiseen ennen Ukrainassa alkanutta sotaa.

Jokerit haki Valtiokonttorin kustannustukea toisella, kolmannella ja viidennellä hakukierroksella. Viidennen kierroksen hakemus hyväksyttiin 11. tammikuuta 2022. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta.

”Kuudennella kustannustukikierroksella kaikista hakemuksista tutkittiin, että yrityksen takana ei ole mitään venäläistaustaista omistusta. Aiemmilla kierroksilla tällaista vaatimusta tai tutkimusta ei ollut”, Holopainen sanoo.

Helsinki Halli Oy hyödynsi kaikki viisi hakukierrosta. Viimeinen hyväksytty tukipäätös syntyi 3. tammikuuta 2022.

Tämän jälkeen Valtiokonttori avasi vielä kuudennen hakukierroksen, joka päättyi 31. toukokuuta. Jokerit ja Helsinki-halli eivät kuitenkaan enää lähettäneet hakemusta.

Lue lisää: Sami Kauhasen piti johtaa suurta jää­kiekko­seuraa, mutta sitten alkoi raaka Putinin sota – nyt jäljellä on kasa puuttuvia palasia

Valtiokonttorin verkkosivujen mukaan ”kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi yli 25 prosenttia vertailukaudesta ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista.

Hallituksen linjauksen mukaan tuen tarve ja määrä arvioidaan koronaepidemian aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella”.

HS:n selvityksen mukaan muista Suomen jääkiekkoseuroista Helsingin IFK sai koronatukea kahdessa vuodessa 1 849 360 euroa ja Oulun Kärpät 1 401 495 euroa. Yli miljoonan potin kuittasivat myös Tappara (1 183 848 €) ja Pelicans 1 037 758 €).

Veikkausliigan seuroista HJK:lle maksettiin tukea 382 950 euroa ja Ilvekselle 298 784 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi kaikille jääkiekon ja jalkapallon miesten pääsarjajoukkueille lisäksi korona-avustuksia, joita ei ole huomioitu HS:n selvityksessä.

Merkittävän summan koronatukea vastaanotti myös suomalainen e-urheiluseura Ence. Helsingissä toimivalle ENCE eSports Oy:lle maksettiin peräti 544 882 euroa tukea.

Pesäpallossa Sotkamon Jymy sai 129 295 euroa ja lentopallossa VaLePa 103 643 euroa.

Liiga-seurojen koronatuet 2020–2022 Oy HIFK-Hockey Ab: 1 849 360 € Oulun Kärpät Oy: 1 401 495 € Tamhockey Oy (Tappara): 1 183 848 € Lahden Pelicans Oy: 1 037 758 € KooKoo Hockey Oy: 828 556 € HC Ässät Pori Oy: 799 619 € HPK Liiga Oy: 750 300 € KalPa Hockey Oy: 728 677 € Rauman Lukko Oy: 706 367 € HC TPS Turku Oy: 635 522 € JYP Jyväskylä Oy: 573 974 € Ilves-Hockey Oy: 506 418 € Liiga-Saipa Oy: 491 554 € Jukurit HC Oy: 464 314 € Hockey-Team Vaasan Sport Oy: 279 972 € * Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksia ei ole huomioitu luvuissa.