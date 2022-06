Lapsuudesta saakka urheilua rakastanut Mikael Kock on nyt täysillä mukana kilpakentillä.

Voimanosto on vienyt uuden sydämen saaneen Mikael Kockin mennessään.

Mikael Kock tuntee onnekkaasti elävänsä toista elämäänsä.

Vöyrin Maksamaalla Pohjanmaalla asuvan Kockin ensimmäinen elämä oli vuonna 2016 hiuskarvan varassa vaikeiden sydänongelmien takia. Hänet pelasti sydämensiirto.

Kock, 40, on toipunut vakavasta tilanteesta urheilukuntoon.

"Nyt tilanne on toinen, erityisesti voimanosto on vienyt mennessään. Lisäksi kuviossa on kuulantyöntö”, Kock tiivistää elämänsä urheilullisen sisällön.

Kock on ollut kuulantyönnössä jo lähellä arvokisamitalia, sillä hän sijoittui vuonna 2019 elinsiirron saaneiden MM-kisoissa neljänneksi.

Voimanostosta kaapissa on FSI:n eli suomenruotsalaisten urheiluliiton hopea.

”Tämän vuoden ensimmäisissä voimanostokisoissa tein uuden yhteistuloksen ennätykseni. Jatkossa tarkoitus on treenata erityisesti voimanostoa mutta myös kuulantyöntöä.”

Kockin sydän oli syntyessä hyvin poikkeuksellisesti kehon oikealla puolella.

Kyseessä oli huono tuuri. Lääkärit olivat sanoneet vanhemmilleni, etten elä pitkään, minkä vuoksi leikkauksia ei tehty. Selvisin kuitenkin ihmeenkin kaupalla, ja ensimmäinen sydänoperaatio tehtiin viisivuotiaana.

Mikaelin lapsuus ja nuoruus sujuivat kohtuullisesti. Hän kykeni harrastamaan jonkin verran myös liikuntaa.

”Pelasin hieman jalkapalloa. Maksimimatka juosten oli silti sata metriä. Varsinkin äitini oli aina huolissaan, etten kuormita sydäntäni liikaa. Itse olin harmissani, kun en voinut liikkua, kuten olisin halunnut.”

Sydän jatkoi oireiluaan ja sairaalakäynnit tulivat tutuiksi. Täysi-ikäiseksi tultuaan hän aloitti työt raskaankaluston kuljettajana.

"Olin ajoittain hyvin huolissani, sillä tiesin sydämeni olevan huonossa kunnossa lääkityksestä huolimatta”, Kock muistelee.

” Elämäni oli vuosia raskasta, ja esimerkiksi pelkkä auton takaovien avaaminen oli todella vaikeaa. En myöskään kyennyt urheilemaan. Hain siihen lohtua penkkiurheilusta.”

Mikael Kock on kiinnostunut myös kuulantyönnöstä.

Kock sinnitteli yhä pahenevien oireiden ja toistuvien sairaalakäyntien avulla 35-vuotiaaksi.

”Tiesin, etten näe sydämelläni eläkepäiviä, sillä en enää jaksanut edes kunnolla nousta auton hytistä.”

Lopulta vuonna 2016 hän oli onnekseen sairaalassa, kun sydän ilmoitti tiensä olevan päätöksessä.

”Vointini romahti. Soitin vaimolleni pyytäen häntä paikalle, sillä saattaisin menehtyä hyvin pian”, Kock kertoo.

"Minut kiinnitettiin koneeseen, sillä sydämeni ei kyennyt pumppaamaan verta. Lääkäri kertoi, että jos en olisi ollut sairaalassa, olisin menehtynyt lähes välittömästi, sillä sydämeni oli lopussa.”

Kockille ryhdyttiin etsimään uutta sydäntä pohjoismaisella haulla. Sydän löytyi alle viikossa.

”Se oli todellinen onni. On myös lähes ihmeellistä, että kaikki meni hyvin, eikä elimistöni hylkinyt uutta sydäntä”.

Toipumisen edetessä alkoi kuntoutus. Kävelymatka kasvoi vähitellen muutamista metreistä pidemmiksi lenkeiksi, ja juoksu alkoi luonnistua muutaman kuukauden jälkeen.

Samalla myös voimanosto tuli vähitellen kuvioon.

”Tunsin heti jaloilleni noustuani, että olen uusi ihminen. Minulla oli uusi elämä, mistä olin todella kiitollinen.”

Kockin paino on noussut leikkauksen jälkeisestä 58-kiloisesta 98 kiloon. Voimanostoon hän on tämän vuoden alusta saanut tärkeää apua valmentajana aloittaneelta Robert Gleisnerilta.

”Hänellä on ollut iso merkitys. Nyt päämääränä on parantaa tuloksia. Sen myötä tulee menestystä jos on tullakseen. Olen myös iloinen vaimoni puolesta, hänen ei enää tarvitse tehdä yksin pihatöitä”, Kock hymyilee.