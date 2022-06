HIFK:lla on lauantaina edessä eräs Veikkausliiga-kauden puhutuimmista otteluista.

Kannustusta ja lipunostajia, mutta ei vielä konkreettisia liikkeitä omistajuuden suhteen. Näin tiivistää Helsingin IFK:n jalkapallopuolen puheenjohtaja Heikki Pajunen viestit, joita seura on saanut kerrottuaan torstaina talous­kurimuksestaan.

HIFK julkaisi torstaina Pajusen allekirjoittaman avoimen kirjeen HIFK-perheelle. Siinä kerrottiin, että uusia sijoittajia seuran taustalle ei ole toistaiseksi löytynyt ja rahantarve on kova.

STT:lle Pajunen kertoi, että kesäkuussa HIFK tarvitsee 140 000 euroa ja koko kaudelle puoli miljoonaa. Muuten uhkana on kauden jääminen kesken.

”Paljon on tullut kääritään hihat -tyyppisiä viestejä. Sinänsä vastaanotto on ollut positiivinen”, Pajunen sanoo.

”Kyllä me uskomme, että tämä tästä vielä nousee ja herätys saadaan, mutta siihen asiaan on uskottu koko ajan siihen. Usko ei tietenkään riitä, jos se ei konkretisoidu tekoina.”

HIFK:lla on lauantaina edessä eräs Veikkausliiga-kauden puhutuimmista otteluista. Helsinkiin saapuu vieraaksi Vaasan Palloseura, ja ottelu pelataan yöttömän yön otteluna, joka alkaa vasta kello 23.

HIFK toivoi saavansa neljään seuraavaan peliinsä yhteensä 20 000 katsojaa eli 5 000 ottelua kohden. VPS-peli on ensimmäinen näistä neljästä.

”Alun perin odotettiin, että 3 000–4 000, jos sää on vähänkään kohdillaan. Peli on poikkeuksellinen tapahtuma kokea jotain erilaista. Jos ihmisiä on aktivoitunut, toivomme tietysti, että saisimme 5 000 katsojaa.”

Vielä perjantaina Pajunen ei lähtenyt arvioimaan mahdollista katsojamäärää tarkemmin. Hänen mukaansa lipuista jopa 90 prosenttia ostetaan ottelupäivänä, joten ennakointi on vaikeaa.

Suhtautuminen on hänen mukaansa ollut positiivista, mutta vasta lauantai näyttää, kääntyykö positiivinen suhtautuminen teoiksi ja lähtevätkö ihmiset paikalle.

Vasta kolme tasapeli­pistettä yhdeksästä ottelusta keränneelle HIFK:lle peli alkaa olla pakkovoiton paikka, mikäli joukkue mielii ylempään loppusarjaan.

Yleisön houkuttelun kannalta alempi loppusarja on haastavampi, vaikka putoamista vastaan taistelu voi kiinnostaakin.

”Se on totta, että matka ylempään loppusarjaan on sen verran pitkä, että kiire alkaa tulla. Lauantaina pitää saada kolme pistettä, se on selvä asia.”