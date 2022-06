Oliver Helander heitti Turussa ennätyksensä 89,83, mutta täydellinen heitto ei vielä ollut.

Keihäänheittäjä Oliver Helander heitti tiistaina Paavo Nurmen kisoissa Turussa uudeksi ennätyksekseen 89,83.

Vieläkin parempaa voi olla luvassa. Huippu-urheilun instituutti Kihu nimittäin mittasi heittoja Turussa, ja Helander kertoi Kuortaneen gp-kisan tiedotustilaisuudessa, että kahteen lukuun jäi parantamisen varaa.

Kyseiset arvot olivat vetomatkan pituus ja keihään lähtönopeus. Vetomatka jäi selvästi Helanderin parhaista luvuista.

”Tulin heittoon riittävän kovalla vauhdilla. Tuki piti hyvin, eikä vasen puoli auennut liian aikaisin. Keihäs myös lähti hyvään asentoon, mutta vetomatka oli yllättävän lyhyt minun parhaimpiin heittoihini verrattuna”, Helander sanoi Urheiluliiton tiedotteen mukaan.

”Vetomatka oli 173 senttiä, kun se on joskus ollut yli kaksi metriä. Vetomatka on kuitenkin ollut se paras juttu minun heittämisessäni. Tuollainen lähes 30 senttiä on paljon. Sen verran kun saa vetomatkaa lisää, keihäs lentää kauas.”

Lähtönopeuden osalta oltiin suhteellisen lähellä ennätyslukemia.

”Se oli 28,8 metriä sekunnissa. Luulin, että nopeus olisi ollut kovempi. Minulla on joskus ollut lähtönopeutta 29,3 metriä sekunnissa.”

Helander kertoi itseluottamuksen olevan Turun jäljiltä kunnossa Kuortaneen lauantain kilpailua ajatellen. Sääennuste povaa kuitenkin sadesäätä.

”Jos sataa, tulostaso on varmaan vähän heikompi kuin Turussa, mutta se on sama kaikille. Pitää vain pyrkiä heittämään niin hyvin kuin pystyy.”