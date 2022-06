Britannian pääministeri Boris Johnson sai Kiovan yllätysvierailullaan lahjaksi koskettavan kirjeen pieneltä ukrainalaiselta jalkapallofanilta.

6-vuotias Illja Kostuševytš menetti molemmat vanhempansa Mariupolin pommituksissa. Vapaaehtoiset pelastivat Kostuševytšin, joka elää nyt Slovjanskissa paikallisen perheen kanssa.

Hiljattain Johnson kirjoitti avoimen kirjeen ukrainalaisille lapsille. Kostuševytš päätti vastata Johnsonille ja kirjoitti:

Hyvä Boris Johnson,

Haluan, että sota loppuu nopeammin, ettei ihmisiä enää kuolisi. Haluan pelata jalkapalloa kotikaupungissani Mariupolissa. Haluaisin, ettei kukaan lapsi maailmassa joutuisi kokemaan sotaa. Vie minulta terveisiä kaikille lapsille Britanniaan, kiitos, että autatte meitä. Me voitamme! Minulla on kissa, jonka nimi on Frosja. Lähetän sinulle Ukrainan lipun, jonka piirsin. Tiukasti halaten,

Illja, 6 vuotta