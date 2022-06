Unkarin Budapestissa taistellaan MM-mitaleista.

Pitkän radan MM-uinnit käynnistyivät viikonloppuna Unkarin Budapestissä. Uinti on herkkä laji, jossa kisataan sadasosista, mutta touhun ei silti tarvitse olla liian totista.

Tästä mallia näyttivät brasilialaisuimarit, jotka innostuivat simuloimaan kisasuoritusta pitämällä ”kuivan maan kisat” hotellihuoneessa. Uimaradan virkaa hoiti sänky.

Yllättävän sulavasti uinti onnistuu myös patjalla tyylistä riippumatta. Myös lähtöihin ja käännöksiin oli panostettu. Joukkuekaverit kannustivat villisti kisaajia sängyn vieressä.

Myös suomalaisia on mukana Budapestin MM-kisoissa, tosin poisjääntejä on jonkin verran. Kisaamassa on kolmen hengen joukkue, johon kuuluvat Mimosa Jallow, Veera Kivirinta ja Matti Mattsson.