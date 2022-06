Kelly Holmes kertoo Sunday Mirror -lehden haastattelussa, millaista oli olla Britannian armeijassa, kun homoseksuaalisuus oli kielletty.

Entinen juoksija Kelly Holmes kertoi lauantaina Sunday Mirrorin haastattelussa kuuluvansa seksuaalivähemmistöön. Hän myös totesi, että hänen "täytyi tehdä tämä nyt".

"Minua on hermostuttanut sanoa tämä ääneen. Minusta tuntuu, että räjähdän jännityksestä”, hän sanoi.

”Sillä hetkellä, kun tämä tulee esiin, pääsen pohjimmiltaan eroon tätä koskevasta pelosta.”

Holmesin, 52, perhe ja ystävät ovat tienneet asiasta jo pitkään, mutta muilta hän on piilotellut asiaa 34 vuotta. Hän kertoo haastattelussa kamppailleensa mielen­terveys­ongelmien ja itsetuhoisuuden kanssa, koska hänen oli salattava asia ja pidettävä suhteensa piilossa palvellessaan armeijassa, johon hän liittyi vuonna 1988.

Holmes pelkäsi joutuvansa oikeuteen, koska vuoteen 2000 asti seksuaalivähemmistöön kuuluvien ei ollut sallittua palvella Britannian armeijassa, laivastossa ja ilmavoimissa. Holmes pelkäsi, että senkin jälkeen asia voisi aiheuttaa hänelle jonkinlaisia seuraamuksia.

Sunday Mirrorin haastattelussa hän myös kertoo, kuinka kasarmille tehtiin ratsia, jossa etsittiin todisteita samaa sukupuolta olevien suhteista. Holmes oli tuolloin 23-vuotias.

”He vetivät kaiken ulos kaapista, avasivat sängyt ja laatikot, lukivat kirjeitä, yrittivät saada meitä kiinni, oikeuteen ja mahdollisesti vankilaan”, hän kertoo.

”Se oli nöyryyttävää ja alentavaa ja tuntui hyvin epäkunnioittavalta, kun palveli maata ja teki työnsä hyvin. Silti kohdeltiin kuin olisin ollut joku iso konna.”

Vuonna 2020 Holmes otti yhteyttä armeijan hlbtiq-vastaavaan ja selvitti, voiko hänelle määrätä seuraamuksia armeijan sääntöjen rikkomisesta. Holmes sai tietää, ettei sellaista tehtäisi.

"Minusta tuntui, että voin taas hengittää”, hän kuvailee.

”Yksi pieni soitto olisi voinut säästää 28 vuoden sydänsurut."

Holmes teki päivityksen aiheesta myös Instagramiin saatesanoilla ”voin vihdoinkin hengittää”.

Ateenan olympialaisissa Holmes juoksi kultaa 800 ja 1 500 metrin matkoilla vuonna 2004. Hän eläköityi urheilun parista pian tämän jälkeen.

The Guardian kertoo, että Holmes perusti vuonna 2008 hyväntekeväisyysjärjestön, joka tukee urheilu-uransa päättäviä urheilijoita siirtymässä uran jälkeiseen aikaan.

Hän on myös ollut luomassa mentorointiohjelmaa, joka inspiroi heikommassa asemassa olevia nuoria urheilun pariin.

Nyt Holmesista on valmisteilla dokumentti Being Me, jossa käsitellään hlbtiq-sotilaiden elämää.