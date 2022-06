Anthony Joshuan ja ukrainalaisen Oleksandr Usykin uusintaottelu käydään 20. elokuuta Jeddassa.

BrittilÄisen Anthony Joshuan ja ukrainalaisen Oleksandr Usykin uusintaottelu on vahvistettu käytäväksi 20. elokuuta.

Nyrkkeilyn raskaan sarjan MM-ottelu käydään Saudi-Arabiassa, kertoo The Guardian.

Joshua yrittää voittaa takaisin WBA-, IBF- ja WBO- liittojen mestaruudet, jotka hän menetti syyskuussa Tottenham Hotspur -stadionilla.

Usyk voitti kaksikon ensimmäisen kohtaamisen tuomarien pisteytettyä ottelun 117–112, 116–112 ja 115–113.

Uusintaottelulauseke aktivoitiin välittömästi, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa herätti epäilyksiä siitä, milloin keskisarjaa aiemmin hallinnut mestari Usyk palaisi kehään.

Usyk palasi Ukrainaan taistelemaan maansa puolesta, mutta hänelle annettiin myöhemmin erityislupa lähteä ja aloittaa valmistelut tulevaan otteluun.

Ottelu järjestetään Saudi-Arabian Jeddassa Jeddah Super Dome -areenalla, jonne mahtuu 35 000 henkeä. Kisapaikka saa arvostelua osakseen maan ihmisoikeusloukkausten takia.

Saudi-Arabiaa on viime aikoina arvosteltu urheilupesusta myös golfin LIV-sarjan vuoksi. Golf-piirien sisällä uusi sarja on saanut osin tylyn vastaanoton. Golfin PGA-ammattilaiskiertue on ilmoittanut ettei saudirahoitteisen LIV-kiertueen pelaajat voi jatkossa osallistua PGA:n kilpailuihin.

Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnestyn edustaja kertoo The Guardianille ettei ole yllättynyt, että toinenkin suuri urheilutapahtuma viedään Saudi-Arabiaan.

Järjestö toivoo osallistujien nostavan esiin maan ihmisoikeusongelmia.

"Haluaisimme nähdä korkean profiilin urheiluhahmojen puhuvan ihmisoikeuksista murtaakseen Saudi-Arabian urheilupesun pahan loitsun", sanoi Peter Frankel, Amnesty Internationalin Ison-Britannian talousasioiden johtaja.

"Kehotamme Anthony Joshuaa käyttämään mahdollisuuttaan osoittamalla solidaarisuutta niille, joita on vainottu Mohammed bin Salmanin laajamittaisten tukahduttamistoimien aikana."

Kruununprinssiä on syytetty ihmisoikeusaktivistien vainoamisesta.

Saudi-Arabia on viime aikoina harjoittanut ahkerasti urheilupesua. Urheilun avulla rakennetaan Saudi-Arabian brändiä maailmalla, mutta myös vahvistetaan hallinnon asemaa ja häivytetään ihmisoikeusongelmia.

Viime syksynä saudiarabialainen sijoitusyhtiö osti myös englantilaisen Newcastle United -jalkapalloseuran.