Alfa Romeon suomalaiskuljettajan Valtteri Bottaksen Kanadan GP sujui suotuisissa merkeissä. Sijoitus nousi pykälällä ja turva-auto oli kerrankin sopivaan aikaan radalla.

Koko Alfa Romeon tiimi on varsin tyytyväinen Suomen aikaan myöhään sunnuntaina ajetun Montrealin GP:n pistesaldoon.

Valtteri Bottas ajoi ruutulipulle kahdeksantena lihottaen pistepussiaan jo seitsemännen kerran tällä kaudella.

Kisan jälkeen Bottaksen sijoitus koheni vielä pykälällä, kun Alpine-tallin Fernando Alonso sai viiden sekunnin aikasakon ajolinjojen vaihtelusta Bottaksen edessä. Bottas oli lopulta seitsemäs.

Tallikaveri Zhou Guanyu ajoi yhdeksäntenä maaliin, mutta oli Alonson aikasakon takia lopulta kahdeksas.

Tallipäällikön tyytyväisyys käy ilmi kisaraportista, jossa Frédéric Vasseur suitsuttaa kuljettajia.

”Saimme todella hyvän tuloksen joukkueena ja voimme olla todella tyytyväisiä suoritukseemme. Sekä Valtteri että Zhou kisasivat hyvin ja pystyivät tuomaan kotiin pisteitä, mikä on mukava palkinto muutaman kovan viikonlopun jälkeen.”

Vasseurin mukaan kisa osoitti tiimin taistelutahdon. Hän antaa Bottakselle myös tunnustusta siitä, että kuljettaja osasi hyödyntää turva-auton ilmestymisen radalle.

Bottas teki kisan ainoan varikkopysähdyksensä, kun radalla oli turva-auto AlphaTaurin Yuki Tsunodan hölmöiltyä itsensä seinään ja ajettua ulos.

”Tämä on todellinen joukkuetulos ja se antaa meille paljon itseluottamusta jatkaessamme taistelua”, Vasseur sanoo.

Kisaraportissa Bottas kertoo olevansa tyytyväinen kisaan ja uskoi tallikaverin saaneen myös itseluottamusta pisteistä.

"Tärkeintä oli nähdä, että pystymme taistelemaan ympärillämme olevia autoja vastaan ja että olemme palanneet kauden alussa olevalle tasolle.”

Omaa kisaansa Bottas kuvailee varsin suoraviivaiseksi.

”Aloitin kovalla renkaalla ja sitten kaikki sujui minun kannaltani täydellisesti. Turva-auton ajoitus oli ihanteellinen, olin ihan, että onnen päivät!”

Formula ykkösten MM-sarja jatkuu kahden viikon päästä Britannian Silverstonessa. Bottas on kerännyt 46 pistettä ja on MM-sarjassa kahdeksantena, kun yhdeksän kilpailua on ajettu.

MM-sarjaa johtaa Red Bullin Max Verstappen 46 pisteen erolla tallikaveriinsa Sergio Pereziin. Kolmantena MM-sarjassa on Ferrarin Charles Leclerc.