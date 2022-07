Urheilijan ja hierojan suhde lähenee pitkissä keskusteluissa, mutta hieronnassa ollaan myös fyysisesti kosketuksissa. Luottamus syntyy vakiintuneista käytännöistä ja siitä, että asiat sanotaan ääneen.

”Oman hierojan löytäminen vaatii vähän kokeilua”, uimari Ida Hulkko toteaa.

Urheiluhieroja on tärkeä osa urheilijan tiimiä, jumien poistaja ja luotettu juttukaveri. Hulkko on käynyt urheiluhierojalla jo pitkään, ensimmäisen kerran 15-vuotiaana. Sittemmin hänellä on ehtinyt olla muutama luottohieroja.

”Mitä enemmän käy, sitä paremmin hän tietää kroppani: mihin keskittyä ja miten mikäkin toimii, minun ei tarvitse sanoa, että sattuu nyt tuonne ja tuonne.”

”45–75 minuutin aikana ehtii aika paljon höpötellä. Siinä saa hyvän kaverin samalla, jos vain klikkaa. Minulla on käynyt aika hyvin, aina on klikannut.”

Hieronta auttaa poistamaan kipua ja erilaisilla käsittelyillä pyritään nopeuttamaan palautumista. Hulkolle se on myös mahdollisuus saada pieni irtiotto arjesta – ”eräänlainen terapiasessio”.

23-vuotias uinnin EM-hopeamitalisti on käynyt Hieronta- ja terveyspiste Mankelissa Tampereella Janne Jaakolan käsittelyssä noin vuoden verran. He tapaavat melkein viikoittain. Jaakola myös kyselee hieronnan vaikutuksista ja jännittää Hulkon kisoja.

”Jos kisat menevät huonosti ja alla on ollut jotain vaivoja, koen sen joskus henkilökohtaisena epäonnistumisena, vaikka eihän se niin mene”, Jaakola sanoo.

Uimarina Hulkko on tottunut urheiluhieronnassa kävijä. Hän on myös työnsä puolesta tottunut olemaan niukoissa asusteissa eikä ole koskaan kokenut hieronnassa riisuutumista ongelmalliseksi.

”Harvoin tässä ihan täysin alasti kekkaloi. Enemmän varmaan tuolla altaalla näkyy, kun treenaa.”

Ida Hulkko heittää paidan pois ja käy hierontapöydälle.

Janne Jaakola valmistelee pöydän asiakasta varten.

Hieronnassa on myös vakiintuneet tavat toimia. Asiakkaan tullessa Jaakola poistuu huoneesta, antaa asiakkaan rauhassa riisuutua sen mitä tarvitsee ja asettua hierontapöydälle.

Jaakola käyttää hieronnassa apuna isoa pyyhettä. Se helpottaa hieromista, mutta on ennen kaikkea tärkeä osa peittelyä.

”Jos vaikka jalkoja, alaselkää, pakaraa hierotaan, peitän kaiken mahdollisen. Olen tosi tarkka peittelystä, se tuo asiakkaalle turvallisen olon ja suojaa myös vaatteita, jos käyttää öljyä”, Jaakola kertoo.

”Peitettynä pysyy myös lämpimänä, on hirveää jos tulee kylmä”, Hulkko toteaa.

Urheilijoilla on erilaisia jumeja ja vaivoja. Niistä ei voi kuulemma puhua liikaa, koska väärinymmärryksiäkin voi sattua. Tästä Hulkolla on mielessä esimerkki vuosien takaa.

Hulkolla oli vasen puoli kehosta kipeänä ja se kaipasi käsittelyä, josta hän sanoi hierojalle. Tuttu hieroja ryhtyi hieromaan oikeaa puolta. Hulkko ihmetteli asiaa, mutta ajatteli, että kaipa pian siirrytään kipeämmälle puolelle.

Eikä hän sitten sanonut mitään, kunnes hieronta päättyi.

”En sitten sanonut, noissa tilanteissa pitäisi vain rohkeasti avata suunsa.”

Kaikki jumit ja vaivat kannattaa Ida Hulkon mukaan sanoa rohkeasti ääneen.

Joskus on pakko turvautua muuhun kuin luottohierojaan esimerkiksi kisareissuilla. Aina juttu ei lähde luistamaan uuden hierojan kanssa, muttei sekään haittaa.

”Sitten mukaudutaan siihen, että molemmilla on hyvä olla. Osaan minäkin ilmapiiriä lukea: jos toinen ei ole juttutuulella tai jutut ei mene perille, niin sitten ei lähde”, Hulkko toteaa.

”Uintipiireissä juttu lentää välillä sen verran kovaa, että pitää vähän hidastaa, jos joku tulee uutena.”

Hulkko muistelee yhtä tällaista tilannetta. Hän oli hierontapöydällä SM-kisoissa ja höpötteli samalla kaverin kanssa, kun yhtäkkiä hieronta loppui.

”Olin varmaan sanonut jotain. Sitten pikkuhiljaa se jatkui.”

Epäasiallisesta toiminnasta Hulkolla ei ole kokemuksia, mutta Jaakola kertoo epäasiallisia asiakkaita olleen silloin tällöin.

Häirintä kohdistuu lähestulkoon aina naishierojiin.

”Eräs meidän naishierojista, sellainen pohjalaislikka, heitti yhden asiakkaan pihalle. Sitten tulee sähköposteja, jotka osoitetaan suoraan meidän naishierojille. Ne ovat yleensä mallia, saako olla ilman mitään vaatteita ja peittelyä hierontapöydällä. Niitä tulee pari kertaa vuodessa.”

Sellaiset sähköpostit jäävät vastaamatta. Jaakola uskoo, että samoja viestejä lähetetään varmasti monille hierojille.

Myös kotikäynnit ovat sellaisia tilanteita, joihin Jaakola mieluiten lähettää miespuolisia hierojia. Häntäkin kotikäynnit aina vähän jännittävät.

”Koskaan ei tiedä, mihin on menossa. Yksin, pelkkä pöytä mukana, että terve, tässä minä nyt olen.”

Tottumattomalle hieronnassa kävijälle riisuutuminen, fyysinen kosketus ja vähissä vaatteissa hierontapöydällä pötköttäminen saattaa tuntua epämukavalta. Myös hieroja voi törmätä hankaliin tilanteisiin.

Jotta epämukavat tilanteet voisi välttää, on hyvä tuntea hierontaetiketti. Helsingin Sanomat kysyi Suomen urheiluhierojaopiston vastaavalta kouluttajalta, hieroja ja osteopaatti Ilari Keckmanilta, miten etiketti toimii.

Oleellista on, että asiakas tuntee olonsa turvalliseksi. Hierontaan tullessa on tyypillistä, että ammattilainen kääntää itsensä pois siksi aikaa, kun asiakas riisuu vaatteet ja käy selin tai vatsamakuulle.

”Sitten hieroja antaa peitettä päälle. Peittelyvaihe on hyvin tärkeä vaihe, jotta ihminen kokee olevansa turvassa”, Keckman kertoo.

Janne Jaakola on tarkka peittelystä, Ida Hulkolle on tärkeää, ettei hieronnassa palele.

Hierontaan tullessa riittää, että vaatetta poistetaan hierottavalta alueelta. Eikä sekään ole välttämättömyys, voi hieroa myös esimerkiksi housujen päältä.

Jos hierotaan yläselkää, naisilla saattaa herätä kysymyksiä. Millaiset rintaliivit pitäisi olla? Tai voiko hierontaan mennä, jos ei ole liivejä?

Takaa-avattavat ovat helppo ratkaisu, mutta tarvittaessa asiakas voi pyytää hierojalta pyyhkeen ja hieroja käy hetkeksi muualla.

”Näin voi kääriytyä pyyhkeeseen ja käydä sitten makaamaan hierontapöydälle. Hieronta onnistuu myös urheilutopin päältä, toki ilman rasvaa.”

Pyyhkeet suojaavat myös vaatteita.

Puhuminen on paras tapa välttää väärinkäsitykset puolin ja tosiin. On tärkeää, että ammattilainen perustelee toimintaansa, jotta ihminen ymmärtää miksi mitäkin tehdään.

Hyvä paikka keskustelulle on hierontaa edeltävä alkuhaastattelu. Siinä selvitetään, miksi asiakas on tullut hierojalle ja mitä paikkoja hierotaan.

”Se selkeyttää tilanteen. Käydään syyt tulla hierontaan läpi ja sovitaan, mitä tehdään ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Itse kysyn vielä, onko tämä hoitosuunnitelma ok, niin ei tule yllätyksiä.”

Jos on tullut yläselkävaivojen takia hierontaan, ei esimerkiksi ole sopivaa hieroa pakaroita ilman, että asiasta on sovittu.

”Ei todellakaan ole. Alkuhaastattelussa on sovittu, mitä tehdään. Tällainen olisi aika kummallista toimintaa.”

Miten sitten toimitaan, kun mennään intiimille alueelle. Kun pitäisi hieroa esimerkiksi pakaroita tai naisilla rintalihaksia?

”Itse hieronta tehdään ihan samalla lailla kuin muidenkin lihasryhmien hieronta, mutta peittely on tosi tärkeää. Naisilla ei tietenkään hierota itse rintoja, vaan lihasta rinnan yläosasta, silloin voi pitää rintaliivit päällä tai peitellä pyyhkeellä tai lakanalla. Pakaroissa sama juttu, aina peitellään maksimimäärä, kun ollaan intiimillä alueella.”

Uimarilla yläkropan lihakset vaativat usein käsittelyä.

Hierojia ja asiakkaita on erilaisia. Osa tykkää puhua enemmän, osa vähemmän. Yleensä hieroja havainnoi tilannetta.

”Osa juttelee tosi paljon, ja se on ihan ok, mutta jos asiakas on hiljaa, ei hieroja ala tykittää keskustelua. Asiakas voi myös sanoa, että tulen suoraan töistä, sopiiko, ettei jutella. Silloin hierojan on helppo toimia sen mukaan.”

Entä jos hieroja hieroo liian lujaa tai köykäisesti tai juuri jumittavan kohdan vierestä. Voiko ammattilaista opastaa työssään?

”On ok opastaa ja hyväkin, hieroja ei voi tuntea sitä mitä ihminen tuntee. Kenenkään ei pitäisi siitä itseensä ottaa.”

Monissa palveluammateissa tehdään lisäbisnestä. Onko hyväksyttävää ruveta kauppaamaan esimerkiksi verkostomarkkinointi­firman lisäravinteita hieronnan ohessa?

”Ihmiset tekevät monenlaista bisnestä, mutta näen, että siinä pitäisi olla joku relevanssi.”

”Nykyään hierojia koulutetaan ohjaamaan myös erilaisia harjoitteita auttamaan esimerkiksi alaselkä- tai niskakipuihin. Jos kotona tehtävien harjoitteiden kylkeen myy vaikka kuminauhan, niin miksi ei.”

Uuden hierojan kanssa Ida Hulkko pyrkii itsekin aistimaan tilannetta, jotta kaikilla olisi hyvä olla.

Välillä asiakkaat saattavat heittäytyä hankaliksi. Keckmanin mukaan hierojalle tullaan joskus stressaantuneessa olotilassa, joka vaikuttaa ulosantiin.

”Varaudumme siihen opettelemalla haastattelua, usein auttaa kun ihminen kokee tulevansa kuulluksi. Huonon käytöksen taustalla on yleensä asioita, jotka eivät liity hierojaan, siksi niitä ei kannata ottaa henkilökohtaisesti.”

Mutta kaikkea ei tarvitse sietää. Varsinkin naishierojat Keckmanin mukaan joskus joutuvat kohtaamaan myös seksuaalista häirintää. Se on asia, jota käydään koulutuksissa läpi ennen työharjoittelua.

”Olemme neuvoneet, että jos tulee epämiellyttävä tai uhkaava tilanne, siitä voi lähteä pois tai pyytää jonkun henkilökunnasta paikalle. Kouluympäristössä siihen on nopea reagoida, mutta tilanne voi olla eri valmistumisen jälkeen yksin työskennellessä.”

Vaikka naiset kärsivät ilmiöstä enemmän, häiritseviä tapauksia sattuu myös mieshierojille.

”Yleensä silloin kyseessä on naispuolinen asiakas, joka vihjailee seksuaalissävytteisesti, pyytää puhelinnumeroa ja lisää kaveriksi somessa.”

Näissä tilanteissa täytyy sanoa asiakkaalle, että toiminta ei ole sopivaa. Mitään asiatonta ei tarvitse kuunnella. Asiakkaan voi myös pyytää poistumaan.

”Kuinka helppoa se sitten käytännössä on, se on eri asia.”

Mutta välillä hierojasta tulee luotettu ystävä. Pitkän hieronnan aikana ehtii käydä läpi monenlaisia elämän käänteitä.

”Et uskokaan, millaisia juttuja kuulee: syntymästä kuolemaan kaikenlaista.”