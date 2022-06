Maailman parhaisiin koripalloilijoihin kuuluva Griner on ollut vangittuna jo yli neljä kuukautta.

Yhdysvaltalainen huippukoripalloilija Brittney Griner on ollut vangittuna Venäjällä helmikuusta asti eikä ole voinut puhua vaimonsa Cherelle Grinerin kanssa neljään kuukauteen. Tähän oli tulossa muutos parin hääpäivänä, mutta erikoisen virheen vuoksi yhteyttä aviopuolisoiden välille ei saatu luotua.

Griner pidätettiin Venäjällä 17. helmikuuta, eli viikkoa ennen kuin maa aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Pidätyksen syyksi ilmoitettiin lentokentällä matkatavaroista löydetyt vaporisaattorin säiliöt, joissa Venäjän viranomaisten mukaan oli kannabisöljyä.

Vaporisaattorit ovat laitteita, joita käytetään kasvimateriaalien, kuten yrttien ja kannabiksen, höyrystämiseen sekä lääke- että viihdetarkoituksessa.

Yhdysvaltalaisviranomaiset ovat ilmoittaneet työskentelevänsä herkeämättä saadakseen Grinerin pois Venäjältä, mutta viimeisin tapahtuma ei ole omiaan lisäämään luottamusta toimintaa kohtaan.

Cherelle Griner kertoi uutistoimisto AP:lle, että hänen piti saada puhelu vaimoltaan lauantaina, mutta puhelua ei koskaan tullut.

Myöhemmin Brittney Grinerin asianajaja oli ilmoittanut, että koripalloilija oli yrittänyt soittaa 11 kertaa numeroon, jonka oli saanut Yhdysvaltojen Moskovan-suurlähetystöstä, Cherelle Griner kertoo. Kukaan ei kuitenkaan vastannut suurlähetystössä puhelimeen, eikä puhelu näin ollen yhdistynyt hänelle Phoenixiin.

Numero oli Cherelle Grinerin mukaan sellainen, jota kautta vangit saivat yhteyden omaisiinsa arkipäivisin. Viikonloppuna ketään ei ollut paikalla.

”Tämä puhelinsoitto oli pantu kalenteriin lauantaille jo kaksi viikkoa aiemmin”, Cherelle Griner sanoi AP:lle.

Soiton piti tulla parin nelivuotishääpäivänä, mutta soiton sijaan tulikin vain pettymys.

”Tämä olisi ollut ensimmäinen kerta, kun olisin saanut tietää varmuudella, onko hän kunnossa vai ei.”

”Luottamukseni hallitukseen on nollissa juuri nyt. Jos lauantaisen puhelinsoiton hoitaminen ei onnistu, miten voisin luottaa, että he yrittävät saada vaimoni kotiin? Se on nimittäin aika paljon isompi asia kuin lauantainen puhelinsoitto.”